Italský přízrak z French Open Cecchinato: hrdina s temnou minulostí

Gustavo Kuerten (Braz.)

rok: 1997

na žebříčku: 66.

výsledek: vítěz S odstupem času nešlo o žádného outsidera, vždyť se oblíbený Guga stal světovou jedničkou a nakonec vyhrál v Paříži třikrát. Jeho první tažení z roku 1997 ale splňovalo všechny náležitosti senzace. Coby 66. muž pořadí ATP je třetím nejhůř postaveným šampionem grandslamu na žebříčku. V pouhých dvaceti letech cestou za titulem vyřadil šampiony tří předchozích ročníků -Thomase Mustera, Jevgenije Kafelnikova i Sergiho Brugueru.



Andrej Medveděv (Ukr.)

rok: 1999

na žebříčku: 100.

výsledek: finále Coby bývalou světovou čtyřku nešlo brát Medveděva na jaře roku 1999 coby úplného outsidera, jeho tehdejší žebříček, který byl rovných 100, z něj ale dělal hodně nepravděpodobného hrdinu. Přesto rodák z Kyjeva vyřadil Peta Samprase a postoupil až do finále, kde nad Andre Agassim vedl už 2:0 na sety. Američan však průběh utkání zvrátil a titulem z Roland Garros zkompletoval svou grandslamovou sbírku.



Martin Verkerk (Niz.)

rok: 2003

na žebříčku: 46.

výsledek: finále Finále temperamentního chlapíka proti Juanu Carlosi Ferrerovi vidělo v jeho rodném Nizozemsku víc lidí než wimbledonský titul Richarda Krajiceka. Verkerk kouřil, ve srovnání s dnešními borci nebyl extra fyzicky připravený. Ale svým dělovým podáním a skvělým jednoručným bekhendem si prostřílel cestu až do finále. Při premiéře na Roland Garros a ve svém teprve třetím grandslamu vůbec. Na předchozích dvou vypadl v 1. kole.



Mariano Puerta (Arg.)

rok: 2005

na žebříčku: 37.

výsledek: finále Levoruký Argentinec je hráčem, na kterého se příliš nevzpomíná. Přitom je to on, proti komu Rafael Nadal v roce 2005 vyhrál svůj první Pohár mušketýrů. Puerta se tehdy vracel po osmiměsíčním trestu za doping a sezonu začínal na 133. místě. Klasickým antukářským tenisem se však dostal až do velkého finále s Nadalem. Později vyšlo najevo, že i při finále Roland Garros měl v těle zakázanou látku – etilefrin – a dostal dvouletý distanc.



Michael Chang

rok: 1989

na žebříčku: 19.

výsledek: vítěz Dodnes je nejmladším grandslamovým vítězem historie. Bylo mu 17 let a 3 měsíce, když si americký střízlík podmanil antukovou Paříž a předvedl zápas, jenž patří do pokladnice grandslamového tenisu. Nezapomenutelná pětisetová řež s tehdy nejlepším hráčem planety Ivanem Lendlem zůstává klasikou i díky podání spodem, které Chang na ostravského rodáka vytáhl. Triumf muže s čínskými kořeny v čase, kdy čínská armáda zmasakrovala studentské protesty na Náměstí nebeského klidu v Pekingu, byl obzvlášť emotivní.