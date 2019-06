Navrátilová opravuje výslovnost a sleduje české hráčky: Už bylo načase! | iSport.cz

I ve dvaašedesáti je Martina hyperaktivní, Roland Garros komentuje pro americký Tennis Channel, samozřejmě je zapsaná i do turnaje legend, který v Paříži vypukne. „Kathy, Kathy," houkne na kapitánku amerického fedcupového týmu Kathy Rinaldiovou: Napiš mi. Máš moje číslo? „Potřebuju zítra parťačku na trénink," vysvětluje omluvně.

A jelikož prý nemá žádnou výmluvu, aby mohla zmizet, zastaví se i s českými novináři. A rozpovídá se o nové vlně českých tenistek - Markétě Vondroušová i Kateřině Siniakové. „Už bylo načase, aby se někdo nový ukázal. Je vynikající, že český tenis pořád někoho má. Petra se zranila a skrečovala turnaj, Plíšková neměla dobrý den. A stejně máme dvě holky ve druhém týdnu," vypráví nadšeně, tak jako vždy, když přijde řeč na tenis.

Je zní cítit, jak slečnám z rodné země přeje. „Musím být neutrální, když komentuju. Ale samozřejmě mám velkou radost. A jako jediná správně vyslovuju jména obou holek. A pak každého opravuju," rozesměje se.

Velký dojem na ni udělala Vondroušová. „Věděli jsme, že má talent, ale teď se jí to všechno na antuce sešlo, věří si. A ty její kraťasy, nádhera! První míč druhého setu se Sevastovovou a hned jí ho tam krásně vystřihla. To byste neudělali lip, kdybyste ten míček házeli rukou. Fantazie. Má výborný cit v ruce.

Sevastovová nevěděla, co má dělat. Obyčejně je to ona, kdo si takhle vodí lidi po kurtu. A teď to bylo naopak. Je to správný tenis," chválila legenda, podle níž je Vondroušová jméno, jež by mělo v popředí žebříčku vydržet dlouhé roky. „Její pestrá hra bude fungovat na každém povrchu." Pochválila i Kateřinu Siniakovou. „Jak vyřadila Ósakaovou? Paráda, ta nevěděla, co má dělat. Šikovně jí míče vracela, používala kraťasy.

A jak se pořád rozčiluje. Když se na ni podíváte, tak si musíte myslet, že prohrává, i když vede. Je to velká bojovnice, ale hlavně se dokáže toho naštvání rychle zbavit a je ready na další míč."