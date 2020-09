French Open ONLINE: Macháč se při debutu rval, prohrál v pěti setech

Do hry se dnes dostanou ještě Barbora Krejčíková se Srbkou Ninou Stojanovičovou a Barbora Strýcová s Američankou Varvarou Lepchenkovou.

Svěřenec Daniela Vacka Macháč ukázal v utkání odvahu zahrát vítězný míč i cit při volejích či zkrácení. Nevzdával se, třeba ve druhé sadě odvrátil za stavu 4:5 šest brejkbolů a vynutil si tie-break, ale v něm prohrál 2:7. Třetí a čtvrtý set zvládl perfektně, jenže v rozhodující sadě ztrácel rychle 0:4 a obrat už nezvládl. Při druhém mečbolu napálil Fritz eso a zápas skončil po třech hodinách a 39 minutách.

Postup si zajistila jedna z favoritek Viktoria Azarenková z Běloruska. Finalistka letošního US Open se zprvu zlobila, že musí v chladu a zimě čekat, než se rozhodne, zda bude zápas pokračovat. „Já žiju na Floridě a jsem zvyklá na teplo. Nebudeme tady sedět jako kachny,“ řekla a odešla za stavu 2:1 v prvním setu do šatny. Po návratu proti Dance Koviničové z Černé Hory dominovala a vyhrála 6:1, 6:2.

O první překvapení se postaral devatenáctiletý Jannik Sinner. Ital při debutu v turnaji vyřadil pod novou zatahovací střechou na centrkurtu Philippa Chatriera jedenáctého nasazeného Davida Goffina z Belgie 7:5, 6:0 a 6:3.

Tenisový grandslamový turnaj French Open v Paříži (antuka, dotace 38 milionů eur):

MUŽI

Dvouhra - 1. kolo:

Sinner (It.) - Goffin (11-Belg.) 7:5, 6:0, 6:3, Fritz (27-USA) - Macháč (ČR) 7:5, 7:6 (7:2), 1:6, 2:6, 6:3, Isner (21-USA) - Benchetrit (Fr.) 6:4, 6:1, 6:3, Bonzi (Fr.) - Ruusuvuori (Fin.) 6:2, 6:4, 4:6, 6:4, Korda (USA) - Seppi (It.) 6:2, 4:6, 6:3, 6:3, Travaglia (It.) - Andújar (Šp.) 6:3, 6:4, 6:4.

ŽENY

Dvouhra - 1. kolo:

Kanepiová (Est.) - Bouzková (ČR) 4:6, 6:4, 6:2, Azarenková (10-Běl.) - Koviničová (Č. Hora) 6:1, 6:2, Sakkariová (20-Řec.) - Tomljanovicová (Austr.) 6:0, 7:5, Alexandrovová (27-Rus.) - Inglisová (Austr.) 6:3, 6:3, Rachimovová (Rus.) - Rogersová (USA) 6:2, 6:3, Sharmaová (Austr.) - Blinkovová (Rus.) 6:3, 2:6, 7:5, Halepová (1-Rum.) - Sorribesová (Šp.) 6:4, 6:0, Mertensová (16-Belg.) - Gasparjanová (Rus.) 6:2, 6:3, Sasnovičová (Běl.) - Friedsamová (Něm.) 6:2, 2:6, 6:3, Schmiedlová (SR) - V. Williamsová (USA) 6:4, 6:4.