Další grandslamová facka. Takhle hrát nejde, to není náhoda, řekla Plíšková

Před pár týdny na US Open jste po pádu ve 2. kole s Caroline Garciaovou prohlásila, že jste neměla ze své hry na rozdíl od ostatních tak špatný pocit. Co povíte nyní?

„Pocitově to bylo asi tak nějak podobný, tady jsem hrála blbě tenhle zápas i ten první. Nemůžu jít vzít, že zahrála dobře, ale vůbec to ode mě nebylo blízko k tomu, co bych chtěla a měla hrát. Není důležité se bavit o soupeřce. Kdybych hrála jinak, možná tady takhle vůbec nesedím.“

V anglické části tiskové konference jste naznačila konec sezony. Opravdu ho zvažujete?

„Teďka jo, uvidíme, jestli se to změní. Má tam být poslední turnaj (v Ostravě), nevím, jestli něco ještě potom, myslím, že ne. Momentálně nepřemýšlím o tenisu v příštím měsíci vůbec. Teď si dám pár dní volna, vychladnu. I kdybych se rozhodla ještě nějaký turnaj hrát, pořád je docela dost času. Pokud bych hrála, je tam zase jiný povrch, což taky není ideální.“

Člověk se po porážce nechce vymlouvat, ale povězte, v jakém stavu je vaše poraněné stehno?

„Vážně se člověk nechce vymlouvat, neprohrála jsem ani jeden míček kvůli noze.“

Co je tedy příčinou tak špatného vystoupení?

„Nevyhovovalo mi tady asi vůbec nic. Dneska ani minule. Podmínky pro mě určitě nejsou dobrý, bojovala jsem s timingem na servis, na údery. Ona hrála dobře. Ale můj tenis nebyl dobrý. Takhle hrát nejde. Někoho bych možná porazila, ale solidní hráčku jako ona ne.“

V generálce v Římě jste se probojovala do finále, předvedla dobré zápasy. Co se stane, že se za pár dnů takhle forma otočí?

„Co se stane? Stát se nemusí absolutně nic, abych se cítila takhle. To nemá nějaký konkrétní důvod. Samozřejmě v Římě bylo 35 stupňů, tady je patnáct. To je dost velká změna. V Římě mi to až na poslední zápas sedlo, hrála jsem dobře a od začátku se tam dobře cítila, přišlo mi to o hodně rychlejší než tady. Tady jsem nějak neměla energii… Teda energii jsem měla, ale nebylo to znát ve výměnách a ve hře. Bylo to všechno takové pomalé. Možná pohyb byl jediný dobrý, ale to při mém stylu tenisu nestačí. Takhle se prostě nedá hrát.“

Poslední dobou před grandslamy excelujete, na nich skomíráte. Je to shoda náhoda nebo něco jiného?

„To už asi nebude náhoda. Nicméně příští rok už to asi nemůže být horší. To je asi pozitivní…“

Do roku 2020 jste se snažila udělat změny, abyste právě na grandslamech byla úspěšnější. Evidentně to nepřineslo ovoce. Co tedy dál?

„Nakonec byly tři grandslamy a dopadly dost špatně. Určitě se k tomu nějak vrátím, minimálně se nad tím zamyslím. Uvidíme, co se dá dělat a změnit, aby to příští rok dopadlo jinak.“