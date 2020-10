Kvitová nebyla zatrpklá: Mladé hrají s lehkou hlavou, taky jsem to zažila

Postěžovala si na vítr, ale všechen kredit dala své přemožitelce Sofii Keninové. Po bolavém semifinálovém krachu na Roland Garros nebyla Petra Kvitová zatrpklá. Bez velké přípravy zahrála na antuce tak, že to stačilo na postup mezi čtyři nejlepší. A to ji hřálo u srdce.

Během semifinále silně foukalo. Jak moc vám vadily podmínky?

„Byly rozhodně abnormální, hrozně větrno, vítr se na kurtu točil. Abych byla upřímná, bylo těžké v tom hrát. Zvlášť pro můj tenis není taková situace ideální. Ale Sofia hrála skvěle, byla lepší hráčkou. Snažila jsem se bojovat o každý bod, čekat na šance, které sem tam přišly, ale ona se pohybovala velmi dobře. Zasloužila si vyhrát.“

Keninové je 21 let, je o devět roků mladší než vy. Právě mladé tenistky vyhrávají poslední dobou grandslamy. Mají výhodu oproti vám starším?

„Myslím, že jo. Pamatuju si to, taky jsem vyhrála Wimbledon mladá. Tlak je většinou na starších a zkušenějších hráčkách, ty si to možná i trochu víc připouští. Mladé jsou naopak víc beze strachu, že mají cokoli ztratit. Na druhou stranu pro fanoušky je podle mě skvělý vidět nové vítězky. Je i pozitivní, že ženský tenis není stereotyp, že se rveme mezi sebou a každý turnaj přináší novou šanci.“

Takže se do mladic zase příští rok s vervou pustíte?

„Jasně, že jsem na ně připravená! Nechci jim dát nic zadarmo, to žádná z nás. Nekončím kariéru! Teď v Paříži to bude vzrušující finále, Sofia hrála vážně skvěle, pro mě je jako nasazená čtyřka favoritkou. Ale Iga (Šwiateková) hraje také neuvěřitelný turnaj, smetla Simonu (Halepovou). Bude to hodně mladé finále, jsem na něj zvědavá. A příští rok jsem zpět, abych se s nimi zase měřila!“

Po čtvrtfinále jste neměla volný den, ihned jste šla na další zápas. Poznamenala vás ve vašich letech chybějící pauza?

„Tyhle turnaje jsou hrozně psychicky náročné, utkání včera mi vzalo hodně mentálních sil. Před zápasem ani po něm jsem nebyla schopná se moc uvolnit, odpočinout si od nervů a toho chtění. Ale přesně o tom grandslam je, musíte být čtrnáct dnů stoprocentně připravení. Od prvních kol je spousta překvapení, vydržet v tomhle nastavení není žádná sranda. Vyčerpává to, to je jasný. Já byla ze začátku hrozně stažená, nervózní. Ona vedla rychle 4:1, pak jsem se uvolnila a už to bylo vyrovnanější. Stejně si to soupeřka urvala po dobře zahraných míčích. Neřekla bych, že jsem nějaké jednoduché zkazila.“

Jaké emoce se ve vás tedy mísí po jízdě do pařížského semifinále, kde jste ale ještě nechtěla končit?

„Za pár hodin a dnů to budu brát jako skvělej úspěch, i teď jsem ráda, i když po prohře je to hrozně těžký. Za mě to byl skvělý turnaj, i když poslední výsledek je bolavý. Před turnajem jsem ale semifinále rozhodně nečekala, těší mě, jak jsem všechno zvládla. Mentálně, jak mi tělo vydrželo, jak jsem servírovala, pohybovala se. Najdu tam spoustu pozitivních věcí a doufám, že na nich budu stavět i dál.“

Stále pronásledujete třetí grandslam kariéry. Jak je pro vás důležité a povzbuzující, že si dáváte opakovaně šance v posledních kolech?

„Po dalším grandslamu toužím, zatím mi to asi není souzeno. Ale budu věřit dál a makat dál, abych to třeba ještě jednou zvládla. Roland Garros nikdy nebyl můj nejsilnější grandslam. Jsem ráda, že můžu hrát na antuce i bez přípravných zápasů. Moje tělo není úplně nejmladší, takže to, že jsem se takhle připravila a odehrála takový turnaj, je fakt jen bonus do dalších let. Serena taky nehraje moc turnajů, pak přijede, hraje grandslam a hraje ho dobře. Jsem ráda, že jsem taky schopná to udělat jak ona, to je velice důležité.“

Zmínila jste Serenu Williamsovou. Takže plánujete hrát jako ona ještě dalších devět let?

„Upřímně si to si nemyslím. (smích) Neumím si představit, že bych hrála v 39 letech. Má štěstí, že už má dítě, to je pro ženu důležité. Je inspirací pro hodně holek, já tohle zatím ale neplánuju. Chci hrát tenis a uvidím. Ale nikdy neříkej nikdy!“

Jaký bude váš následující program?

„Je hodně těžké odhadovat, co se stane. Teď jsem ještě přihlášená na turnaj v Ostravě. Mělo by se hrát, i když situace v Česku není zrovna dobrá. Uvidíme, jak se to vyvine. Zjistíme to velmi brzo. Příští rok bych si ráda zahrála pár turnajů – snad nějaké budou!“