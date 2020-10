Drama českého deblu. Krejčíková se Siniakovou po tuhém boji vypadly

Kateřina Siniaková se raduje z bodu v zápase proti Angelique Kerberové na turnaji v Římě • ČTK / Alfredo Falcone / LaPresse via AP

Krejčíková a Siniaková dopadly stejně jako o den dříve Petra Kvitová ve dvouhře a také ony měly množství brejkbolů, ale využily jen čtyři z 15.

„Odehrály jsem tady nejlepší zápas. I když jsme prohrály, tak jsme byly mnohem lepší,“ řekla Krejčíková novinářům a za zlomový označila sporný míč v šesté hře třetí sady uznaný soupeřkám. „Přijde mi to strašně nefér. Je to nakoplo a nám o pár míčků uteklo. Ale jsme mladé, přijde další šance,“ prohlásila Krejčíková.

Český pár se jako už dvakrát v letošním turnaji nadechoval k obratu. Po ztracené první sadě prohrál prvních osm výměn druhého setu a bylo to 0:2. Vývoj druhé sady ale Češky otočily a po brejku při podání Mladenovicové na 4:3 už set dopodávaly.

Na úvod rozhodující sady pak nevyužily brejkboly v první hře při podání Babosové ani ve třetí proti servisu Mladenovicové. Nakonec uspěly v páté hře a za stavu 3:2 podávala Krejčíková. Češky měly výhodu a balon z rakety Babosové padl k postranní lajně, čárová rozhodčí ohlásila dobrý míč, což hlavní Alison Hughesová z Británie potvrdila. „Řekla, že byl dobrý, a vůbec s námi nediskutovala. Byl to ale jasný aut, nikde se nedotýkal čáry. Člověk s tím nic nenadělá,“ hlesla Krejčíková.

Češky na výrok nevěřícně koukaly. Ještě chvilku nad místem stály a divily se. Rozhozená Krejčíková pak o servis přišla na 3:3. „Úplně to zkazilo zápas. Vedly jsme, byly na vlně a blbě zahlášený míč to celý otočí. Nemám moc slov, jedině hnusné výrazy, což asi není v pořádku. Je to smutné,“ láteřila Krejčíková.

I její parťačka řekla, že stopa po míčku byla v autu. „Určitě aut. Neviděla jsem dotyk lajny. Dle mého názoru byl taky jasně v autu,“ byla si jistá Siniaková.

Za stavu 4:5 odvrátily Češky první mečbol, pak neproměnily brejkbol za stavu 5:5 při podání Mladenovicové a o zápas vzápětí přišly. Při podání Siniakové odvrátily další čtyři mečboly, ale při celkově šestém už nestačily na volej Mladenovicové.

Krejčíková a Siniaková hrály semifinále čtyřhry grandslamu poprvé od roku 2018, kdy společně triumfovaly na Roland Garros a na trávě ve Wimbledonu.

Tenisový grandslamový turnaj French Open v Paříži (antuka, dotace 38 milionů eur):

Ženy:

Čtyřhra - semifinále:

Babosová, Mladenovicová (2-Maď./Fr.) - Krejčíková, Siniaková (4-ČR) 6:2, 4:6, 7:5.