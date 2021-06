Happy end Martincové. Za stovku tetování. Co grandslamová výhra?

Začátkem letošního dubna konečně zbořila hranici, po které prahla. Poprvé pronikla do stovky žebříčku WTA Tour. O dva měsíce později slaví premiérovou výhru na grandslamu. V poměrně pokročilém věku šestadvaceti let posouvá Tereza Martincová kariérní milníky. Za první vpád do top 100 se odměnila po svém – nepřehlédnutelným masivním tetováním na levačce, z něhož má celý rukáv.

Když se potkají v šatně s Polonou Hercogovou, nejpotetovanější tenistkou na okruhu, mají o čem mluvit. „Dohnat se ji ale nesnažím, i když se o tetování spolu bavíme,“ směje se Martincová, milovnice koní, jež budí pozornost novou ozdobou. „A to ještě není kérka hotová, i když už se začíná rýsovat. Potáhne se z ruky ještě výš,“ prozrazuje.

Radost, na kterou nezapomene do konce života, si udělala i v Paříži. V úvodním kole Roland Garros přehrála Srbku Ivanu Jorovičovou 6:3, 7:6 (6). „Emoce jsou obrovské, dojalo mě to. Slezla jsem z kurtu a byla jsem docela naměkko,“ líčila po noční bitvě na dvorci číslo 10.

Čtyřikrát předtím se rodačka z Prahy pokoušela prorazit v hlavní soutěži grandslamu, jenže los jí rozdával pořádné facky. Karolína Plíšková, Caroline Garciaová, Petra Martičová – i to byly její protivnice na největší scéně. Nyní na Roland Garros dostala konečně nabídku k postupu jak na zlatém podnosu, zápas s až 255. tenistkou světa, jež se vrací po zranění a startovala díky zmraženému žebříčku.

„Tetování, které mám nejvíc na očích je asi andělíček s nápisem Life Is Made Of Small Moments Like This. Tohle tetování mám na levé ruce," říká Tereza Martincová.







11 zobrazit galerii

„Přišlo mi to až extrémní, jak byl los super přívětivý. No jo, ono si řeknete super los, ale přeci jenom to je holka, která byla ve stovce, něco umí. Byl to docela tlak. Cítila jsem, že mám obrovskou šanci to zvládnout,“ popisovala Martincová mač, k němuž měla nejprve nastoupit na kurtu číslo 5, než ho pořadatelé přesunuli na jiný dvorec.

Už hrozilo, že bude muset dřít ve třetí sadě, nakonec však odvrátila setbol a tiebreak urvala. S tváří hráčky pokeru, jakoby ani nehrála o jedno z nejdůležitějších vítězství kariéry. „Taková musím být. Jakmile začnu trošku víc projevovat emoce, může se to zvrhnout na druhou stranu a začne mi to škodit. Fakt se musím držet ve velkém klidu, nic mě nesmí rozhodit. O to se snažím pokaždé, i když někdy je to složitější. Ale teď jsem klidná fakt byla, věřila jsem si do posledního míče, že to zvládnu ve dvou setech,“ popisovala světová tenistka číslo 94.

Velký triumf přitom přišel na antuce, jejím nejslabším povrchu. Navíc poté, co schytala pět porážek za sebou. A mezitím zjistila, že bolest v achillovce je něco víc než pouhé natažení. „Přechod z hardu na antuku byl extrémní a v Charlestonu jsem si úplně oddělala nohu. Zjistila jsem, že ji mám natrženou, doteď ji léčím a je to věc, která se se mnou bude táhnout. Naštěstí se třímilimetrová trhlina nezvětšuje, dá se s ní hrát.“

Nejen hrát, ale také bořit kariérní milníky. O ten další se Martincová pokusí ve 2. kole proti favorizované Američance Jessice Pegulaové.