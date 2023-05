French Open ONLINE: Rychlý konec, Kvitová vypadla. Lehečka jde dál

Česká tenistka Petra Kvitová dosáhla fantastického úspěchu, v Paříži postoupila do semifinále French Open • ČTK/AP

Tenisté Jiří Lehečka a Markéta Vondroušová postoupili na grandslamovém Roland Garros do 2. kola. Čtvrtfinalista letošního Australian Open zdolal nasazenou jednadvacítku Jana-Lennarda Struffa z Německa a vylepšil si na pařížské antuce dosavadní maximum. Vondroušová porazila Američanku Alycii Parksovou. Neuspěly naopak Karolína Plíšková, Kateřina Siniaková ani Linda Fruhvirtová. Česká jednička Petra Kvitová pak prohrála s Italkou Elisabettou Cocciarettovou 3:6, 4:6. V akci je ještě Tereza Martincová. Zápas sledujte ONLINE na webu iSport.cz.

Jelena Ostapenková 1 6 6 Tereza Martincová 0 3 5 Zobrazit online přenos

Petra Kvitová 0 3 4 Elisabetta Cocciarettová 2 6 6 Zobrazit online přenos

Jednadvacetiletý Lehečka ukončil sérii čtyř porážek a Struffa porazil po více než třech hodinách hry. V utkání zahrál 51 vítězných míčů, zaznamenal sedm es.

Rodák z Mladé Boleslavi se ujal vedení díky dvěma brejkům, ve druhé sadě ale byl Struff na podání stoprocentní a srovnal. Ve třetím setu stačil Lehečkovi jediný brejk a ve čtvrté sadě vedl už 3:1. Němec ale vývoj pěti získanými gamy za sebou otočil a vynutil si pokračování. V páté sadě už ale Lehečka dominoval. Vypracoval si vedení 5:0 a o dvě hry později využil druhý mečbol.

Finalistka turnaje z roku 2019 Vondroušová se vrátila do Paříže po dvou letech, vloni chyběla kvůli zranění zápěstí. Utkání se 45. hráčkou světa Parksovou zvládla za 71 minut a oplatila soupeřce loňskou porážku z turnaje v Angers. Američanka udělala 10 dvojchyb a 40 nevynucených chyb.

Plíšková končí s kanárem

Jednatřicetiletá Plíšková neprošla do druhého kola Roland Garros poprvé od roku 2016. S třicátou hráčkou světa Stephensovou prohrála za hodinu a 25 minut. Rodačka z Loun si po neúspěchu v Římě a čtvrtfinále ve Stuttgartu připsala třetí porážku za sebou.

Plíšková laborovala v minulých týdnech s kolenem a začátek se jí vůbec nevydařil. Za 33 minut dostala „kanára“ a na grandslamech prohrála set v poměru 0:6 podruhé v kariéře. Předtím se to semifinalistce Roland Garros z roku 2017 stalo před sedmi lety ve Wimbledonu proti Belgičance Yanině Wickmayerové.

Česká tenistka se ve druhé sadě zvedla a díky brejku v sedmé hře se ujala vedení 4:3. V dalším gamu ale nevyužila náskok 30:0, brejk nepotvrdila a v závěru přišla o servis ještě jednou. Se Stephensovou, jež v Paříži hrála finále před pěti lety, prohrála pátý ze šesti vzájemných zápasů.

Siniaková, která se vrátila po zranění zápěstí, doplatila na 11 dvojchyb. V prvním setu nevyužila vedení 4:2 a v jeho závěru dvakrát nevyužila podání k ukončení. Vyrovnaný tie-break prohrála 7:9. Ve druhé sadě česká tenistka ani jednou ze čtyř možností a v utkání celkem sedmkrát za sebou neproměnila výhodu servisu v zisk gamu a duel za hodinu a 41 minut ztratila.

Devětapadesátá hráčka světa Linda Fruhvirtová nenavázala na letošní osmifinále z Australian Open. Při debutu v hlavní soutěži Roland Garros zahrála jen osm vítězných míčů a doplatila na 11 dvojchyb. O třináct let starší Pavljučenkovová si pomohla 25 vítěznými údery.

Dnes se představí ještě čtyři čeští zástupci. Úvodní zápas na pařížské antuce čeká také Petru Kvitovou, Kateřinu Siniakovou, Terezu Martincovou a Jiřího Lehečku.

Djokovič útočí na rekordní titul

Novak Djokovič zahájil útok na rekordní 23. grandslamový titul výhrou 6:3, 6:2, 7:6 v prvním kole nad grandslamovým debutantem Aleksandarem Kovacevicem z USA.

Dvojnásobný šampion Djokovič získal první dva sety hladce. Ve třetí sadě mu čtyřiadvacetiletý syn srbských rodičů, jenž k němu od dětství vzhlížel, vzal dvakrát podání a sada dospěla do tie-breaku. V něm už šestatřicetiletý favorit nedal o dvanáct let mladšímu soupeři šanci a porazil ho 7:1.

Třetí nasazený Djokovič útočí v Paříži na 23. grandslamový titul, jímž by se v historické tabulce odpoutal od Španěla Rafaela Nadala, který na svém oblíbeném antukovém turnaji kvůli zranění nestartuje. V druhém kole Djokoviče čeká Maďar Márton Fucsovics.

Podobně jako Djokovič měl až ve třetím setu mírné potíže Alcaraz. Světová jednička vedla už 5:3 a při podání soupeře 40:0, jednadvacetiletý Cobolli ale tři mečboly odvrátil a dokonce o rok mladšímu Španělovi vzal následně servis. Zbývající dva gamy od stavu 5:5 už ale Alcaraz získal a při celkově pátém mečbolu zápas ukončil. Jeho dalším soupeřem bude Japonec Taro Daniel.

Končí první hráč z TOP 10

S turnajem se už rozloučil první hráč top 10 žebříčku, Kanaďan Félix Auger-Aliassime podlehl 4:6, 4:6, 3:6 Italu Fabiovi Fogninimu. Vypadl i dvojnásobný finalista turnaje Dominic Thiem. Rakušan podlehl po téměř čtyřech hodinách 3:6, 2:6, 7:6, 6:4, 2:6 Argentinci Pedru Cachínovi a prohrál v prvním kole grandslamu už popáté za sebou.

Dramatický maratonský duel sehrál šampion z roku 2015 Stan Wawrinka. Osmatřicetiletý Švýcar promarnil v duelu se Španělem Albertem Ramosem vedení 2:0 na sety, ale utkání po více než čtyřech a půl hodinách vyhrál 7:6, 6:4, 6:7, 1:6 a 6:4.

Naopak vypadla jiná slavná Švýcarka, olympijská vítězka Belinda Bencicová. Světovou dvanáctku porazila 6:3, 2:6, 6:4 Ruska Elina Avanesjanová, která si po postupu z kvalifikace připsala první grandslamové vítězství.

Dva dny po triumfu na turnaji ve Štrasburku vyřadila bývalá světová trojka Elina Svitolinová loňskou semifinalistku Roland Garros Martinu Trevisanovou. Ukrajinská tenistka porazila italskou soupeřku jednoznačně 6:2, 6:2 a vítězně se vrátila na grandslamy po roční mateřské pauze.

Tenisový turnaj French Open v Paříži (antuka, dotace 49,6 milionu eur):

Muži:

Dvouhra - 1. kolo:

Djokovič (3-Srb.) - Kovacevic (USA) 6:3, 6:2, 7:6 (7:1), Fognini (It.) - Auger-Aliassime (10-Kan.) 6:4, 6:4, 6:3, Karacev (Rus.) - Popyrin (Austr.) 6:3, 6:7 (4:7), 6:1, 6:2, Norrie (14-Brit.) - Paire (Fr.) 7:5, 4:6, 3:6, 6:1, 6:4, Bautista (19-Šp.) - Wu I-ping (Čína) 7:6 (7:4), 6:1, 6:1, De Minaur (18-Austr.) - Ivaška (Běl.) 6:1, 5:7, 6:1, 6:3, Shapovalov (26-Kan.) - Nakashima (USA) 6:4, 7:5, 4:6, 3:6, 6:3, Schwartzman (Arg.) - Zapata (32-Šp.) 1:6, 6:7 (5:7), 6:2, 6:0, 6:4, Etcheverry (Arg.) - Draper (Brit.) 6:4, 1:0 skreč, Varillas (Peru) - Šang Ťün-čcheng (Čína) 4:6, 2:6, 6:2, 6:3, 6:1, Daniel (Jap.) - O'Connell (Austr.) 6:0, 6:2, 6:4, Tirante (Arg.) - Van de Zandschulp (25-Niz.) 6:2, 4:6, 6:3, 6:4, Giron (USA) - Medjedovič (Srb.) 6:0, 6:2, 1:6, 6:0, Wawrinka (Švýc.) - Ramos (Šp.) 7:6 (7:5), 6:4, 6:7 (2:7), 1:6, 6:4, Alcaraz (1-Šp.) - Cobolli (It.) 6:0, 6:2, 7:5, Čorič (15-Chorv.) - Coria (Arg.) 7:6 (7:3), 6:7 (5:7), 6:3, 6:3, Cachín (Arg.) - Thiem (Rak.) 6:3, 6:2, 6:7 (1:7), 4:6, 6:2, Čang Č'-čen (Čína) - Lajovič (Srb.) 6:1, 4:1 skreč, Lehečka (ČR) - Struff (21-Něm.) 7:5, 1:6, 6:3, 3:6, 6:1, Tiafoe (12-USA) - Krajinovič (Srb.) 6:3, 6:4, 6:2, Davidovich (29-Šp.) - Fils (Fr.) 6:1, 4:6, 6:3, 6:3, Altmaier (Něm.) - Hüsler (Švýc.) 6:3, 6:4, 6:4, Van Assche (Fr.) - Cecchinato (It.) 6:1, 6:1, 6:3.

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo:

Vondroušová (ČR) - Parksová (USA) 6:4, 6:0, Stephensová (USA) - Karolína Plíšková (16-ČR) 6:0, 6:4, Pavljučenkovová (Rus.) - L. Fruhvirtová (ČR) 6:2, 6:2, Vekičová (22-Chorv.) - Jastremská (Ukr.) 6:2, 7:5, Peraová (USA) - Kontaveitová (Est.) 7:6 (8:6), 6:2, Dayová (USA) - Mladenovicová (Fr.) 7:5, 6:1, Keysová (20-USA) - Kanepiová (Est.) 6:1, 3:6, 6:1, Osoriová (Kol.) - Bogdanová (Rum.) 3:6, 6:3, 7:5, Šnajderová (Rus.) - Marinová (Kan.) 6:3, 7:5, Stearnsová (USA) - Siniaková (ČR) 7:6 (9:7), 6:2, Avanesjanová (Rus.) - Bencicová (12-Švýc.) 6:3, 2:6, 6:4, Svitolinová (Ukr.) - Trevisanová (26-It.) 6:2, 6:2, Gračovová (Rus.) - Gálfiová (Maď.) 6:4, 2:6, 6:1, Bolsovová (Šp.) - Kučová (SR) 6:2, 6:1, Putincevová (Kaz.) - Zanevská (Belg.) 7:5, 7:6 (7:3), Garciaová (5-Fr.) - Wang Si-jü (Čína) 7:6 (7:4), 4:6, 6:4, Haddadová Maiaová (14-Braz.) - Mariaová (Něm.), Blinkovová (Rus.) - Bonaventureová (Belg.) 6:2, 6:0, Friedsamová (Něm.) - Hibinová (Jap.) 6:3, 3:6, 6:4, Cocciarettová (It.) - Kvitová (10-ČR) 6:3, 6:4, Schmiedlová (SR) - Kuděrmětovová (11-Rus.) 6:3, 6:1, Alexandrovová (23-Rus.) - Tomovová (Bulh.) 6:1, 2:6, 6:1.