Roland Garros ONLINE: Vondroušová vyhrála, v akci dvě Češky. Nadal končí

Markéta Vondroušová vstoupila do Roland Garros vítězstvím • Profimedia.cz

Další tři české tenistky dnes na Roland Garros usilují o postup do druhého kola. Markéta Vondroušová už tento úkol zvládla, Španělku Rebeku Masárovou porazila jasně 6:1, 6:3. Do pařížského grandslamu dnes vstupují také Karolína Plíšková a Linda Nosková. Šlágrem dne byl souboj čtrnáctinásobného vítěze Rafaela Nadala s turnajovou čtyřkou Alexanderem Zverevem. Španěl nakonec padl po třech setech a v turnaji končí. ONLINE přenosy sledujte na iSport.cz.

Vítězka loňského Wimbledonu Vondroušová vyhrála duel nad 94. hráčkou světa za hodinu a 16 minut. Její další soupeřkou bude Američanka Katie Volynetsová. Češka udělala 11 nevynucených chyb, soupeřka jich předvedla 37. Rodačka ze Sokolova ztratila servis jen jednou, sama prolomila podání Masárové pětkrát.

Světová šestka Vondroušová měla od úvodu zápas ve svých rukou. V prvním setu si vypracovala vedení 5:0 a sadu získala za 33 minut. Ve druhé sadě soupeřka snížila z 1:4 na 3:4, další dvě hry už ale patřily opět Vondroušové, která při servisu Španělky proměnila první mečbol

Z českých tenistek půjde dnes do akce ještě nasazená sedmadvacítka Linda Nosková, která se utká s Britkou Harriet Dartovou. Bývalá světová jednička Karolína Plíšková pak narazí na turnajovou patnáctku Elinu Svitolinovou z Ukrajiny.

Již v neděli postoupily do 2. kola Marie Bouzková a Kateřina Siniaková. Naopak dvojnásobná vítězka z roku 2021 Barbora Krejčíková nestačila na Švýcarku Viktoriju Golubicovou.

Nadal vypadl v prvním kole

Rafael Nadal vypadl v prvním kole s Němcem Alexanderem Zverevem. Čtrnáctinásobný vítěz turnaje, jenž příští týden oslaví 38. narozeniny, prohrál 3:6, 6:7, 3:6. Na pařížské antuce utrpěl po vleklých zdravotních problémech teprve čtvrtou porážku, jinak tu 112 zápasů vyhrál.

„Nevím, jestli je to naposledy, co jsem tady před vámi, ale jestli ano, tak jsem si to užil,“ řekl Nadal v rozhovoru na kurtu zaplněnému hledišti, kde vedle dojatých fanoušků nechyběla ani řada tenistů včetně světové jedničky Srba Novaka Djokoviče či krajana Carlose Alcaraze.

V 1. kole vypadl Nadal na Roland Garros poprvé. Od svého debutu v roce 2005, kdy získal první titul, bylo dosud jeho nejhorším výsledkem vyřazení v 3. kole v roce 2016.

French Open (antuka, dotace 53,5 milionu eur):

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo:

Vondroušová (5-ČR) - Masárová (Šp.) 6:1, 6:3,

Samsonovová (17-Rus.) - Linetteová (Pol.) 6:1, 6:1,

Potapovová - Rachimovová (obě Rus.) 6:2, 6:3.

Džábirová (8-Tun.) - Vickeryová (USA) 6:3, 6:2.

Šwiateková (1-Pol.) - Jeanjeanová (Fr.) 6:1, 6:2,

Paoliniová (12-It.) - Savilleová (Austr.) 6:3, 6:4,

Baptisteová - Dayová (obě USA) 4:6, 6:2, 6:2.