Tenis ONLINE: Tři Češky o třetí kolo, Vondroušová dostala na úvod kanára!

Tři české tenistky dnes zabojují o postup do 3. kola tenisového Roland Garros. Turnajová pětka Markéta Vondroušová se utká od 11:00 na kurtu číslo 14 s Američankou Katie Volynetsovou, ve stejnou dobu začne na „devítce“ i duel Marie Bouzkové s Chorvatkou Janou Fettovou. Nasazená dvaatřicítka Kateřina Siniaková vstoupí do utkání proti domácí Francouzce Chloé Paquetové jako druhá v pořadí na třetím největším kurtu Simonne Mathieuové. Všechny české zápasy sledujte ONLINE na iSport.cz!

Finalistka French Open z roku 2019 Vondroušová může postoupit do třetího kola antukového grandslamu potřetí v kariéře a poprvé od roku 2021. Pro Siniakovou by to byla už pátá účast a rovněž první po třech letech. Bouzková by si postupem vylepšila v Paříži maximum.