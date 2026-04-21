Znepokojivé přiznání: zraněný obhájce Alcaraz může přijít o Roland Garros
Nejlepší zápas sezony dalo tenisovému světu vyvrcholení loňského Roland Garros. O Pohár mušketýrů se vedla strhující bitva pět a půl hodiny, v níž Carlos Alcaraz smazal manko 0:2 na sety i 3 mečboly rivala Jannika Sinnera. Letos však může být v Paříži španělsko-italská továrna na tituly pouze poloviční. Obhájci Alcarazovi hrozí, že o antukový grandslam přijde.
Dvaadvacetiletý šampion sedmi grandslamů se potýká se zánětem šlachy v pravém hracím zápěstí, na ruce nosí dlahu. Kvůli tomu se odhlásil z turnaje v Barceloně před 2. kolem s Tomášem Macháčem, škrtl i aktuální účast v Madridu a jeho další budoucí starty jsou nejisté.
„Uvidíme, co ukážou další vyšetření. Ale preferuji se vrátit později a zdravý, než návrat uspěchat. Mám před sebou dlouhou kariéru a hrát Roland Garros na sílu by mě mohlo v budoucnu enormně vytrestat. Teď se hlavně snažím zůstat pozitivní a trpělivý,“ prohlásil Alcaraz při pondělním předávání cen Laureus v Madridu. Léčba se odhaduje na tři a šest týdnů, druhý grandslam sezony startuje již 24. května.
Sezonu, první po rozchodu s koučem Juanem Carlosem Ferrerem, rozjel Alcaraz ve velkém stylu, když poprvé ovládl Australian Open a zkompletoval kariérní Grand Slam. Šňůru šestnácti vítězství v řadě mu přetrhl až v semifinále Indian Wells Daniil Medveděv, v Miami prohrál už ve 3. kole se Sebastianem Kordou a ve finále antukového Monte Carla ho zastavil Sinner. Ital díky tomu sesadil Alcaraze z prvního místa žebříčku.
„Carlos teď prochází složitým obdobím. Snad ho na kurtech uvidíme brzy. Doufám, že na Roland Garros nastoupí, protože titul vždy chcete získat proti nejsilnějšímu možnému poli,“ přál Ital rivalovi i příteli brzké uzdravení.
Alcaraz vyhrál poslední dva ročníky Roland Garros a pokud bude chybět, nabízí se skvělé příležitost právě pro Sinnera. Ziskem pařížského titulu by totiž i on doplnil sbírku a jako devátý muž v dějinách ovládl všechny čtyři grandslamové turnaje.