Předplatné

Znepokojivé přiznání: zraněný obhájce Alcaraz může přijít o Roland Garros

Carlos Alcaraz může příjít o Roland GarrosZdroj: Profimedia.cz
Carlos Alcaraz na předávání cen Laureus v Madridu ukázal ortézu na zápěstí
Světová jednička Carlos Alcaraz aktuálně těží z trenérských rad Samuela Lópeze
Carlos Alcaraz zatím v roce 2026 válí, ještě neprohrál ani jeden zápas
13
Fotogalerie
Jan Jaroch
Začít diskusi (0)

Nejlepší zápas sezony dalo tenisovému světu vyvrcholení loňského Roland Garros. O Pohár mušketýrů se vedla strhující bitva pět a půl hodiny, v níž Carlos Alcaraz smazal manko 0:2 na sety i 3 mečboly rivala Jannika Sinnera. Letos však může být v Paříži španělsko-italská továrna na tituly pouze poloviční. Obhájci Alcarazovi hrozí, že o antukový grandslam přijde.

Dvaadvacetiletý šampion sedmi grandslamů se potýká se zánětem šlachy v pravém hracím zápěstí, na ruce nosí dlahu. Kvůli tomu se odhlásil z turnaje v Barceloně před 2. kolem s Tomášem Macháčem, škrtl i aktuální účast v Madridu a jeho další budoucí starty jsou nejisté.

„Uvidíme, co ukážou další vyšetření. Ale preferuji se vrátit později a zdravý, než návrat uspěchat. Mám před sebou dlouhou kariéru a hrát Roland Garros na sílu by mě mohlo v budoucnu enormně vytrestat. Teď se hlavně snažím zůstat pozitivní a trpělivý,“ prohlásil Alcaraz při pondělním předávání cen Laureus v Madridu. Léčba se odhaduje na tři a šest týdnů, druhý grandslam sezony startuje již 24. května.

Sezonu, první po rozchodu s koučem Juanem Carlosem Ferrerem, rozjel Alcaraz ve velkém stylu, když poprvé ovládl Australian Open a zkompletoval kariérní Grand Slam. Šňůru šestnácti vítězství v řadě mu přetrhl až v semifinále Indian Wells Daniil Medveděv, v Miami prohrál už ve 3. kole se Sebastianem Kordou a ve finále antukového Monte Carla ho zastavil Sinner. Ital díky tomu sesadil Alcaraze z prvního místa žebříčku.

„Carlos teď prochází složitým obdobím. Snad ho na kurtech uvidíme brzy. Doufám, že na Roland Garros nastoupí, protože titul vždy chcete získat proti nejsilnějšímu možnému poli,“ přál Ital rivalovi i příteli brzké uzdravení.

Alcaraz vyhrál poslední dva ročníky Roland Garros a pokud bude chybět, nabízí se skvělé příležitost právě pro Sinnera. Ziskem pařížského titulu by totiž i on doplnil sbírku a jako devátý muž v dějinách ovládl všechny čtyři grandslamové turnaje.

Začít diskuzi

Tenis 2026

Tenisové grandslamy a turnaje
Australian OpenRoland GarrosWimbledonUS Open

Tenis dnes * Program MS v hokeji * Tenisové míče na Heureka.cz

Doporučujeme

Články z jiných titulů