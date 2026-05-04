68 milionů pro vítěze, ale klesá náš podíl. Hvězdy se ozvaly kvůli prémiím na Roland Garros
Skupině tenistů kolem světové jedničky Jannika Sinnera, Novaka Djokoviče nebo Aryny Sabalenkové se nelíbí výše finančních odměn na Roland Garros. V prohlášení, které citovala agentura AP, podle nich prémie neodpovídají stoupajícím příjmům pařížského grandslamu.
Pořadatelé French Open nedávno oznámili, že letošní odměny navýšili zhruba o deset procent. Vítězové ve dvouhře získají 2,8 milionu eur (68 milionů korun), poražení finalisté 1,4 milionu eur (34 milionů korun), zatímco tenisté vyřazení v prvním kole obdrží 87.000 eur (2,1 milionu korun).
Tenisté jsou však přesvědčení, že by měli mít větší podíl z příjmů. Ten letos podle nich činí 14,9 procenta, což je oproti roku 2024 pokles o šest desetin. Hráči přitom opakovaně chtěli víc.
„Příjmy letošního turnaje podle odhadů přesáhnou 400 milionů eur a náš podíl bude stále kolem 15 procent. To je výrazně méně než 22 procent, které jsme požadovali,“ uvedli hráči v prohlášení.
V něm také uvedli, že představitelé grandslamů dosud nereagovali na loňskou výzvu, aby do rozhodování o změnách na čtyřech největších turnajích sezony mohli mluvit i sami tenisté.
„Zatímco vedení jiných sportů se modernizuje a všechny zainteresované spojuje, grandslamy změnu nechtějí. Hráči jsou klíčovým strůjcem úspěchu sportu, ale tady s nimi nikdo nechce mluvit a ani je nezajímá jejich blaho,“ dodali tenisté.