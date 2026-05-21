Muchovou čeká na Roland Garros ruská cesta. Těžký úvod pro Noskovou, mužům los přál
Karolína Muchová, nasazená desítka a největší česká naděje pro tenisové Roland Garros, zahájí antukové mistrovství v Paříži proti Rusce Anastasiji Zacharovové (79. na WTA). Linda Nosková otevře turnaj utkáním s někdejší semifinalistkou Mariou Sakkariovou, momentálně až číslem 48 na žebříčku. Relativně výhodný los mají dva nejvýše nasazení čeští muži Jiří Lehečka s Jakubem Menšíkem. Roland Garros startuje již v neděli.
Osm českých dam a čtyři muži se dostali přímo do hlavní soutěže v Paříži. V pátek k nim může ještě přibýt poslední kvalifikační naděje Linda Fruhvirtová.
Karolína Muchová se pokusí na Roland Garros vyhrát první zápas od jízdy do finále v roce 2023 proti čtyřiadvacetileté Zacharovové, s níž se ještě nikdy neutkala. Potenciální ruskou cestu má nalajnovanou dlouho dopředu. Ve 3. kole by ji podle papírových předpokladů mohla čekat Ruska Ljudmila Samsonovová, o zápas dál nasazená osmička a její krajanka Mirra Andrejevová. A ve čtvrtfinále rodačka z Moskvy reprezentující Kazachstán Jelena Rybakinová.
Těžkou protivnici má již v úvodním kole Linda Nosková. Maria Sakkariová hrála pařížské semifinále v roce 2021, s českou tenistkou má vyrovnanou zápasovou bilanci 1:1. Pokud těžký střet zvládne, jeví se však los české naděje šancovně. Až do čtvrtfinále, kde potenciálně číhá obhájkyně titulu Coco Gauffová. I tu Nosková ale nedávno na antuce v Madridu skolila.
Výhodný los pro české tenisty
Dvanáctý nasazený Jiří Lehečka odstartuje střetem se španělským veteránem Pable Carreňem, s nímž má skóre 1:0. Ve 3. kole mu hrozí jeho krajan Alejandro Davidovich a v osmifinále další Španěl Rafael Jódar či sedmý nasazený Taylor Fritz.
Jakub Menšík v otevíracím zápase zavzpomíná na US Open 2023, kde krátce před osmnáctinami vyřadil ve 2. kole Francouze Titouana Drogueta, jeho příštího soupeře. Ve 3. kole míří podle papírových předpokladů na trápícího se Australana Alexe De Minaura a v osmifinále nejhůř na Andreje Rubljova, s nímž umí (bilance 2:0). Těžký los má naopak Tomáš Macháč. Pokud předčí Belgičana Zizou Bergse, půjde v dalším utkání pravděpodobně na turnajovou dvojku Alexandra Zvereva.
Los 1. kola Roland Garros:
LEHEČKA (12) – Carreňo (Šp.),
MENŠÍK (26) – Droguet (Fr.),
MACHÁČ – Bergs (Belg.),
KOPŘIVA – Moutet (30-Fr.).
MUCHOVÁ (10) – Zacharovová (Rus.),
NOSKOVÁ (12) - Sakkariová (Řec.),
BOUZKOVÁ (27) – kvalifikantka,
VALENTOVÁ – Linetteová (Pol.),
BARTŮŇKOVÁ – Mboková (9-Kan.),
SINIAKOVÁ – Waltertová (Švýc.),
KREJČÍKOVÁ – Baptisteová (24-USA),
BEJLEK – kvalifikantka.