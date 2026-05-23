Favorité French Open: Gauffová obhajuje titul, zkompletuje Sinner grandslamovou sbírku?
Kdo letos ovládne pařížskou antuku? French Open startuje s řadou velkých příběhů. Jannik Sinner může zkompletovat kariérní grandslam, Novak Djokovič útočí možná na poslední velký titul kariéry, zatímco domácí publikum drží palce Arthuru Filsovi. Mezi ženami budou chtít potvrdit roli favoritek Aryna Sabalenková s Coco Gauffovou, a Iga Šwiateková se pokusí znovu probudit svou pařížskou dominanci.
Ženy
5. Jelena Rybakinová (Kazachstán)
věk: 26
pozice na žebříčku: 2.
bilance na RG: 16:6
nejlepší výsledek na RG: čtvrtfinále (2021, 2024)
Šampionka letošního Australian Open obvykle v Paříži nezáří, výtečným servisem si však může i na antuce vydláždit cestu daleko. Zvlášť když poslední předpověď slibuje horko a rychlé podmínky.
4. Iga Šwiateková (Polsko)
věk: 24
pozice na žebříčku: 3.
bilance na RG: 40:3
nejlepší výsledek na RG: vítězka (2020, 2022, 2023, 2024)
V žebříčku letos získaných bodů je až desátá, pokles výkonnosti je u ní dlouhodobý. Čtyřnásobnou pařížskou šampionku však neradno podceňovat, je známá věc, že genius loci v tenise funguje.
3. Elina Svitolinová (Ukrajina)
věk: 31
pozice na žebříčku: 7.
bilance na RG: 33:12
nejlepší výsledek na RG: čtvrtfinále (2015, 2017, 2020, 2023, 2025)
Ukrajinská maminka se předvedla při generálce v Římě, kde vymlátila z pavouku tři grandslamové šampionky a brala titul. Snaží se hrát čím dál agresivněji, což jí může pomoci v závěrečných grandslamových kolech, v nichž pravidelně během kariéry nestačila.
2. Coco Gauffová (USA)
věk: 22
pozice na žebříčku: 4.
bilance na RG: 27:5
nejlepší výsledek na RG: vítězka (2025)
Roland Garros je jejím turnajem, posledních pět ročníků tam mladičká Američanka neskončila hůř než ve čtvrtfinále. Letos bojovnice se skvělým pohybem obhajuje titul.
1. Aryna Sabalenková (Bělorusko)
věk: 28
pozice na žebříčku: 1.
bilance na RG: 22:8
nejlepší výsledek na RG: finále (2025)
Oranžová hlína není její povrch, loni jí ale jediný set chyběl k poháru Suzanne Lenglenové. V extrémně otevřeném ženském poli představuje největší jistotu.
Muži
5. Arthur Fils (Francie)
věk: 21
pozice na žebříčku: 19.
bilance na RG: 2:2
nejlepší výsledek na RG: 3. kolo (2025)
V Paříži nechcete hrát s Francouzem a mladíček Arthur Fils je letos největší domácí nadějí. Majitel jednoho z nejlepších forhendů na okruhu bude nebezpečný.
4. Casper Ruud (Norsko)
věk: 27
pozice na žebříčku: 17.
bilance na RG: 24:8
nejlepší výsledek na RG: finále (2022, 2023)
Dvojnásobný finalista Roland Garros se vrací do formy, což demonstroval pochodem do finále v Římě. Po narození dcery dostal novou chuť a právě teď vyčnívá ze šedi mužského pole.
3. Novak Djokovič (Srbsko)
věk: 39
pozice na žebříčku: 4.
bilance na RG: 101:17
nejlepší výsledek na RG: vítěz (2016, 2021, 2023)
Vše nasvědčuje tomu, že nemá mít šanci. Letos odehrál jen tři turnaje a pouhých deset zápasů. Antukové galeje na tři vítězné sety pro něj budou v devětatřiceti již moc. Zlaté pravidlo ale zní – nikdy nepodceňujte Novaka Djokoviče.
2. Alexander Zverev (Německo)
věk: 29
pozice na žebříčku: 3.
bilance na RG: 38:10
nejlepší výsledek na RG: finále (2024)
Antuka je jeho nejsilnějším povrchem, v Paříži už byl čtyřikrát v semifinále či dál. Pokud se někomu skutečně nabízí šance při neúčasti Alcaraze prorazit, je to pomalu stárnoucí Němec.
1. Jannik Sinner (Itálie)
věk: 24
pozice na žebříčku: 1.
bilance na RG: 22:6
nejlepší výsledek na RG: finále (2025)
Loni měl ve finále tři mečboly na Carlose Alcaraze, jenž letos kvůli zranění chybí. Na antuce letos Sinner ještě neprohrál a jde ovládnout poslední grandslam, z něhož mu ještě chybí titul. Cokoliv jiného než Pohár mušketýrů pro Itala bude senzace.