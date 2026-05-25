Roland Garros ONLINE: Muchová vstupuje do turnaje. Lehečka končí v 1. kole
Jiří Lehečka končí na Roland Garros v prvním kole. Dvanáctý nasazený tenista vyhořel a absolutně nestačil na Španěla z 89. místa žebříčku Pabla Carreňa, jemuž podlehl ve třech sadách 3:6, 6:7 (3), 3:6. Na antuku dnes poprvé vstoupí i turnajová desítka Karolína Muchová, která sehraje proti Rusce Anastasiji Zacharovové závěrečný duel na třetím největším dvorci Simonne Mathieuové. Zápas i ONLINE zpravodajství přímo z Paříže sledujte na iSportu.
Roland Garros - Muži - 2026
Roland Garros - Ženy - 2026
Zprávy ze dne 25. května 2026
Jednačtyřicetiletý Stan Wawrinka, pařížský šampion z roku 2015, při svém jednadvacátém a posledním Roland Garros končí v úvodním kole. Nejstaršího muže v pavouku zdolal Nizozemec Jesper de Jong 6:3, 3:6, 6:3, 6:4. Je to odchod s širokým úsměvem a za hlasitého aplausu publika na dvorci Simonne Mathieuové.
Jiří Lehečka o propadáku v 1. kole s Pablem Carreněm: „Dnes se mi nedařilo vůbec nic. Od rána jsem se necítil ve své kůži a tak to vypadalo i na kurtu. Moc ani nevím, co říct. Je potřeba to co nejrychleji hodit za hlavu a těšit se na zbytek sezony, protože dnes ten zápas neměl nic z toho, co jsem se snažil zkoušet v trénincích.„
“Vím, že antuka není úplně můj povrch, ale i tak si myslím, že takové zápasy se občas stanou, i když by nemělo. Zdravotně jsem byl v pohodě, tam bych rozhodně žádný problém nehledal.“ Více čtěte ZDE>>>
Českou tenistku Sáru Bejlek ve druhém kole Roland Garros čeká čtyřnásobná vítězka pařížského grandslamu Iga Šwiateková.
Polka v prvním kole porazila 6:1 a 6:2 Emerson Jonesovou z Austrálie. Šwiateková, která turnaj ovládla v letech 2020, 2022, 2023 a 2024, nedala sedmnáctileté soupeřce šanci. Čtyřiadvacetiletá Polka sice dvakrát ztratila podání, ale nakonec vyhrála za 61 minut.
Bejlek na Roland Garros startuje potřetí a druhé kolo je jejím maximem. Na soupeřku z první desítky žebříčku dvacetiletá Češka narazí podruhé. Předloni v Římě prohrála s tehdejší světovou čtyřkou Jelenou Rybakinovou z Kazachstánu.
Tohle je průšvih. Dvanáctý nasazený Jiří Lehečka vyhořel a absolutně nestačil na Španěla z 89. místa žebříčku Pabla Carreňa, jemuž podlehl ve třech sadách 3:6, 6:7 (3), 3:6. Lehečka letos prohrál dva zápasy se soupeři mimo top 60 a oba v úvodních kolech grandslamů. V Melbourne padl s Francouzem Arthurem Geou, nyní se čtyřiatřicetiletým španělským rutinérem. Proti němu si nevytvořil jediný brejkbol, ani ve velkém horku, kdy míče víc letí, si nedokázal pomoci vlastním servisem.
Dnešním tahákem je možná poslední zápas domácího miláčka Gaela Monfilse na Roland Garros. Devětatřicetiletý veterán ukončí po sezoně kariéru a v úvodním kole ho čeká krajan Hugo Gaston.
Adieu může říct i další končící velikán Stan Wawrinka, jednačtyřicetiletý Švýcar dostal coby bývalý šampion kartu do hlavní soutěže a v prvním kole vyzval Nizozemce Jaspera de Jonga.
V neděli večer napsal další kus tenisové historie devětatřicetiletý Novak Djokovič. Ve čtyřech setech skolil domácího servismana Giovanniho Mpetschi Perricarda a postup oslavil tanečkem. Pořadatelé dokonce pustili na kurt jeho děti Stefana a Taru, aby se s tátou po zápase objaly. Bylo to Djokovičovo 77. vyhrané první kolo grandslamu za sebou při rekordním 82. vystoupení na grandslamovém turnaji. Tím na druhé místo odsunul Rogera Federera (81).
Dobrý den z Paříže, máme před sebou druhý den Roland Garros. Bude opět velmi horký, teploty přesáhnou 30 stupňů. Do akce jdou dnes jen dva čeští zástupci a zároveň české jedničky – Jiří Lehečka s Karolínou Muchovou. Oba jsou velkými favority svých zápasů.
Jiří Lehečka dostal coby nasazená dvanáctka menší kurt číslo 6 a už od 11 hodin na něm zahájí program proti španělskému veteránovi Pablu Carreňovi (34 let, 89. na ATP). Jirka prokazoval na antuce v posledních turnajích slušnou formu, Španěla letos zdolal v Dubaji a čeká se od něj postup.
Karolína Muchová nastoupí až jako čtvrtá v pořadí na dvorec Simonne Mathieové, kde ji čeká střet s Anastasií Zacharovovou (24 let, 80. na WTA). Ruska debutuje v hlavní soutěži Roland Garros a neměla by představovat dramatickou překážku. Muchová má letos skvostnou zápasovou bilanci 22:6 a neprohrála se soupeřkou mimo top 40.
Poprvé v kariéře prohrála úvodní kolo grandslamu. I tak Tereza Valentová, devatenáctiletý tenisový talent z Hloubětína, po úvodním kole Roland Garros prohlásila: „Jsem na sebe pyšná!“ Polské veteránce Magdě Linetteové vzdorovala v úmorném parnu tři hodiny (7:5, 4:6, 6:7 (9)), na dva míčky se dostala v supertiebreaku k vítězství. To vše pod antibiotiky a po dramatu posledních dnů, kdy skládala ústní maturitu a obíhala lékaře s vážnými potížemi. Celý rozhovor čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 24. května 2026
Dvacetiletá tenistka Sára Bejlek postoupila na Roland Garros podruhé za sebou do 2. kola. Američanku Sloane Stephensovou porazila 6:3, 6:2.
V třicetistupňových tropech vykonal složitou práci velmi rychle. Tomáš Macháč odzbrojil za dvě a půl hodiny nebezpečného Belgičana Zizoua Bergse, žebříčkového souseda z 40. místa pořadí ATP, jednoznačně 6:4, 6:4, 6:3. A po postupu do 2. kola Roland Garros mohl být v dobré náladě, byť ho v dalším mači čeká ve středu střet s nasazenou dvojkou Alexandrem Zverevem. Více ZDE>>>
Ukrutná škoda. V tiebreaku druhé sady držela Barbora Krejčíková dva mečboly, na oba vypálila v dobré pozici pokus o vítězný míč a jen těsně chybila. Od stavu 6:4 tak přišla o čtyři míče za sebou a v soudném dějství jí už došly i síly – 7:6 (7), 6:7 (6), 2:6.
Stoprocentní neděle netrvala dlouho. Tereza Valentová prohrála poprvé v životě úvodní kolo na grandslamu. Proti polské rutinérce Magdě Linetteové vedla sice 1:0 na sety, veteránka však i přes opakované ošetření kolena zápas otočila a slavila po téměř třech hodinách a infarktové koncovce v supertiebreaku (7:5, 4:6, 6:7 (9)).
Zatím podařená neděle – tři postupy ze tří zápasů. Jakub Menšík nedal šanci domácí volné kartě Titouanovi Droguetovi a v botanické zahradě triumfoval 6:3, 6:2, 6:4.
Tomáš Macháč zvládá těžký test. V duelu žebříčkových sousedů zdolává jednoznačně Belgičana Zizoua Bergse 6:4, 6:4, 6:3 a čeká ho s největší pravděpodobností 2. kolo proti nasazené dvojce Alexandru Zverevovi.
Pouze 78 minut potřebovala Marta Kosťuková k tomu, aby v úvodním kole Roland Garros přemohla Rusku reprezentující Španělsko Oxanu Selechmetěvovou (6:2, 6:3). Přesto třiadvacetiletá Ukrajinka označila utkání za jedno z nejextrémnějších, které kdy musela odehrát. Ráno v den zápasu se totiž dozvěděla, jak blízko smrti se ocitli její rodiče Oleh a Talina, kteří žijí v Kyjevě. Více ZDE>>>
Dobře naladěná Marie Bouzková o triumfu na Luciou Bronzettiovou (6:3, 6:1): „Letos je tu nevídané teplo. Dnes mi to tady připadá spíš jako Australian Open než Roland Garros. Podmínky jsou určitě jiné. Jsem ráda, že nakonec jsem utkání zvládla takhle rychle. Člověk má na grandslamu samozřejmě mnohem větší nervy a je víc stažený. I když hrajete jen hodinu a devět minut, určitě se ten zápas projevil vnitřně jako delší, než byl. I tak byl z mé strany dobrý. Hned v prvním gemu jsem sice prohrála své podání, ale pak už to bylo mnohem lepší.“
První českou postupující je Marie Bouzková. Nasazená hráčka zdolala italskou kvalifikantku Luciu Bronzettiovou ve velkém horku bez problémů 6:3, 6:1. Dál čeká Britka Francesca Jonesová, či Brazilka Beatriz Haddadová Maiaová
Zápas Marie Bouzkové s Luciou Bronzettiovou právě začal.
Šlágrem dne bude nepřekvapivě night session na centrkurtu Philippa Chatriera, v níž nastoupí Novak Djokovič dva dny po 39. narozeninách proti domácímu servismanovi Giovannimu Mpetschi Perricardovi.
Srbská legenda týden v Paříži trénuje naplno a bude chtít při svém 22. Roland Garros vyslat vzkaz, že i přes pouhých 10 odehraných zápasů v sezoně (7:3) může promluvit do dění v posledních kolech.
Z třinácti českých zástupců v hlavní soutěži dvouhry jde v neděli do práce hned šestice. Všichni až na Barboru Krejčíkovou jsou většími či menšími favority ve svých zápasech. Nadpoloviční úspěšnost, tedy čtyři a více postupujících, bude platit za úspěšný den. Pojďme se na české zápasy podívat podrobněji.
MENŠÍK (26) – Droguet (Francie)
Jakub Menšík si zavzpomíná na svůj premiérový grandslam US Open 2023, kde Titouana Drogueta krátce před osmnáctými narozeninami, coby kvalifikant, skolil ve druhém kole. Celkově má s Francouzem ze 107. místa žebříčku, který startuje na volnou kartu, pozitivní bilanci 2:0. Hrát v Paříži s domácím je však vždy nepříjemné a zrádné, pořadatelé nasadili zápas do botanické zahrady na kurt Simonne Mathieuové, třetí největší v areálu.
MACHÁČ - Bergs (Belgie)
Šestadvacetiletý Belgičan Zizou Bergs, 40. hráč ATP Tour, je rozhodně nepříjemným sokem. Ve vzájemné bilanci vede nad o rok mladším Macháčem 2:1, naposledy se však utkali před čtyřmi lety.
BOUZKOVÁ (27) - Bronzettiová (Itálie)
Loňské 3. kolo, svůj nejlepší pařížský výsledek, obhajuje Marie Bouzková. V zápase s italskou kvalifikantkou Luciou Bronzettiovou je solidní favoritkou a měla by potvrdit své nasazení.
KREJČÍKOVÁ – Baptisteová (26-USA)
Jeden ze šlágrů dne, který také pořadatelé nasadili na obří dvorec Suzanne Lenglenové. Čtyřiadvacetiletá Američanka Hailey Baptisteová má velkou formu, v Madridu skolila Arynu Sabalenkovou či Belindu Bencicovou a prošla až do semifinále. Šampionka Roland Garros z roku 2021 Krejčíková však po tříměsíční pauze rychle dohání resty, zatím od zranění odehrála dva turnaje a na posledním podniku v Parmě postoupila až do finále. Se svou agresivní hrou může zdolat kohokoliv.
VALENTOVÁ - Linetteová (Polsko)
Devatenáctiletá rodačka z pražského Hloubětína se na čtvrtém kariérním grandslamu pokusí udržet neporazitelnost v úvodních kolech a počtvrté postoupit dál. Čtyřiatřicetiletá polská veteránka Magda Linetteová nemá na antuce extra formu, zápasy s ní jsou ale vždy těžká šichta.
BEJLEK – Stephensová (USA)
Dvacetiletá Sára Bejlek jde do utkání se šňůrou čtyř porážek za sebou, antuka je však její nejsilnější povrch. Třiatřicetiletá Sloane Stephensová, někdejší šampionka US Open, je však protřelou tenistkou a bude rozehraná z kvalifikace. Tohle je zápas 50 na 50.
