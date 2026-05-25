Roland Garros ONLINE: Začínají české jedničky. Za Djokovičem po rekordu pustili i děti
Jiří Lehečka a Karolína Muchová vstupují v pondělí do grandslamového Roland Garros. Dvanáctý nasazený Lehečka otevře proti Španělovi Pablu Carreňovi program na kurtu číslo 6. Turnajová desítka Muchová sehraje proti Rusce Anastasiji Zacharovové závěrečný duel na třetím největším dvorci Simonne Mathieuové. Oba zápasy i ONLINE zpravodajství přímo z Paříže sledujte na iSportu.
Zprávy ze dne 25. května 2026
Dnešním tahákem je možná poslední zápas domácího miláčka Gaela Monfilse na Roland Garros. Devětatřicetiletý veterán ukončí po sezoně kariéru a v úvodním kole ho čeká krajan Hugo Gaston. Adieu může říct i další končící velikán Stan Wawrinka, jednačtyřicetiletý Švýcar dostal coby bývalý šampion kartu do hlavní soutěže a v prvním kole vyzve Nizozemce Jaspera de Jonga.
V neděli večer napsal další kus tenisové historie devětatřicetiletý Novak Djokovič. Ve čtyřech setech skolil domácího servismana Giovanniho Mpetschi Perricarda a postup oslavil tanečkem. Pořadatelé dokonce pustili na kurt jeho děti Stefana a Taru, aby se s tátou po zápase objaly. Bylo to Djokovičovo 77. vyhrané první kolo grandslamu za sebou při rekordním 82. vystoupení na grandslamovém turnaji. Tím na druhé místo odsunul Rogera Federera (81).
Dobrý den z Paříže, máme před sebou druhý den Roland Garros. Bude opět velmi horký, teploty přesáhnou 30 stupňů. Do akce jdou dnes jen dva čeští zástupci a zároveň české jedničky – Jiří Lehečka s Karolínou Muchovou. Oba jsou velkými favority svých zápasů.
Jiří Lehečka dostal coby nasazená dvanáctka menší kurt číslo 6 a už od 11 hodin na něm zahájí program proti španělskému veteránovi Pablu Carreňovi (34 let, 89. na ATP). Jirka prokazoval na antuce v posledních turnajích slušnou formu, Španěla letos zdolal v Dubaji a čeká se od něj postup.
Karolína Muchová nastoupí až jako čtvrtá v pořadí na dvorec Simonne Mathieové, kde ji čeká střet s Anastasií Zacharovovou (24 let, 80. na WTA). Ruska debutuje v hlavní soutěži Roland Garros a neměla by představovat dramatickou překážku. Muchová má letos skvostnou zápasovou bilanci 22:6 a neprohrála se soupeřkou mimo top 40.
Poprvé v kariéře prohrála úvodní kolo grandslamu. I tak Tereza Valentová, devatenáctiletý tenisový talent z Hloubětína, po úvodním kole Roland Garros prohlásila: „Jsem na sebe pyšná!“ Polské veteránce Magdě Linetteové vzdorovala v úmorném parnu tři hodiny (7:5, 4:6, 6:7 (9)), na dva míčky se dostala v supertiebreaku k vítězství. To vše pod antibiotiky a po dramatu posledních dnů, kdy skládala ústní maturitu a obíhala lékaře s vážnými potížemi. Celý rozhovor čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 24. května 2026
Dvacetiletá tenistka Sára Bejlek postoupila na Roland Garros podruhé za sebou do 2. kola. Američanku Sloane Stephensovou porazila 6:3, 6:2.
V třicetistupňových tropech vykonal složitou práci velmi rychle. Tomáš Macháč odzbrojil za dvě a půl hodiny nebezpečného Belgičana Zizoua Bergse, žebříčkového souseda z 40. místa pořadí ATP, jednoznačně 6:4, 6:4, 6:3. A po postupu do 2. kola Roland Garros mohl být v dobré náladě, byť ho v dalším mači čeká ve středu střet s nasazenou dvojkou Alexandrem Zverevem. Více ZDE>>>
Ukrutná škoda. V tiebreaku druhé sady držela Barbora Krejčíková dva mečboly, na oba vypálila v dobré pozici pokus o vítězný míč a jen těsně chybila. Od stavu 6:4 tak přišla o čtyři míče za sebou a v soudném dějství jí už došly i síly – 7:6 (7), 6:7 (6), 2:6.
Stoprocentní neděle netrvala dlouho. Tereza Valentová prohrála poprvé v životě úvodní kolo na grandslamu. Proti polské rutinérce Magdě Linetteové vedla sice 1:0 na sety, veteránka však i přes opakované ošetření kolena zápas otočila a slavila po téměř třech hodinách a infarktové koncovce v supertiebreaku (7:5, 4:6, 6:7 (9)).
Zatím podařená neděle – tři postupy ze tří zápasů. Jakub Menšík nedal šanci domácí volné kartě Titouanovi Droguetovi a v botanické zahradě triumfoval 6:3, 6:2, 6:4.
Tomáš Macháč zvládá těžký test. V duelu žebříčkových sousedů zdolává jednoznačně Belgičana Zizoua Bergse 6:4, 6:4, 6:3 a čeká ho s největší pravděpodobností 2. kolo proti nasazené dvojce Alexandru Zverevovi.
Pouze 78 minut potřebovala Marta Kosťuková k tomu, aby v úvodním kole Roland Garros přemohla Rusku reprezentující Španělsko Oxanu Selechmetěvovou (6:2, 6:3). Přesto třiadvacetiletá Ukrajinka označila utkání za jedno z nejextrémnějších, které kdy musela odehrát. Ráno v den zápasu se totiž dozvěděla, jak blízko smrti se ocitli její rodiče Oleh a Talina, kteří žijí v Kyjevě. Více ZDE>>>
Dobře naladěná Marie Bouzková o triumfu na Luciou Bronzettiovou (6:3, 6:1): „Letos je tu nevídané teplo. Dnes mi to tady připadá spíš jako Australian Open než Roland Garros. Podmínky jsou určitě jiné. Jsem ráda, že nakonec jsem utkání zvládla takhle rychle. Člověk má na grandslamu samozřejmě mnohem větší nervy a je víc stažený. I když hrajete jen hodinu a devět minut, určitě se ten zápas projevil vnitřně jako delší, než byl. I tak byl z mé strany dobrý. Hned v prvním gemu jsem sice prohrála své podání, ale pak už to bylo mnohem lepší.“
První českou postupující je Marie Bouzková. Nasazená hráčka zdolala italskou kvalifikantku Luciu Bronzettiovou ve velkém horku bez problémů 6:3, 6:1. Dál čeká Britka Francesca Jonesová, či Brazilka Beatriz Haddadová Maiaová
Zápas Marie Bouzkové s Luciou Bronzettiovou právě začal.
Šlágrem dne bude nepřekvapivě night session na centrkurtu Philippa Chatriera, v níž nastoupí Novak Djokovič dva dny po 39. narozeninách proti domácímu servismanovi Giovannimu Mpetschi Perricardovi.
Srbská legenda týden v Paříži trénuje naplno a bude chtít při svém 22. Roland Garros vyslat vzkaz, že i přes pouhých 10 odehraných zápasů v sezoně (7:3) může promluvit do dění v posledních kolech.
Z třinácti českých zástupců v hlavní soutěži dvouhry jde v neděli do práce hned šestice. Všichni až na Barboru Krejčíkovou jsou většími či menšími favority ve svých zápasech. Nadpoloviční úspěšnost, tedy čtyři a více postupujících, bude platit za úspěšný den. Pojďme se na české zápasy podívat podrobněji.
MENŠÍK (26) – Droguet (Francie)
Jakub Menšík si zavzpomíná na svůj premiérový grandslam US Open 2023, kde Titouana Drogueta krátce před osmnáctými narozeninami, coby kvalifikant, skolil ve druhém kole. Celkově má s Francouzem ze 107. místa žebříčku, který startuje na volnou kartu, pozitivní bilanci 2:0. Hrát v Paříži s domácím je však vždy nepříjemné a zrádné, pořadatelé nasadili zápas do botanické zahrady na kurt Simonne Mathieuové, třetí největší v areálu.
MACHÁČ - Bergs (Belgie)
Šestadvacetiletý Belgičan Zizou Bergs, 40. hráč ATP Tour, je rozhodně nepříjemným sokem. Ve vzájemné bilanci vede nad o rok mladším Macháčem 2:1, naposledy se však utkali před čtyřmi lety.
BOUZKOVÁ (27) - Bronzettiová (Itálie)
Loňské 3. kolo, svůj nejlepší pařížský výsledek, obhajuje Marie Bouzková. V zápase s italskou kvalifikantkou Luciou Bronzettiovou je solidní favoritkou a měla by potvrdit své nasazení.
KREJČÍKOVÁ – Baptisteová (26-USA)
Jeden ze šlágrů dne, který také pořadatelé nasadili na obří dvorec Suzanne Lenglenové. Čtyřiadvacetiletá Američanka Hailey Baptisteová má velkou formu, v Madridu skolila Arynu Sabalenkovou či Belindu Bencicovou a prošla až do semifinále. Šampionka Roland Garros z roku 2021 Krejčíková však po tříměsíční pauze rychle dohání resty, zatím od zranění odehrála dva turnaje a na posledním podniku v Parmě postoupila až do finále. Se svou agresivní hrou může zdolat kohokoliv.
VALENTOVÁ - Linetteová (Polsko)
Devatenáctiletá rodačka z pražského Hloubětína se na čtvrtém kariérním grandslamu pokusí udržet neporazitelnost v úvodních kolech a počtvrté postoupit dál. Čtyřiatřicetiletá polská veteránka Magda Linetteová nemá na antuce extra formu, zápasy s ní jsou ale vždy těžká šichta.
BEJLEK – Stephensová (USA)
Dvacetiletá Sára Bejlek jde do utkání se šňůrou čtyř porážek za sebou, antuka je však její nejsilnější povrch. Třiatřicetiletá Sloane Stephensová, někdejší šampionka US Open, je však protřelou tenistkou a bude rozehraná z kvalifikace. Tohle je zápas 50 na 50.
Kdo letos ovládne pařížskou antuku? French Open startuje s řadou velkých příběhů. Jannik Sinner může zkompletovat kariérní grandslam, Novak Djokovič útočí možná na poslední velký titul kariéry, zatímco domácí publikum drží palce Arthuru Filsovi. Mezi ženami budou chtít potvrdit roli favoritek Aryna Sabalenková s Coco Gauffovou, a Iga Šwiateková se pokusí znovu probudit svou pařížskou dominanci. Přehled favoritů Roland Garros 2026 najdete ZDE>>>
Dobrý den, začíná 125. ročník Roland Garros, druhého grandslamu sezony. Hlásíme se přímo z Paříže, odkud budeme přinášet zpravodajství a postřehy do online přenosu. Předpověď na první týden turnaje slibuje tropy, teploty budou šplhat nad 30 stupňů. Dobrá zpráva pro české tenisty a tenistky, v horku míče lítají rychleji a skáčou výš, z čehož mohou těžit ranaři jako Jakub Menšík, Jiří Lehečka, Linda Nosková či Barbora Krejčíková.
Česko má v pavoucích dvouhry13 zástupců – 4 muže (Lehečka, Menšík, Macháč, Kopřiva) a 9 žen (Muchová, Nosková, Bouzková, Bartůňková, Bejlek, Siniaková, Fruhvirtová, Krejčíková, Valentová). Ženská výprava je spolu s domácími Francouzkami druhá nejpočetnější z celého světa, pouze USA (19) mají víc svých tenistek ve hře.
V novém dílu podcastu Centrkurt se experti Dušan Lojda a Jan Jaroch pustili do řady predikcí před letošním antukovým grandslamem. Kdo z českých tenistů by mohl v Paříží překvapit a kdo vyhoří? Proč může být Sinnerova dominance pro mužský tenis problém?
Třináctičlenná česká výprava na Roland Garros zahrnuje nebývalý počet nadějí na prosazení do druhého týdne a ještě víc. Karolínu Muchovou s Lindou Noskovou lze označit za černé koně celého turnaje, do hry o poslední kola by se rádi vložili i čeští muži. Vyhlídky všech českých tenistů jsme ohodnotili ZDE>>>
