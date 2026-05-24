Zděšení v Paříži. Ukrajinka vládla, pak plakala. Raketa dopadla 100 metrů od rodičů
PŘÍMO Z PAŘÍŽE | Pouze 78 minut potřebovala Marta Kosťuková k tomu, aby v úvodním kole Roland Garros přemohla Rusku reprezentující Španělsko Oxanu Selechmetěvovou (6:2, 6:3). Přesto třiadvacetiletá Ukrajinka označila utkání za jedno z nejextrémnějších, které kdy musela odehrát. Ráno v den zápasu se totiž dozvěděla, jak blízko smrti se ocitli její rodiče Oleh a Talina, kteří žijí v Kyjevě.
„Tohle byl jeden z nejtěžších zápasů mé kariéry. Dneska zničila raketa budovu, která leží jen sto metrů od domu mých rodičů. Vyděsilo mě to, netušila jsem, jak tenhle zápas zvládnu. Vždyť jsem většinu dopoledne probrečela,“ líčila emotivně třiadvacetiletá Ukrajinka po utkání na dvorci Simonne Mathieuové.
Světová patnáctka vyhrála s přehledem. Vlastní vítěznou šňůru, která zahrnuje titul na tisícovce v Madridu, natáhla už na 13 utkání a potvrdila roli spolufavoritky celého turnaje. O sobě však hovořit nechtěla. „Jistě, jsem na sebe hrdá a velmi spokojená s tím, že jsem ve druhém kole. Mé srdce a myšlenky jsou ale s ukrajinským lidem. Sláva Ukrajině,“ provolávala v Paříži.
Že by k duelu prvního kola nenastoupila, pro ni nebyla možnost. „Protože myslím, že je důležité pořád pokračovat. Nejlepším příkladem je lid na Ukrajině. Oni také každé ráno vstanou, žijí dál a pomáhají těm, kteří jsou v nouzi. Věděla jsem, že v hledišti uvidím spoustu ukrajinských vlajek a přijde mi fandit spousta Ukrajinců včetně mých přátel. Jsem šťastná, že tu se mnou všichni byli.“