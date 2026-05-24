Bizarní zápas s běhavkou. Pusťte mě na záchod, jinak…, prosil zoufalý Francouz
PŘÍMO Z PAŘÍŽE | Mimořádně dramatické chvíle, pro které má asi každý člověk pochopení, prožil v úvodním kole Roland Garros domácí Francouz Arthur Gea. Jednadvacetiletý talent bojoval před našlapaný dvorcem Suzanne Lenglenové nejen s ruským favoritem Karenem Chačanovem ale také s třicetistupňovým vedrem a vlastní zdravotní indispozicí.
„Mám průjem a musím nutně na záchod. Už to nevydržím, jinak to udělám přímo na kurt,“ řekl Géa bez okolků hlavnímu rozhodčímu, když v úvodní sadě za stavu 1:4 a při své výhodě žádal o rychlý oddechový čas.
Nedostal ho, ještě musel několik fiftýnů odběhat a teprve poté se rozběhl přímo na toaletu. O chvíli později za soucitného i pobaveného potlesku diváků na druhém největším kurtu v areálu v zápase pokračoval. Nakonec ale Geovi, 135 tenistovi žebříčku, chyběla energie a svůj premiérový zápas v hlavní soutěži Roland Garros prohrál 3:6, 6:7 (3) a 0:6.
Žaludeční problémy a nutnost nastoupit na kurt, i když byste byli raději ve zcela jiné místnosti, nejsou v tenise extrémní výjimkou. Na podobně dramatickou výzvu z tažení do finále Wimbledonu 2010 zavzpomínal loni i Tomáš Berdych, jehož indispozice přepadla v zápase s nepříjemným Uzbekem Denisem Istominem.
„Při zápase jsem si dal možná víc nějakého míchaného drinku a tělo se s tím hůř popralo. Po třetím setu jsem musel zmizet z kurtu. „Pamatuji se, jak na moji kabinku bušil rozhodčí, že už mám jít zpátky na kurt. A mně bylo tak zle! Říkám: Sorry, nejdu! (smích) Fakt svízelná situace. Byl jsem rád, že jsem došel zpátky na kurt a ještě jsem se měl prát o to, abych vyhrál. A nakonec to byl možná zlomový zápas celého turnaje,“ vzpomínal Berdych.