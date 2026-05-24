Deset centimetrů! litovala Krejčíková. Měla dva mečboly, ale pařížskou bídu nezlomila
PŘÍMO Z PAŘÍŽE | Před startem Roland Garros absolvovala Barbora Krejčíková milý ceremoniál. Pořadatelé zrenovovali příchod na Chatrierův stadion a na chodbě vyvěsili obrázky někdejších šampionů. I třicetiletá rodačka z Ivančic, vítězka ročníku 2021, mezi nimi figuruje. „Byl to krátký a moc fajn ceremoniál s Amélií Mauresmovou,“ líčila dostaveníčko s turnajovou ředitelkou.
Připomínka její slavné minulosti u Bouloňského lesíku ostře kontrastuje s realitou posledních ročníků. Od chvíle, co pozvedla pohár Suzanne Lenglenové, vyhrála Krejčíková z pěti pokusů v Paříži jediný zápas. A to talentovanou tenistku žere. „Stalo se mi tu tolik skvělých věcí. Jako dítě jsem tady poprvé viděla velký tenis. V roce 2018 jsem se v Paříži premiérově kvalifikovala na grandslam, vyhrála jsme tu čtyřhru, pak i singl. Pozitivních milníků bylo tolik, teď bohužel přicházejí ty negativní,“ klopila hlavu.
V nohách měla zápas, který v ní budil rozporuplné pocity. Kvůli potížím s kolenem stála čtvrt roku, antukový grandslam je teprve její třetí po comebacku. V tomhle světle byla čestná porážka s nasazenou Američankou Hailey Baptisteovou 7:6 (7), 6:7 (6), 2:6 povzbuzující. Jenže také přišla poté, co Krejčíková v tiebreaku druhé sady nevyužila dva mečboly.
Byly jako přes kopírák, v dobré pozici vždy mocně napřáhla a minula o kousek. „Dvakrát mi chybělo deset čísel,“ povzdechla si, jak málo scházelo k tomu, aby srazila rozjetou čtyřiadvacetiletou ranařku Baptisteovou, nedávnou semifinalistku z antukového Madridu, kde skolila i světovou jedničku Arynu Sabalenkovou.
Žena, jež má vedle Paříže také vyhraný Wimbledon a po kariéře jistojistě zamíří do tenisové Síně slávy, mluvila s nadhledem. Nenechala se chlácholit tím, že při obou mečbolech neudělala nic špatně. „Kdybych udělala všechno dobře, tak jsem tu neseděla po třech hodinách poražená. Ale prostě tak to je, jednou to vyjde, jindy se to nesejde. Je těžké to skousávat, ale je to tenis. A v životě se dějí horší věci,“ krčila rameny.
Na Roland Garros jich zažila poslední roky kupu. V sezoně 2022 zkrachovala coby obhájkyně na prvním mači, až později zjistila, že hrála nakažená covidem. Tři z dalších čtyř ročníků dorazila k Seině vždy po dlouhé pauze a musela spěchat, aby oblíbený turnaj vůbec stihla. Nerozehraná však neměla velké šance na úspěch. Letos předvedla dobrý výkon, byť je evidentní, že není v extra fyzické kondici a ve třetím setu s Baptisteovou jí docházely síly.
„Musím zase zabrat, být zdravá a vrátit se zpátky do třicítky, abych byla nasazená a nemusela jsem hrát s hráčkami top 20 v prvním kole,“ přála si aktuálně 41. tenistka pořadí WTA Tour. V Paříži se nepřihlásila do čtyřhry, lační se chytit v důležitější singlové disciplíně, tudíž se vrhne na přípravu na trávu.
Již za měsíc začíná Wimbledon, kde si také může prohlížet svůj obrázek na stěně cti.