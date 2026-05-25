Valentová hrála maraton na antibiotikách: Jsem blázen. Bála si operace i Crohnovy nemoci
PŘÍMO Z PAŘÍŽE | Poprvé v kariéře prohrála úvodní kolo grandslamu. I tak Tereza Valentová, devatenáctiletý tenisový talent z Hloubětína, po úvodním kole Roland Garros prohlásila: „Jsem na sebe pyšná!“ Polské veteránce Magdě Linetteové vzdorovala v úmorném parnu tři hodiny (7:5, 4:6, 6:7 (9)), na dva míčky se dostala v supertiebreaku k vítězství. To vše pod antibiotiky a po dramatu posledních dnů, kdy skládala ústní maturitu a obíhala lékaře s vážnými potížemi.
Co přesně vám bylo?
„Vůbec jsem neměla nastoupit. Poslední dny jsem maturovala, do toho ležela v horečkách a jezdila po doktorech. Do Paříže jsem přiletěla před dvěma dny, v sobotu jsem si zahrála hodinu a po ní nikdo z mého týmu nečekal, že zvládnu hrát delší zápas. A nakonec jsem hrála tři hodiny ve třiceti stupních, jsem úplně vyřízená. Strašně to mrzí, ale dala jsem do zápasu úplně všechno, co ve mně bylo. Můžu říct, že jsem na sebe pyšná, jak jsem to zvládla, protože to fakt nebylo lehký období. Ještě ke všemu mám antibiotika…“
To jste trochu šílená, že jste nastoupila.
„Jo, nebylo mi to doporučený. Rodiče říkali, že nechtějí, abych hrála. Prý se sem mám jet jen odhlásit a vzít si půlku prize money. Ale já to chtěla zkusit, pro tenis udělám všechno. Jsem prostě blázen, ale to asi musíte být, když chcete být úspěšní.“
Popište vaše zdravotní potíže?
„Před pár dny jsem dělala ústní maturitu. Už na ní jsem šla se zimnicí. Odmaturovala jsem, ale v noci pak nemohla spát, jak mi bylo zle. Horečky, zimnice, křeče do břicha. Tři noci jsem vlastně nespala! Slepák to nebyl, protože to bych musela na operaci hned a té jsem se hodně bála. Výsledky na Crohnovu nemoc mi taky vyšly negativně. Měla jsem prostě velký zánět v břiše, byly tam různé tekutiny a oteklé uzliny. Nasadili mi antibiotika a ta zabrala.“
Prozradíte, jak dopadla maturita?
„Super! Nebyly to samý jedničky ale ani samý čtyřky. Takže fajn. Mám to za sebou a teď už se můžu soustředit jen na tenis. Ale bylo to nejhorší období, co jsem zažila. Teď si oddechnu, potrénuju a co nejlíp se připravím na trávu. A doufám, že mě tenhle zápas neskolí na dýl.“