Lehečkův zápas hrůzy bez brejkbolu: Nevím, nechápu. Grandslamy mu kazí sezonu
PŘÍMO Z PAŘÍŽE | Před dvěma měsíci se pral ve finále turnaje Masters v Miami s mocným Jannikem Sinnerem o titul. Na Roland Garros skončil na kolenou už v 1. kole. Nečekaně, k šoku tenisového publika i sebe samého. Jiří Lehečka, žebříčkově nejlepší český tenista a dvanáctý na světě, absolutně nestačil na protřelého Španěla Pabla Carreňa. S 89. hráčem žebříčku padl 3:6, 6:7 (3), 3:6 aniž by si za dvě hodiny vytvořil jediný brejkbol.
„Nedařilo se mi vůbec nic, od rána jsem se necítil ve své kůži a tak to vypadalo i na kurtu. Ani nevím, co k tomu říct,“ krčil smutně rameny čtyřiadvacetiletý borec. Byl zdravý, žádné zranění si nenesl. Jen se prý probudil do dne blbec. „Od rána jsem byl pomalejší, ospalejší, i když jsem se vyspale velice dobře. Podle spánkových dat jsem měl všecko, jak bych potřeboval na první den grandslamu,“ nechápal.
Carreňo je bývalým členem elitní desítky, ve 34 letech už jeho kariéra ale spěje ke konci. Soupeře z top 20 skolil naposledy před dvěma lety. Lehečkovi však připravil zlé chvíle. Český tenista si nevytvořil jediný brejkbol, získal všehovšudy jen 12 fiftýnů při soupeřově podání, což je výjimečné trápení. „Na returnu jsem se necítil vůbec dobře. Nevěděl jsem, jak se tam mám poskládat. I v průběhu přípravného týdne jsem nevěděl, jestli mám jít úplně k plachtě nebo proti míči, tak jak bych si představoval, protože jeho druhý servis není nijak extrémně silný. Ale vůbec jsem si v tom nemohl najít rytmus. To se mi vymstilo,“ litoval chasník z Kněžmostu, jenž o vlastní servis přišel čtyřikrát.
Jeho bum bum tenis není pro antuku optimální, ze čtyř kariérních startů na Roland Garros vytěžil pouhé tři výhry a nejdál se dostal do 3. kola. Jde o jeho jasně nejslabší grandslam. „Vím, že antuka není úplně můj povrch, ale i tak si myslím, že i když se občas takové zápasy stanou, na grandslamu by se stávat neměly,“ vyčítal si hráč, jenž má v sezoně respektuhodné zápasové skóre 17:10 a pravidelně poráží soupeře, které porazit má.
S výjimkou právě grandslamů. Lehečka letos prohrál dva zápasy se soupeři mimo top 60 a oba v jejich úvodních kolech. V Melbourne ho taktéž ve třech setech nachytal mladý Francouz Arthur Gea. „Jenže před Melbourne jsem si natrhl šlachu v kotníku, což ovlivnilo přípravu. Tady byla situace jiná. Měl jsem čas, zdravotně se cítil dobře, ale prostě jsem hrál špatně. Kdybych si den blbec vybral v prvním kole v Římě, tak dejme tomu, ale tohle byl grandslam!“