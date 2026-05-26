Kopřiva na Roland Garros zvládl zábavné drama, dál jde i Siniaková. Nosková končí
Do grandslamového turnaje Roland Garros v úterý vstoupilo zbývajících pět českých tenistů. Linda Nosková prohrála s Marií Sakkariovou z Řecka 5:7, 6:7 a podruhé za sebou v Paříži končí v prvním kole. Dál neprošly Linda Fruhvirtová ani Nikola Bartůňková. Postup slaví Vít Kopřiva, který zvládl pětisetové drama, i Kateřina Siniaková. Všechny důležité momenty si projděte i v ONLINE reportáži přímo z dění turnaje.
Zprávy ze dne 26. května 2026
Jsme smutní za Corentina, ale umíme ocenit i soupeře, smekla moderátorka před Vítem Kopřivou, vítězem prozatím nejdelšího a nejzábavnějšího utkání letošního Roland Garros. Na kurtu v botanické zahradě, který bičovaly paprsky slunce a kde teplota šplhala přes třicet stupňů, zápasil s Corentinem Moutetem 4 hodiny a 20 minut. Celý rozhovor s Kopřivou čtěte ZDE>>>
Byla to víc než dvouhodinová dřina, ale Kateřina Siniaková využila příznivý los a urvala vyrovnaný zápas proti Švýcarce Simoně Waltertové 6:4, 7:6 (4). V dalším kole ji čeká vítězka zápasu Victoria Mboková - Nikola Bartůňková.
Linda Fruhvirtová o dvousetové porážce s Elsou Jacquemotovou:„Výborně jsem nastoupila, ale nechala jsem si utéct vedení. Škoda, že jsem v prvním setu nedala na 5:2, tam to bylo blízko. Cítila jsem, že jsem byla nahoře a ona tahala za kratší konec. Pak už byla aktivnější. Míče skákaly vysoko, má nepříjemný styl, hodně toho vrátí, hodně přečte a musíte hrát údery navíc. Navíc bylo vedro, které se podepsalo na hodně lidech. Na konci zápasu už se mi motala hlava, jak jsme hrály dlouhé gemy, proto to ošetření.“
Vít Kopřiva vyhrává zatím jeden z nejzábavnějších zápasů letošního Roland Garros a také ten nejdelší. Francouzský svéráz Corentin Moutet, třicátý nasazený, držel Čecha 4 hodiny a 20 minut na špičkách, zásoboval ho kraťasy i podáními spodem, z jednoho zapsal dokonce eso. Antukový pracant však zůstal silný v hlavě a slavil po vyčerpávajícím pětisetovém maratonu 6:3, 5:7, 6:4, 3:6, 6:3. Osmadvacetiletý Kopřiva, 66. na žebříčku, vyhrál třetí grandslamový zápas kariéry a ve 2. kole se střetne s dvacetiletým španělským talentem Martinem Landalucem.
Třetí francouzskou soupeřku za sebou úspěšná kvalifikantka Linda Fruhvirtová nepřemohla. S Elsou Jacquemotovou padla po necelých dvou hodinách 4:6, 3:6.
Dorazila s životním žebříčkem číslo 12 a po týdnech na neoblíbené oranžové drti, které zvládla velmi dobře. Ono to i na antuce půjde, malovala si Linda Nosková úspěšné tažení při Roland Garros. Život vyvedl jednadvacetiletou tenistku z omylu velmi rychle. Už v 1. kole nezvládla kritický střet s někdejší semifinalistkou Mariou Sakkariovou. Celý rozhovor s Noskovou čtěte ZDE>>>
Velká senzace se udála na dvorci Suzanne Lenglenové, kde Australan z 97. příčky žebříčku Adam Walton zaskočil šestého nasazeného Daniila Medveděva a triumfoval 6:2, 1:6, 6:1, 1:6, 6:4.
Bohužel, Linda Nosková nezvládá úvodní kolo proti Marie Sakkariové a po nervózním a roztěkaném výkonu prohrává v pařížské výhni 5:7, 6:7 (3). Ve druhé sadě přitom turnajová dvanáctka vedla 5:2, za stavu 5:3 a 40:0 měla na příjmu tři setboly. Na kurtu číslo šest ji potkal stejný osud jako v pondělí na témže místě Jiřího Lehečku, taktéž dvanáctého nasazeného v turnaji.
Středa bude na centrkurtu Phillipa Chatriera patřit Čechům, program v pravé poledne otevře Sára Bejlek proti čtyřnásobné pařížské šampionce Ize Šwiatekové, night session obstarají Tomáš Macháč s nasazenou dvojkou Alexandrem Zverevem.
Středeční program
kurt Philippa Chatriera (začátek 12.00), 1. zápas: BEJLEK - Šwiateková (3-Pol.), od 20.15: MACHÁČ - Zverev (2-Něm.).
Kurt č. 6 - 2. zápas: MENŠÍK (26) - Navone (Arg.).
Kurt č. 13 - 3. zápas: BOUZKOVÁ (27) - Jonesová (Brit.).
Kurt č. 14 - 4. zápas: MUCHOVÁ (10) - Rachimovová (Uzb.).
Světová jednička Aryna Sabalenková v prvním kole Roland Garros porazila 6:4, 6:2 Španělku Jéssicu Bouzasovou. Další soupeřkou běloruské tenistky může být Linda Fruhvirtová, kterou na úvod v Paříži čeká domácí Elsa Jacquemotová.