Roland Garros ONLINE: Další horký den v Paříži. Nosková rozehrála zápas proti Řekyni
Do grandslamového turnaje Roland Garros dnes vstupuje zbývajících pět českých tenistů. Do akce jdou ve francouzské metropoli Linda Nosková, Kateřina Siniaková, Nikola Bartůňková, Linda Fruhvirtová a Vít Kopřiva. ONLINE přenosy i postřehy redaktora Jana Jarocha přímo z Paříže sledujte na iSportu.
Jednadvacetiletá Nosková, která plní na antukových dvorcích v Paříži roli nasazené dvanáctky, se utkává se semifinalistkou turnaje z roku 2021 Řekyní Marií Sakkariovou. Fruhvirtová nastupuje proti domácí Else Jacquemotové, Kopřivovým soupeřem na jednom hlavních dvorců je Francouz Corentin Moutet. Bartůňkovou čeká duel s nasazenou devítkou Victorií Mbokovou z Kanady, Siniaková uzavře program na kurtu číslo 13 proti Švýcarce Simoně Waltertové.
Zprávy ze dne 26. května 2026
Linda Nosková již rozehrála zápas s Řekyní Mariou Sakkariovou.
V Paříži panuje další velmi horký den, do akce půjdou obě světové jedničky. Aryna Sabalenková nastoupí proti solidní španělce Jessice Bouzasové, night session obstará favorit favoritů Jannik Sinner proti domácí divoké kartě Clementovi Taburovi. Pro šestadvacetiletého borce ze 171. místa žebříčku půjde asi o drsný zážitek.
Lindu Noskovou čeká hned na úvod kritický test s někdejší semifinalistkou Roland Garros Mariou Sakkariovou. Svalnatá Řekyně má s jednadvacetiletou Češkou vyrovnané skóre 1:1, poslední měsíce se jí však nedaří, prohrála šest ze sedmi zápasů. Nasazená Nosková je favoritkou, to byl však včera Jiří Lehečka také…
Víta Kopřivu čeká nepříjemný střet s domácím Corentinem Moutetem, třicátým nasazeným. Český antukář není favoritem, neřešitelným soupeřem však Moutet rozhodně není.
Proti domácím tribunám bude hrát také kvalifikantka Linda Frhuvirtová. Její třiadvacetiletá soupeřka Elsa Jacquemotová má letos zápasové skóre bídných 2:13. Vítězka si ve 2. kole zahraje s největší pravděpodobností sváteční mač proti jedničce Aryně Sabalenkové.
Kateřina Siniaková si na svůj zápas počká až do čtvrté rundy. Los byl k deblové jedničce shovívavý, čelí až 91. tenistce žebříčku, Švýcarce Simoně Waltertové. Tuhle šanci by neměla pustit.
Právě na vítězku zápasu Waltertová – Siniaková půjde lepší z dvojice Nikola Bartůňková – Victoria Mboková. Devatenáctiletá Kanaďanka a nasazená devítka hrála minulý týden finále ve Štrasburku a bude pod tlakem. Jen o rok starší Bartůňkovou čeká pařížský debut a teprve druhý grandslam kariéry. Při tom prvním v lednu v Austrálii oslnila, když vyřadila světovou desítku Belindu Bencicovou.
Dobrý den z Paříže, čeká nás třetí den Roland Garros, po němž se uzavře první kolo. Přes to včera v nostalgickém pondělí neprošly při posledním startu na turnaji dvě legendy – devětatřicetiletý Gael Monfils a o dva roky starší Stan Wawrinka. Do akce jde dnes pět českých zástupců.
Kurt Simonne Mathieuové – 2. zápas: KOPŘIVA - Moutet (30-Fr.).
Kurt č. 6 - 2. zápas: NOSKOVÁ (12) - Sakkariová (Řec.).
Kurt č. 7 - 2. zápas: FRUHVIRTOVÁ - Jacquemotová (Fr.).
Kurt č. 13 - 4. zápas: SINIAKOVÁ - Waltertová (Švýc.).
Kurt č. 14 - 4. zápas: BARTŮŇKOVÁ - Mboková (9-Kan.).
Zprávy ze dne 25. května 2026
Přes pomalý rozjezd, celkem pochopitelný vzhledem jedinému odehranému zápasu za poslední měsíc, Karolína Muchová vstupní duel s Ruskou Anastasií Zacharovovou (24 let, 80. na WTA) zvládla. První sadu otočila z 2:5 na 7:5, druhou zavřela už v poklidu 6:2. V dalším kole ji ve středu čeká rodačka z ruského Jekatěrinburgu hrající pod vlajkou Uzbekistánu Kamilla Rachimovová (24 let, 89. na WTA). Více čtěte ZDE>>>
Zápas Karolíny Muchové s Anastasií Zacharovovou začne za pár minut.
Zápas Karolíny Muchové pořadatelé přesunuli na dvorec Suzanne Lenglenové.
Jednačtyřicetiletý Stan Wawrinka, pařížský šampion z roku 2015, při svém jednadvacátém a posledním Roland Garros končí v úvodním kole. Nejstaršího muže v pavouku zdolal Nizozemec Jesper de Jong 6:3, 3:6, 6:3, 6:4. Je to odchod s širokým úsměvem a za hlasitého aplausu publika na dvorci Simonne Mathieuové.
Jiří Lehečka o propadáku v 1. kole s Pablem Carreněm: „Dnes se mi nedařilo vůbec nic. Od rána jsem se necítil ve své kůži a tak to vypadalo i na kurtu. Moc ani nevím, co říct. Je potřeba to co nejrychleji hodit za hlavu a těšit se na zbytek sezony, protože dnes ten zápas neměl nic z toho, co jsem se snažil zkoušet v trénincích.„
“Vím, že antuka není úplně můj povrch, ale i tak si myslím, že takové zápasy se občas stanou, i když by nemělo. Zdravotně jsem byl v pohodě, tam bych rozhodně žádný problém nehledal.“ Více čtěte ZDE>>>
Českou tenistku Sáru Bejlek ve druhém kole Roland Garros čeká čtyřnásobná vítězka pařížského grandslamu Iga Šwiateková.
Polka v prvním kole porazila 6:1 a 6:2 Emerson Jonesovou z Austrálie. Šwiateková, která turnaj ovládla v letech 2020, 2022, 2023 a 2024, nedala sedmnáctileté soupeřce šanci. Čtyřiadvacetiletá Polka sice dvakrát ztratila podání, ale nakonec vyhrála za 61 minut.
Bejlek na Roland Garros startuje potřetí a druhé kolo je jejím maximem. Na soupeřku z první desítky žebříčku dvacetiletá Češka narazí podruhé. Předloni v Římě prohrála s tehdejší světovou čtyřkou Jelenou Rybakinovou z Kazachstánu.