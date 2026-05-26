Roland Garros ONLINE: Do akce jde zbývajících pět Čechů, Nosková čelí Sakkariové
Do grandslamového turnaje Roland Garros dnes vstupuje zbývajících pět českých tenistů. Do akce jdou ve francouzské metropoli Linda Nosková, Kateřina Siniaková, Nikola Bartůňková, Linda Fruhvirtová a Vít Kopřiva. ONLINE přenosy i postřehy redaktora Jana Jarocha přímo z Paříže sledujte na iSportu.
Jednadvacetiletá Nosková, která plní na antukových dvorcích v Paříži roli nasazené dvanáctky, se utkává se semifinalistkou turnaje z roku 2021 Řekyní Marií Sakkariovou. Fruhvirtová nastupuje proti domácí Else Jacquemotové, Kopřivovým soupeřem na jednom hlavních dvorců je Francouz Corentin Moutet. Bartůňkovou čeká duel s nasazenou devítkou Victorií Mbokovou z Kanady, Siniaková uzavře program na kurtu číslo 13 proti Švýcarce Simoně Waltertové.
Roland Garros - Muži - 2026
Roland Garros - Ženy - 2026
Zprávy ze dne 26. května 2026
Dobrý den z Paříže, čeká nás třetí den Roland Garros, po němž se uzavře první kolo. Přes to včera v nostalgickém pondělí neprošly při posledním startu na turnaji dvě legendy – devětatřicetiletý Gael Monfils a o dva roky starší Stan Wawrinka. Do akce jde dnes pět českých zástupců.
Kurt Simonne Mathieuové – 2. zápas: KOPŘIVA - Moutet (30-Fr.).
Kurt č. 6 - 2. zápas: NOSKOVÁ (12) - Sakkariová (Řec.).
Kurt č. 7 - 2. zápas: FRUHVIRTOVÁ - Jacquemotová (Fr.).
Kurt č. 13 - 4. zápas: SINIAKOVÁ - Waltertová (Švýc.).
Kurt č. 14 - 4. zápas: BARTŮŇKOVÁ - Mboková (9-Kan.).
Zprávy ze dne 25. května 2026
Přes pomalý rozjezd, celkem pochopitelný vzhledem jedinému odehranému zápasu za poslední měsíc, Karolína Muchová vstupní duel s Ruskou Anastasií Zacharovovou (24 let, 80. na WTA) zvládla. První sadu otočila z 2:5 na 7:5, druhou zavřela už v poklidu 6:2. V dalším kole ji ve středu čeká rodačka z ruského Jekatěrinburgu hrající pod vlajkou Uzbekistánu Kamilla Rachimovová (24 let, 89. na WTA). Více čtěte ZDE>>>
Zápas Karolíny Muchové s Anastasií Zacharovovou začne za pár minut.
Zápas Karolíny Muchové pořadatelé přesunuli na dvorec Suzanne Lenglenové.
Jednačtyřicetiletý Stan Wawrinka, pařížský šampion z roku 2015, při svém jednadvacátém a posledním Roland Garros končí v úvodním kole. Nejstaršího muže v pavouku zdolal Nizozemec Jesper de Jong 6:3, 3:6, 6:3, 6:4. Je to odchod s širokým úsměvem a za hlasitého aplausu publika na dvorci Simonne Mathieuové.
Jiří Lehečka o propadáku v 1. kole s Pablem Carreněm: „Dnes se mi nedařilo vůbec nic. Od rána jsem se necítil ve své kůži a tak to vypadalo i na kurtu. Moc ani nevím, co říct. Je potřeba to co nejrychleji hodit za hlavu a těšit se na zbytek sezony, protože dnes ten zápas neměl nic z toho, co jsem se snažil zkoušet v trénincích.„
“Vím, že antuka není úplně můj povrch, ale i tak si myslím, že takové zápasy se občas stanou, i když by nemělo. Zdravotně jsem byl v pohodě, tam bych rozhodně žádný problém nehledal.“ Více čtěte ZDE>>>
Českou tenistku Sáru Bejlek ve druhém kole Roland Garros čeká čtyřnásobná vítězka pařížského grandslamu Iga Šwiateková.
Polka v prvním kole porazila 6:1 a 6:2 Emerson Jonesovou z Austrálie. Šwiateková, která turnaj ovládla v letech 2020, 2022, 2023 a 2024, nedala sedmnáctileté soupeřce šanci. Čtyřiadvacetiletá Polka sice dvakrát ztratila podání, ale nakonec vyhrála za 61 minut.
Bejlek na Roland Garros startuje potřetí a druhé kolo je jejím maximem. Na soupeřku z první desítky žebříčku dvacetiletá Češka narazí podruhé. Předloni v Římě prohrála s tehdejší světovou čtyřkou Jelenou Rybakinovou z Kazachstánu.
Tohle je průšvih. Dvanáctý nasazený Jiří Lehečka vyhořel a absolutně nestačil na Španěla z 89. místa žebříčku Pabla Carreňa, jemuž podlehl ve třech sadách 3:6, 6:7 (3), 3:6. Lehečka letos prohrál dva zápasy se soupeři mimo top 60 a oba v úvodních kolech grandslamů. V Melbourne padl s Francouzem Arthurem Geou, nyní se čtyřiatřicetiletým španělským rutinérem. Proti němu si nevytvořil jediný brejkbol, ani ve velkém horku, kdy míče víc letí, si nedokázal pomoci vlastním servisem.
Dnešním tahákem je možná poslední zápas domácího miláčka Gaela Monfilse na Roland Garros. Devětatřicetiletý veterán ukončí po sezoně kariéru a v úvodním kole ho čeká krajan Hugo Gaston.
Adieu může říct i další končící velikán Stan Wawrinka, jednačtyřicetiletý Švýcar dostal coby bývalý šampion kartu do hlavní soutěže a v prvním kole vyzval Nizozemce Jaspera de Jonga.
V neděli večer napsal další kus tenisové historie devětatřicetiletý Novak Djokovič. Ve čtyřech setech skolil domácího servismana Giovanniho Mpetschi Perricarda a postup oslavil tanečkem. Pořadatelé dokonce pustili na kurt jeho děti Stefana a Taru, aby se s tátou po zápase objaly. Bylo to Djokovičovo 77. vyhrané první kolo grandslamu za sebou při rekordním 82. vystoupení na grandslamovém turnaji. Tím na druhé místo odsunul Rogera Federera (81).