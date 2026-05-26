Roland Garros ONLINE: Nervózní výkon Noskové, česká naděje končí v prvním kole
Do grandslamového turnaje Roland Garros dnes vstupuje zbývajících pět českých tenistů. Linda Nosková prohrála s Marií Sakkariovou z Řecka 5:7, 6:7 a podruhé za sebou v Paříži končí v prvním kole. Do akce jdou ve francouzské metropoli ještě Kateřina Siniaková, Nikola Bartůňková, Linda Fruhvirtová a Vít Kopřiva. ONLINE přenosy i postřehy redaktora Jana Jarocha přímo z Paříže sledujte na iSportu.
Zprávy ze dne 26. května 2026
Velká senzace se udála na dvorci Suzanne Lenglenové, kde Australan z 97. příčky žebříčku Adam Walton zaskočil šestého nasazeného Daniila Medveděva a triumfoval 6:2, 1:6, 6:1, 1:6, 6:4.
Bohužel, Linda Nosková nezvládá úvodní kolo proti Marie Sakkariové a po nervózním a roztěkaném výkonu prohrává v pařížské výhni 5:7, 6:7 (3). Ve druhé sadě přitom turnajová dvanáctka vedla 5:2, za stavu 5:3 a 40:0 držela při svém servisu tři setboly. Na kurtu číslo šest ji potkal stejný osud jako v pondělí na témže místě Jiřího Lehečku, taktéž dvanáctého nasazeného v turnaji.
Středa bude na centrkurtu Phillipa Chatriera patřit Čechům, program v pravé poledne otevře Sára Bejlek proti čtyřnásobné pařížské šampionce Ize Šwiatekové, night session obstarají Tomáš Macháč s nasazenou dvojkou Alexandrem Zverevem.
Středeční program
kurt Philippa Chatriera (začátek 12.00), 1. zápas: BEJLEK - Šwiateková (3-Pol.), od 20.15: MACHÁČ - Zverev (2-Něm.).
Kurt č. 6 - 2. zápas: MENŠÍK (26) - Navone (Arg.).
Kurt č. 13 - 3. zápas: BOUZKOVÁ (27) - Jonesová (Brit.).
Kurt č. 14 - 4. zápas: MUCHOVÁ (10) - Rachimovová (Uzb.).
Světová jednička Aryna Sabalenková v prvním kole Roland Garros porazila 6:4, 6:2 Španělku Jéssicu Bouzasovou. Další soupeřkou běloruské tenistky může být Linda Fruhvirtová, kterou na úvod v Paříži čeká domácí Elsa Jacquemotová.
Linda Nosková již rozehrála zápas s Řekyní Mariou Sakkariovou.
V Paříži panuje další velmi horký den, do akce půjdou obě světové jedničky. Aryna Sabalenková nastoupí proti solidní španělce Jessice Bouzasové, night session obstará favorit favoritů Jannik Sinner proti domácí divoké kartě Clementovi Taburovi. Pro šestadvacetiletého borce ze 171. místa žebříčku půjde asi o drsný zážitek.
Lindu Noskovou čeká hned na úvod kritický test s někdejší semifinalistkou Roland Garros Mariou Sakkariovou. Svalnatá Řekyně má s jednadvacetiletou Češkou vyrovnané skóre 1:1, poslední měsíce se jí však nedaří, prohrála šest ze sedmi zápasů. Nasazená Nosková je favoritkou, to byl však včera Jiří Lehečka také…
Víta Kopřivu čeká nepříjemný střet s domácím Corentinem Moutetem, třicátým nasazeným. Český antukář není favoritem, neřešitelným soupeřem však Moutet rozhodně není.
Proti domácím tribunám bude hrát také kvalifikantka Linda Frhuvirtová. Její třiadvacetiletá soupeřka Elsa Jacquemotová má letos zápasové skóre bídných 2:13. Vítězka si ve 2. kole zahraje s největší pravděpodobností sváteční mač proti jedničce Aryně Sabalenkové.
Kateřina Siniaková si na svůj zápas počká až do čtvrté rundy. Los byl k deblové jedničce shovívavý, čelí až 91. tenistce žebříčku, Švýcarce Simoně Waltertové. Tuhle šanci by neměla pustit.
Právě na vítězku zápasu Waltertová – Siniaková půjde lepší z dvojice Nikola Bartůňková – Victoria Mboková. Devatenáctiletá Kanaďanka a nasazená devítka hrála minulý týden finále ve Štrasburku a bude pod tlakem. Jen o rok starší Bartůňkovou čeká pařížský debut a teprve druhý grandslam kariéry. Při tom prvním v lednu v Austrálii oslnila, když vyřadila světovou desítku Belindu Bencicovou.
Dobrý den z Paříže, čeká nás třetí den Roland Garros, po němž se uzavře první kolo. Přes to včera v nostalgickém pondělí neprošly při posledním startu na turnaji dvě legendy – devětatřicetiletý Gael Monfils a o dva roky starší Stan Wawrinka. Do akce jde dnes pět českých zástupců.
Kurt Simonne Mathieuové – 2. zápas: KOPŘIVA - Moutet (30-Fr.).
Kurt č. 6 - 2. zápas: NOSKOVÁ (12) - Sakkariová (Řec.).
Kurt č. 7 - 2. zápas: FRUHVIRTOVÁ - Jacquemotová (Fr.).
Kurt č. 13 - 4. zápas: SINIAKOVÁ - Waltertová (Švýc.).
Kurt č. 14 - 4. zápas: BARTŮŇKOVÁ - Mboková (9-Kan.).
Zprávy ze dne 25. května 2026
Přes pomalý rozjezd, celkem pochopitelný vzhledem jedinému odehranému zápasu za poslední měsíc, Karolína Muchová vstupní duel s Ruskou Anastasií Zacharovovou (24 let, 80. na WTA) zvládla. První sadu otočila z 2:5 na 7:5, druhou zavřela už v poklidu 6:2. V dalším kole ji ve středu čeká rodačka z ruského Jekatěrinburgu hrající pod vlajkou Uzbekistánu Kamilla Rachimovová (24 let, 89. na WTA). Více čtěte ZDE>>>
Zápas Karolíny Muchové s Anastasií Zacharovovou začne za pár minut.