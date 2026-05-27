Roland Garros: Menšík postoupil v bolestech, dál jdou též Muchová s Bouzkovou
Tenisté Jakub Menšík, Karolína Muchová a Marie Bouzková postoupili do 3. kola Roland Garros. Šestadvacátý nasazený Menšík zdolal po čtyřech hodinách a 41 minutách a sedmém využitém mečbolu Mariana Navoneho z Argentiny 6:3, 2:6, 6:4, 1:6, 7:6. Muchová zvítězila nad Kamillou Rachimovovou z Uzbekistánu 6:2, 6:2 a Bouzková porazila Britku Francescu Jonesovou 6:0, 7:6.
Neuspěl Tomáš Macháč, který prohrál se světovou trojkou Němcem Alexanderem Zverevem jasně 4:6, 2:6. 2:6. Dohrála také Sára Bejlek, jež podlehla světové trojce a čtyřnásobné vítězce turnaje Polce Ize Šwiatekové 2:6, 3:6.
Do 2. kola postoupily ve čtyřhře Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová. Nasazené jedničky porazily chorvatskou dvojici Petra Marčinková, Antonia Ružičová jasně 6:1, 6:0. Duel vyhrály za 55 minut.
Dvacetiletý Menšík postoupil do 3. kola Roland Garros poprvé. Duel s Navonem, po jehož skončení ležel několik minut vyčerpaný na kurtu a poté ho vezli na kolečkovém křesle, vyhrál i díky 60 vítězným míčům a 11 esům. Nemuselo ho mrzet ani 85 nevynucených chyb. V další fázi vyzve turnajovou osmičku Australana Alexe de Minaura, s nímž má zatím bilanci 0:5.
První set získal Menšík díky brejku v osmé hře. Ve druhé sadě ale brzy prohrával 0:3 a manko už nestáhl. Ve třetím setu smazal český tenista ztrátu 0:2 a od stavu 3:4 získal zbývající tři hry. Ve čtvrté sadě začal mít Menšík potíže, za stavu 1:4 si nechal změřit tlak a sadu ztratil.
Rozhodl pátý set, před jehož začátkem Menšík opustil kurt. Rodák z Prostějova v něm postupně odvrátil devět brejkbolů, za stavu 5:4 ale nevyužil první dva mečboly. Utkání dospělo do super tie-breaku, kde Menšík přišel o náskok 6:2. Za stavu 9:7 nevyužil další dva mečboly a bojoval s křečemi. Navoneho však k mečbolu nepustil a poté, co se dostal do vedení 12:11, další a celkově sedmou možnost na ukončení zápasu už proměnil.
„Byl to neuvěřitelný zážitek. Zase to byla nová zkušenost. Kdyby si člověk někdy myslel, že už zažil v tenise všechno, bude se vždycky plést,“ řekl českým novinářům Menšík. „Myslím, že jsem byl na zápas i na podmínky velmi dobře připravený. Bohužel na začátku čtvrtého setu jsem měl problém dostat do těla elektrolyty. V podstatě jsem přestal pít. A to potom způsobilo všechny další problémy,“ uvedl Menšík.
Muchová je ve třetím kole
Finalistka turnaje z roku 2023 Muchová porazila 89. hráčku světa Rachimovovou za hodinu a 20 minut. V poměru vítězných míčů ji předčila 19:7, soupeřku šestkrát brejkla. V dalším kole narazí na Švýcarku Jil Teichmannovou.
Muchová rozhodla o zisku obou setů hned v úvodu, vždy získala vedení 3:0. Ve druhé sadě sice Rachimovová snížila na 2:3, česká tenistka ale poté dotáhla duel třemi hrami po sobě. Využila druhý mečbol.
Nasazená sedmadvacítka Bouzková navázala na vítězství z úvodního kola nad Italkou Lucií Bronzettiovou. Jonesovou, 102. hráčku světového žebříčku, porazila i díky šesti brejkům. Ve 3. kole Roland Garros je potřetí a příště může vylepšit své pařížské maximum. Narazí na nasazenou osmičku Rusku Mirru Andrejevovou.
Vítězka letošního turnaje v Bogotě měla výborný nástup. Jonesové povolila v prvním setu jen devět fiftýnů a nadělila jí „kanára“. Ve druhé sadě si Bouzková vývoj zkomplikovala. Nedotáhla vedení 4:1 a za stavu 4:5 a 5:6 čelila servisu soupeřky. Sadu jí ale dopodávat nedovolila, vynutila si zkrácenou hru a v ní otočila vývoj ze stavu 1:3 na 7:3.
„Mám radost, že jsem utkání dokázala uzavřít ve dvou setech. Set a půl jsem hrála moc dobře, potom se to zkomplikovalo. Jsem ráda, že jsem dobře zvládla tie-break,“ řekla Bouzková.
Macháč nezaskočil Zvereva ani ve druhém vzájemném utkání a nenapravil v Paříži dva roky starou porážku z olympijských her. Utkání, které se odehrálo v rámci tzv. night session, prohrál za hodinu a 46 minut. Přišel pětkrát o servis, jediný brejkbol nevyužil.
Dvacetiletá Bejlek nenavázala na úvodní vítězství nad Američankou Sloane Stephensovou a nevyužila šanci probojovat se poprvé do 3. kola grandslamu. V Paříži skončila ve stejné fázi jako vloni. Šestinásobná grandslamová šampionka Šwiateková zaznamenala ve francouzské metropoli 28. vítězství z posledních 29 zápasů.
Bejlek se nemohla v duelu opřít o podání, udržela ho jen jednou z osmi případů. V prvním setu přišla o všechny čtyři hry na servisu a prohrála ho za 46 minut. Také ve druhé sadě ztrácela brzy 1:4. Snížila na 3:4, ale v posledních dvou gamech už neuhrála ani fiftýn a Šwiateková proměnila první mečbol.
„Na kurtu jsem byla celkem spokojená, jak hraju. Když jsem ale přišla z kurtu, tak můj tým úplně spokojený nebyl. Neměli jsme ještě čas to probrat. Mohla jsem hrát určitě lépe. A na to, jak tým nebyl spokojený, tak to bylo celkem fajn,“ uvedla Bejlek.
Zprávy ze dne 28. května 2026
Španělský tenista Alejandro Davidovich se musel v průběhu Roland Garros vyrovnat s náhlým odchodem kouče. Jeho argentinský mentor Marino Puerta odletěl z Paříže bez varování do Miami a svěřence informoval jen textovou zprávou. Neobvyklý krok následoval po Davidovichově pětisetové výhře nad Bosňanem Damirem Džumhurem v prvním kole, po níž měli údajně hráč a kouč vypjatou debatu. „Po tom vítězství jsme šli na jídlo a já se pak šel trochu zchladit. On řekl, že se necítí dobře, a šel do hotelu,“ řekl novinářům 21. nasazený Davidovich.
Zprávy ze dne 27. května 2026
Tomáš Macháč o duelu s Alexandrem Zverevem: „Saša teď hraje teď výborný tenis, takže to bylo náročné. Nedá se nic dělat. Nakonec jsem rád, že jsem mohl na tomto turnaji vůbec být. Nejel jsem na něj stoprocentně zdravý. Trénoval jsem s bolestí, ale dalo se. V závěru minulého zápasu s Bergsem to už nebylo optimální. Bolí mě pata, mám v ní zánět. Tak dlouho jsem na ni došlapoval, až dneska tělo řeklo stop. Jsem ale rád, že jsem utkání dohrál a nevrátil se ke starým zvykům, že bych ho vzdal.“
Karolína Muchová po jednoznačném triumfu nad Kamillou Rachimovovou: „Měla jsem trochu déjà vu toho, co se mi stalo dva dny zpátky. Čekám celý den na zápas a na poslední chvíli mi zase změní kurt. Je to nepříjemné, člověk se někde rozcvičuje, pak letí na druhou stranu na jiný kurt. Ale zase jsem hrála za tmy v příjemných podmínkách a ne v tom parnu. Ráda bych hrála ještě trochu líp, ale byl to lepší výkon než v úvodním kole, pomalu se dostávám do rytmu. Dobře jsem servírovala, měla jsem tam pár dobrých balónů. Jsem ráda, že to byl poměrně rychlý zápas.“
Na tiskové konferenci Jakuba Menšíka se sešlo dobrých třicet novinářů. Všichni chtěli slyšet slova tenisty, jenž po téměř pěti hodinách na ostrém slunci po proměněném mečbolu zkolaboval. A vítěz zápasu s Argentincem Marianem Navonem (6:3, 2:6, 6:4, 1:6, 7:6 (11)) začal vyprávět.
Po nejdelším zápase letošního Roland Garros postoupil Jakub Menšík do 3. kola. Z kurtu neodcházel jako vítěz, nýbrž ho odváželi na kolečkovém křesle. Dvacetiletý český tenista dřel v pětatřicetistupňovém parnu do sebezničení, ochromovaly ho křeče, nechal se ošetřovat. Nakonec po 4 hodinách a 41 minutách udolal elitního antukáře z Argentiny Mariana Navoneho v supertiebreaku 6:3, 2:6, 6:4, 1:6, 7:6 (11). Když proměnil sedmý mečbol zápasu, padl na antuku a dlouhé chvíle se ochromený zřejmě křečemi nemohl zvednout. Poražený mu přišel potřást rukou, pak už český tenista skončil v péči lékařů a mířil na kolečkovém křesle na ošetřovnu.
Jako první z českých tenistů na Roland Garros doručila postup do 3. kola. Při antukovém mistrovství Francie se Marie Bouzková už třetí rok po sobě prodrala takto daleko. V rozpálené Paříži zatím neztratila ani set a ve čtvrtek se může zchladit u ledu. Pozorně bude sledovat čtvrtfinále hokejového mistrovství světa, v němž se český tým pokusí vyřadit jejího přítele a kapitána finského týmu Alexandra Barkova.
S Jakubem Menšíkem to nevypadá moc dobře. Sice vede 2:1 na sety, v ukrutném horku však trpí a vypadá na pokraji sil. Zavolal si ošetření, kontrolují mu životní funkce. Argentinec Mariano Navone vede 4:1 ve čtvrté sadě.
„Zjistila jsem, že se s ní dá úplně v pohodě hrát. Není to taková mašina, jak jsem si myslela,“ tvrdila dvacetiletá Sára Bejlek, po prohře s Igou Šwiatekovou. Žebříčkově lepší tenistce nikdy nečelila, na tak obrovském dvorci s kapacitou 15 000 diváků ještě nehrála. Více čtěte ZDE>>>
První český postup do 3. kola doručuje Marie Bouzková. Britku Francescu Jonesovou přehrává po dvou diametrálně odlišných setech 6:0, 7:6 (3). Sedmadvacetiletá tenistka je třetí rok po sobě v Paříži mezi nejlepší dvaatřicítkou. O vylepšení maxima si v pátek zahraje zřejmě s turnajovou osmičkou Mirrou Andrejevovou.
Sára Bejlek dohrála ve druhém kole. Světovou trojku a čtyřnásobnou vítězku turnaje Polku Igu Šwiatekovou nezaskočila a prohrála 2:6, 3:6. Šestinásobné grandslamové šampionce podlehla za hodinu a 33 minut.
Zápas Jakuba Menšíka s elitním antukářem Mariano Navonem z Argentiny začal na kurtu číslo 6. V Paříží stále panují vysoké teploty.
Tomáš Macháč – Alexander Zverev (2-Něm.), kurt Philippa Chatriera, začátek 20.15
Je to historický moment, k night session na Roland Garros, která se hraje teprve posledních pár let, z Čechů ještě nikdo nenastoupil. Macháč půjde proti Zverevovi podruhé v kariéře a opět v Paříži. Předloni při 2. kole olympiády prohrál 3:6, 5:7. Devětadvacetiletý Němec hraje na antuce pravidelně svůj nejlepší tenis a je považovaný za asi jediného soupeře, který může oddělit Jannika Sinnera od titulu. Čeká se minimálně pohledný zápas, i české překvapení není ale ani mimo diskusi.
Jakub Menšík (26) – Mariano Navone (Arg.), kurt č. 6 - 2. zápas
Tohle bude těžká šichta, pětadvacetiletý Argentinec z 38. místa žebříčku patří mezi elitní antukáře, zatímco pro Menšíka není oranžová hlína silným povrchem. Navone už letos na antuce vyhrál turnaj v Bukurešti a postoupil do finále v Ženevě, po cestě skolil i Caspera Ruuda. Menšík rozhodně nepůjde na kurt v roli favorita.
Marie Bouzková (27) – Francesca Jonesová (Brit.), kurt č. 13 - 3. zápas:
Třetí rok po sobě se pokusí do 3: kola postoupit Marie Bouzková. Proti pětadvacetileté Britce Francesce Jonesové, až 102. na žebříčku, půjde na kurt potvrzovat roli favoritky.
Karolína Muchová (10) – Kamilla Rachimovová (Uzb.), kurt č. 14 - 4. zápas:
Papírově nejjistější český postup středečního programu. Světová desítka Muchová by si měla se soupeřkou z 89. příčky WTA Tour poradit a rozehrát se pro zajímavé tažení na turnaji.
Sára Bejlek zkusí od 12 hodin získat co nejvíc gamů proti Ize Šwiatekové. Dvacetiletý český talent se pokusí poprvé v kariéře postoupit do 3. kola grandslamu, síla soupeřky však hrozí tím, že to bude spíš boj o každý uhraný game. Čtyřnásobná šampionka Roland Garros Iga Šwiateková sice přišla o autu antukové triumfátorky, stále se však řadí k velkým favoritkám turnaje.
Bude to teprve druhé vystoupení Sáry proti soupeřce z top 10, v tom prvním získala proti Jeleně Rybakinové čtyři gamy. „Půjdu do zápasu s pokoru, ale bát se toho nebudu. Přeci jen to nejhorší, co se může stát, je, že dostanu dvakrát 6:0 a pojedeme na trávu,“ hlásila Bejlek.
Dobrý den, je tu čtvrtý den Roland Garros a vlna veder nepolevuje. Vít Kopřiva sehrál včera zatím nejdelší zápas turnaje, po čtyřech a půl hodinách zdolal Corentina Mouteta a na tiskovce plánoval, že ještě jednou skočí do ledové lázně, jak měl přehřátý organismus. V horku mají tenisáky vyšší odskok, rychleji letí. Proto tenisté volí tvrdší výplet, aby měli lepší kontrolu nad míčem. Coco Gauffová při zápase dokonce rakety skladovala v chladícím boxu na kurtu, aby struny nepřišly o své vlastnosti. Základem je dobrá hydratace a hodně gelů s sebou, jelikož v horku rychleji docházejí síly.
Zprávy ze dne 26. května 2026
Nikola Bartůňková v 1. kole Roland Garros světovou devítku Victorii Mbokovou z Kanady nepřekvapila a devatenáctileté soupeřce podlehla 1:6, 2:6.