Roland Garros ONLINE: Bejlek čelí Šwiatekové. Jak tenisté v Paříži řeší vedra?
Pět českých tenistů ve středu zabojuje o postup do 3. kola Roland Garros. Na antukových dvorcích v Paříži se představí Karolína Muchová, Marie Bouzková, Sára Bejlek, Jakub Menšík a Tomáš Macháč. Všechny důležité momenty French Open si projděte i v ONLINE reportáži přímo z dění turnaje.
Zprávy ze dne 27. května 2026
Tomáš Macháč – Alexander Zverev (2-Něm.), kurt Philippa Chatriera, začátek 20.15
Je to historický moment, k night session na Roland Garros, která se hraje teprve posledních pár let, z Čechů ještě nikdo nenastoupil. Macháč půjde proti Zverevovi podruhé v kariéře a opět v Paříži. Předloni při 2. kole olympiády prohrál 3:6, 5:7. Devětadvacetiletý Němec hraje na antuce pravidelně svůj nejlepší tenis a je považovaný za asi jediného soupeře, který může oddělit Jannika Sinnera od titulu. Čeká se minimálně pohledný zápas, i české překvapení není ale ani mimo diskusi.
Jakub Menšík (26) – Mariano Navone (Arg.), kurt č. 6 - 2. zápas
Tohle bude těžká šichta, pětadvacetiletý Argentinec z 38. místa žebříčku patří mezi elitní antukáře, zatímco pro Menšíka není oranžová hlína silným povrchem. Navone už letos na antuce vyhrál turnaj v Bukurešti a postoupil do finále v Ženevě, po cestě skolil i Caspera Ruuda. Menšík rozhodně nepůjde na kurt v roli favorita.
Marie Bouzková (27) – Francesca Jonesová (Brit.), kurt č. 13 - 3. zápas:
Třetí rok po sobě se pokusí do 3: kola postoupit Marie Bouzková. Proti pětadvacetileté Britce Francesce Jonesové, až 102. na žebříčku, půjde na kurt potvrzovat roli favoritky.
Karolína Muchová (10) – Kamilla Rachimovová (Uzb.), kurt č. 14 - 4. zápas:
Papírově nejjistější český postup středečního programu. Světová desítka Muchová by si měla se soupeřkou z 89. příčky WTA Tour poradit a rozehrát se pro zajímavé tažení na turnaji.
Sára Bejlek zkusí od 12 hodin získat co nejvíc gamů proti Ize Šwiatekové. Dvacetiletý český talent se pokusí poprvé v kariéře postoupit do 3. kola grandslamu, síla soupeřky však hrozí tím, že to bude spíš boj o každý uhraný game. Čtyřnásobná šampionka Roland Garros Iga Šwiateková sice přišla o autu antukové triumfátorky, stále se však řadí k velkým favoritkám turnaje.
Bude to teprve druhé vystoupení Sáry proti soupeřce z top 10, v tom prvním získala proti Jeleně Rybakinové čtyři gamy. „Půjdu do zápasu s pokoru, ale bát se toho nebudu. Přeci jen to nejhorší, co se může stát, je, že dostanu dvakrát 6:0 a pojedeme na trávu,“ hlásila Bejlek.
Dobrý den, je tu čtvrtý den Roland Garros a vlna veder nepolevuje. Vít Kopřiva sehrál včera zatím nejdelší zápas turnaje, po čtyřech a půl hodinách zdolal Corentina Mouteta a na tiskovce plánoval, že ještě jednou skočí do ledové lázně, jak měl přehřátý organismus. V horku mají tenisáky vyšší odskok, rychleji letí. Proto tenisté volí tvrdší výplet, aby měli lepší kontrolu nad míčem. Coco Gauffová při zápase dokonce rakety skladovala v chladícím boxu na kurtu, aby struny nepřišly o své vlastnosti. Základem je dobrá hydratace a hodně gelů s sebou, jelikož v horku rychleji docházejí síly.
Zprávy ze dne 26. května 2026
Nikola Bartůňková v 1. kole Roland Garros světovou devítku Victorii Mbokovou z Kanady nepřekvapila a devatenáctileté soupeřce podlehla 1:6, 2:6.
Jsme smutní za Corentina, ale umíme ocenit i soupeře, smekla moderátorka před Vítem Kopřivou, vítězem prozatím nejdelšího a nejzábavnějšího utkání letošního Roland Garros. Na kurtu v botanické zahradě, který bičovaly paprsky slunce a kde teplota šplhala přes třicet stupňů, zápasil s Corentinem Moutetem 4 hodiny a 20 minut. Celý rozhovor s Kopřivou čtěte ZDE>>>
Byla to víc než dvouhodinová dřina, ale Kateřina Siniaková využila příznivý los a urvala vyrovnaný zápas proti Švýcarce Simoně Waltertové 6:4, 7:6 (4). V dalším kole ji čeká vítězka zápasu Victoria Mboková - Nikola Bartůňková.
Linda Fruhvirtová o dvousetové porážce s Elsou Jacquemotovou:„Výborně jsem nastoupila, ale nechala jsem si utéct vedení. Škoda, že jsem v prvním setu nedala na 5:2, tam to bylo blízko. Cítila jsem, že jsem byla nahoře a ona tahala za kratší konec. Pak už byla aktivnější. Míče skákaly vysoko, má nepříjemný styl, hodně toho vrátí, hodně přečte a musíte hrát údery navíc. Navíc bylo vedro, které se podepsalo na hodně lidech. Na konci zápasu už se mi motala hlava, jak jsme hrály dlouhé gemy, proto to ošetření.“
Vít Kopřiva vyhrává zatím jeden z nejzábavnějších zápasů letošního Roland Garros a také ten nejdelší. Francouzský svéráz Corentin Moutet, třicátý nasazený, držel Čecha 4 hodiny a 20 minut na špičkách, zásoboval ho kraťasy i podáními spodem, z jednoho zapsal dokonce eso. Antukový pracant však zůstal silný v hlavě a slavil po vyčerpávajícím pětisetovém maratonu 6:3, 5:7, 6:4, 3:6, 6:3. Osmadvacetiletý Kopřiva, 66. na žebříčku, vyhrál třetí grandslamový zápas kariéry a ve 2. kole se střetne s dvacetiletým španělským talentem Martinem Landalucem.
Třetí francouzskou soupeřku za sebou úspěšná kvalifikantka Linda Fruhvirtová nepřemohla. S Elsou Jacquemotovou padla po necelých dvou hodinách 4:6, 3:6.
Dorazila s životním žebříčkem číslo 12 a po týdnech na neoblíbené oranžové drti, které zvládla velmi dobře. Ono to i na antuce půjde, malovala si Linda Nosková úspěšné tažení při Roland Garros. Život vyvedl jednadvacetiletou tenistku z omylu velmi rychle. Už v 1. kole nezvládla kritický střet s někdejší semifinalistkou Mariou Sakkariovou. Celý rozhovor s Noskovou čtěte ZDE>>>
Velká senzace se udála na dvorci Suzanne Lenglenové, kde Australan z 97. příčky žebříčku Adam Walton zaskočil šestého nasazeného Daniila Medveděva a triumfoval 6:2, 1:6, 6:1, 1:6, 6:4.
Bohužel, Linda Nosková nezvládá úvodní kolo proti Marie Sakkariové a po nervózním a roztěkaném výkonu prohrává v pařížské výhni 5:7, 6:7 (3). Ve druhé sadě přitom turnajová dvanáctka vedla 5:2, za stavu 5:3 a 40:0 měla na příjmu tři setboly. Na kurtu číslo šest ji potkal stejný osud jako v pondělí na témže místě Jiřího Lehečku, taktéž dvanáctého nasazeného v turnaji.
Středa bude na centrkurtu Phillipa Chatriera patřit Čechům, program v pravé poledne otevře Sára Bejlek proti čtyřnásobné pařížské šampionce Ize Šwiatekové, night session obstarají Tomáš Macháč s nasazenou dvojkou Alexandrem Zverevem.
Světová jednička Aryna Sabalenková v prvním kole Roland Garros porazila 6:4, 6:2 Španělku Jéssicu Bouzasovou. Další soupeřkou běloruské tenistky může být Linda Fruhvirtová, kterou na úvod v Paříži čeká domácí Elsa Jacquemotová.
V Paříži panuje další velmi horký den, do akce půjdou obě světové jedničky. Aryna Sabalenková nastoupí proti solidní španělce Jessice Bouzasové, night session obstará favorit favoritů Jannik Sinner proti domácí divoké kartě Clementovi Taburovi. Pro šestadvacetiletého borce ze 171. místa žebříčku půjde asi o drsný zážitek.
Lindu Noskovou čeká hned na úvod kritický test s někdejší semifinalistkou Roland Garros Mariou Sakkariovou. Svalnatá Řekyně má s jednadvacetiletou Češkou vyrovnané skóre 1:1, poslední měsíce se jí však nedaří, prohrála šest ze sedmi zápasů. Nasazená Nosková je favoritkou, to byl však včera Jiří Lehečka také…
Víta Kopřivu čeká nepříjemný střet s domácím Corentinem Moutetem, třicátým nasazeným. Český antukář není favoritem, neřešitelným soupeřem však Moutet rozhodně není.
Proti domácím tribunám bude hrát také kvalifikantka Linda Frhuvirtová. Její třiadvacetiletá soupeřka Elsa Jacquemotová má letos zápasové skóre bídných 2:13. Vítězka si ve 2. kole zahraje s největší pravděpodobností sváteční mač proti jedničce Aryně Sabalenkové.
Kateřina Siniaková si na svůj zápas počká až do čtvrté rundy. Los byl k deblové jedničce shovívavý, čelí až 91. tenistce žebříčku, Švýcarce Simoně Waltertové. Tuhle šanci by neměla pustit.
Právě na vítězku zápasu Waltertová – Siniaková půjde lepší z dvojice Nikola Bartůňková – Victoria Mboková. Devatenáctiletá Kanaďanka a nasazená devítka hrála minulý týden finále ve Štrasburku a bude pod tlakem. Jen o rok starší Bartůňkovou čeká pařížský debut a teprve druhý grandslam kariéry. Při tom prvním v lednu v Austrálii oslnila, když vyřadila světovou desítku Belindu Bencicovou.
Dobrý den z Paříže, čeká nás třetí den Roland Garros, po němž se uzavře první kolo. Přes to včera v nostalgickém pondělí neprošly při posledním startu na turnaji dvě legendy – devětatřicetiletý Gael Monfils a o dva roky starší Stan Wawrinka. Do akce jde dnes pět českých zástupců.
Zprávy ze dne 25. května 2026
Přes pomalý rozjezd, celkem pochopitelný vzhledem jedinému odehranému zápasu za poslední měsíc, Karolína Muchová vstupní duel s Ruskou Anastasií Zacharovovou (24 let, 80. na WTA) zvládla. První sadu otočila z 2:5 na 7:5, druhou zavřela už v poklidu 6:2. V dalším kole ji ve středu čeká rodačka z ruského Jekatěrinburgu hrající pod vlajkou Uzbekistánu Kamilla Rachimovová (24 let, 89. na WTA). Více čtěte ZDE>>>