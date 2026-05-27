Roland Garros ONLINE: Menšík se vydal a vybojoval postup. V akci Macháč i Muchová
Pět českých tenistů ve středu bojuje o postup do 3. kola Roland Garros. Na antukových dvorcích v Paříži Marie Bouzková porazila Francescu Jonesovou, Sára Bejlek podlehla místní čtyřnásobné šampionce Ize Šwiatekové. Jakub Měnšík ve vedru zvládl nakonec po pětisetové bitvě porazit Mariana Navoneho. Dále jsou v akci ještě Karolína Muchová a Tomáš Macháč. Všechny důležité momenty French Open si projděte i v ONLINE reportáži přímo z dění turnaje.
Roland Garros - Muži - 2026
Roland Garros - Ženy - 2026
Zprávy ze dne 27. května 2026
Tomáš Macháč světovou trojku Němce Alexandera Zvereva nezaskočil, prohrál 4:6, 2:6, 2:6 a vypadl ve 2. kole.
Do 3. kola postoupila i Karolína Muchová. Finalistka turnaje z roku 2023 porazila Kamillu Rachimovovou 6:2, 6:2.
Na tiskové konferenci Jakuba Menšíka se sešlo dobrých třicet novinářů. Všichni chtěli slyšet slova tenisty, jenž po téměř pěti hodinách na ostrém slunci po proměněném mečbolu zkolaboval. A vítěz zápasu s Argentincem Marianem Navonem (6:3, 2:6, 6:4, 1:6, 7:6 (11)) začal vyprávět. Celý rozhovor s Menšíkem čtěte ZDE>>>
Nepříjemné záběry z kolapsu Jakuba Menšíka po vítězném zápase, kdy nemohl vstát ze země...
Po nejdelším zápase letošního Roland Garros postoupil Jakub Menšík do 3. kola. Z kurtu neodcházel jako vítěz, nýbrž ho odváželi na kolečkovém křesle. Dvacetiletý český tenista dřel v pětatřicetistupňovém parnu do sebezničení, ochromovaly ho křeče, nechal se ošetřovat. Nakonec po 4 hodinách a 41 minutách udolal elitního antukáře z Argentiny Mariana Navoneho v supertiebreaku 6:3, 2:6, 6:4, 1:6, 7:6 (11). Když proměnil sedmý mečbol zápasu, padl na antuku a dlouhé chvíle se ochromený zřejmě křečemi nemohl zvednout. Poražený mu přišel potřást rukou, pak už český tenista skončil v péči lékařů a mířil na kolečkovém křesle na ošetřovnu.Více čtěte ZDE>>>
Jako první z českých tenistů na Roland Garros doručila postup do 3. kola. Při antukovém mistrovství Francie se Marie Bouzková už třetí rok po sobě prodrala takto daleko. V rozpálené Paříži zatím neztratila ani set a ve čtvrtek se může zchladit u ledu. Pozorně bude sledovat čtvrtfinále hokejového mistrovství světa, v němž se český tým pokusí vyřadit jejího přítele a kapitána finského týmu Alexandra Barkova.Více čtěte ZDE>>>
Jakub Menšík postoupil poprvé do 3. kola Roland Garros. Mariana Navoneho z Argentiny porazil 6:3, 2:6, 6:4, 1:6, 7:6. Proměnil sedmý mečbol.
S Jakubem Menšíkem to nevypadá moc dobře. Sice vede 2:1 na sety, v ukrutném horku však trpí a vypadá na pokraji sil. Zavolal si ošetření, kontrolují mu životní funkce. Argentinec Mariano Navone vede 4:1 ve čtvrté sadě.
„Zjistila jsem, že se s ní dá úplně v pohodě hrát. Není to taková mašina, jak jsem si myslela,“ tvrdila dvacetiletá Sára Bejlek, po prohře s Igou Šwiatekovou. Žebříčkově lepší tenistce nikdy nečelila, na tak obrovském dvorci s kapacitou 15 000 diváků ještě nehrála. Více čtěte ZDE>>>
První český postup do 3. kola doručuje Marie Bouzková. Britku Francescu Jonesovou přehrává po dvou diametrálně odlišných setech 6:0, 7:6 (3). Sedmadvacetiletá tenistka je třetí rok po sobě v Paříži mezi nejlepší dvaatřicítkou. O vylepšení maxima si v pátek zahraje zřejmě s turnajovou osmičkou Mirrou Andrejevovou.
Sára Bejlek dohrála ve druhém kole. Světovou trojku a čtyřnásobnou vítězku turnaje Polku Igu Šwiatekovou nezaskočila a prohrála 2:6, 3:6. Šestinásobné grandslamové šampionce podlehla za hodinu a 33 minut.
Zápas Jakuba Menšíka s elitním antukářem Mariano Navonem z Argentiny začal na kurtu číslo 6. V Paříží stále panují vysoké teploty.
Tomáš Macháč – Alexander Zverev (2-Něm.), kurt Philippa Chatriera, začátek 20.15
Je to historický moment, k night session na Roland Garros, která se hraje teprve posledních pár let, z Čechů ještě nikdo nenastoupil. Macháč půjde proti Zverevovi podruhé v kariéře a opět v Paříži. Předloni při 2. kole olympiády prohrál 3:6, 5:7. Devětadvacetiletý Němec hraje na antuce pravidelně svůj nejlepší tenis a je považovaný za asi jediného soupeře, který může oddělit Jannika Sinnera od titulu. Čeká se minimálně pohledný zápas, i české překvapení není ale ani mimo diskusi.
Jakub Menšík (26) – Mariano Navone (Arg.), kurt č. 6 - 2. zápas
Tohle bude těžká šichta, pětadvacetiletý Argentinec z 38. místa žebříčku patří mezi elitní antukáře, zatímco pro Menšíka není oranžová hlína silným povrchem. Navone už letos na antuce vyhrál turnaj v Bukurešti a postoupil do finále v Ženevě, po cestě skolil i Caspera Ruuda. Menšík rozhodně nepůjde na kurt v roli favorita.
Marie Bouzková (27) – Francesca Jonesová (Brit.), kurt č. 13 - 3. zápas:
Třetí rok po sobě se pokusí do 3: kola postoupit Marie Bouzková. Proti pětadvacetileté Britce Francesce Jonesové, až 102. na žebříčku, půjde na kurt potvrzovat roli favoritky.
Karolína Muchová (10) – Kamilla Rachimovová (Uzb.), kurt č. 14 - 4. zápas:
Papírově nejjistější český postup středečního programu. Světová desítka Muchová by si měla se soupeřkou z 89. příčky WTA Tour poradit a rozehrát se pro zajímavé tažení na turnaji.
Sára Bejlek zkusí od 12 hodin získat co nejvíc gamů proti Ize Šwiatekové. Dvacetiletý český talent se pokusí poprvé v kariéře postoupit do 3. kola grandslamu, síla soupeřky však hrozí tím, že to bude spíš boj o každý uhraný game. Čtyřnásobná šampionka Roland Garros Iga Šwiateková sice přišla o autu antukové triumfátorky, stále se však řadí k velkým favoritkám turnaje.
Bude to teprve druhé vystoupení Sáry proti soupeřce z top 10, v tom prvním získala proti Jeleně Rybakinové čtyři gamy. „Půjdu do zápasu s pokoru, ale bát se toho nebudu. Přeci jen to nejhorší, co se může stát, je, že dostanu dvakrát 6:0 a pojedeme na trávu,“ hlásila Bejlek.
Dobrý den, je tu čtvrtý den Roland Garros a vlna veder nepolevuje. Vít Kopřiva sehrál včera zatím nejdelší zápas turnaje, po čtyřech a půl hodinách zdolal Corentina Mouteta a na tiskovce plánoval, že ještě jednou skočí do ledové lázně, jak měl přehřátý organismus. V horku mají tenisáky vyšší odskok, rychleji letí. Proto tenisté volí tvrdší výplet, aby měli lepší kontrolu nad míčem. Coco Gauffová při zápase dokonce rakety skladovala v chladícím boxu na kurtu, aby struny nepřišly o své vlastnosti. Základem je dobrá hydratace a hodně gelů s sebou, jelikož v horku rychleji docházejí síly.
Zprávy ze dne 26. května 2026
Nikola Bartůňková v 1. kole Roland Garros světovou devítku Victorii Mbokovou z Kanady nepřekvapila a devatenáctileté soupeřce podlehla 1:6, 2:6.
Jsme smutní za Corentina, ale umíme ocenit i soupeře, smekla moderátorka před Vítem Kopřivou, vítězem prozatím nejdelšího a nejzábavnějšího utkání letošního Roland Garros. Na kurtu v botanické zahradě, který bičovaly paprsky slunce a kde teplota šplhala přes třicet stupňů, zápasil s Corentinem Moutetem 4 hodiny a 20 minut. Celý rozhovor s Kopřivou čtěte ZDE>>>
Byla to víc než dvouhodinová dřina, ale Kateřina Siniaková využila příznivý los a urvala vyrovnaný zápas proti Švýcarce Simoně Waltertové 6:4, 7:6 (4). V dalším kole ji čeká vítězka zápasu Victoria Mboková - Nikola Bartůňková.
Linda Fruhvirtová o dvousetové porážce s Elsou Jacquemotovou:„Výborně jsem nastoupila, ale nechala jsem si utéct vedení. Škoda, že jsem v prvním setu nedala na 5:2, tam to bylo blízko. Cítila jsem, že jsem byla nahoře a ona tahala za kratší konec. Pak už byla aktivnější. Míče skákaly vysoko, má nepříjemný styl, hodně toho vrátí, hodně přečte a musíte hrát údery navíc. Navíc bylo vedro, které se podepsalo na hodně lidech. Na konci zápasu už se mi motala hlava, jak jsme hrály dlouhé gemy, proto to ošetření.“