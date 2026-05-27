Roland Garros ONLINE: V akci je pětice českých jmen. Bejlek čelí Šwiatekové
Pět českých tenistů ve středu zabojuje o postup do 3. kola Roland Garros. Na antukových dvorcích v Paříži se představí Karolína Muchová, Marie Bouzková, Sára Bejlek, Jakub Menšík a Tomáš Macháč. Všechny důležité momenty French Open si projděte i v ONLINE reportáži přímo z dění turnaje.
Zprávy ze dne 26. května 2026
Nikola Bartůňková v 1. kole Roland Garros světovou devítku Victorii Mbokovou z Kanady nepřekvapila a devatenáctileté soupeřce podlehla 1:6, 2:6.
Jsme smutní za Corentina, ale umíme ocenit i soupeře, smekla moderátorka před Vítem Kopřivou, vítězem prozatím nejdelšího a nejzábavnějšího utkání letošního Roland Garros. Na kurtu v botanické zahradě, který bičovaly paprsky slunce a kde teplota šplhala přes třicet stupňů, zápasil s Corentinem Moutetem 4 hodiny a 20 minut. Celý rozhovor s Kopřivou čtěte ZDE>>>
Byla to víc než dvouhodinová dřina, ale Kateřina Siniaková využila příznivý los a urvala vyrovnaný zápas proti Švýcarce Simoně Waltertové 6:4, 7:6 (4). V dalším kole ji čeká vítězka zápasu Victoria Mboková - Nikola Bartůňková.
Linda Fruhvirtová o dvousetové porážce s Elsou Jacquemotovou:„Výborně jsem nastoupila, ale nechala jsem si utéct vedení. Škoda, že jsem v prvním setu nedala na 5:2, tam to bylo blízko. Cítila jsem, že jsem byla nahoře a ona tahala za kratší konec. Pak už byla aktivnější. Míče skákaly vysoko, má nepříjemný styl, hodně toho vrátí, hodně přečte a musíte hrát údery navíc. Navíc bylo vedro, které se podepsalo na hodně lidech. Na konci zápasu už se mi motala hlava, jak jsme hrály dlouhé gemy, proto to ošetření.“
Vít Kopřiva vyhrává zatím jeden z nejzábavnějších zápasů letošního Roland Garros a také ten nejdelší. Francouzský svéráz Corentin Moutet, třicátý nasazený, držel Čecha 4 hodiny a 20 minut na špičkách, zásoboval ho kraťasy i podáními spodem, z jednoho zapsal dokonce eso. Antukový pracant však zůstal silný v hlavě a slavil po vyčerpávajícím pětisetovém maratonu 6:3, 5:7, 6:4, 3:6, 6:3. Osmadvacetiletý Kopřiva, 66. na žebříčku, vyhrál třetí grandslamový zápas kariéry a ve 2. kole se střetne s dvacetiletým španělským talentem Martinem Landalucem.
Třetí francouzskou soupeřku za sebou úspěšná kvalifikantka Linda Fruhvirtová nepřemohla. S Elsou Jacquemotovou padla po necelých dvou hodinách 4:6, 3:6.
Dorazila s životním žebříčkem číslo 12 a po týdnech na neoblíbené oranžové drti, které zvládla velmi dobře. Ono to i na antuce půjde, malovala si Linda Nosková úspěšné tažení při Roland Garros. Život vyvedl jednadvacetiletou tenistku z omylu velmi rychle. Už v 1. kole nezvládla kritický střet s někdejší semifinalistkou Mariou Sakkariovou. Celý rozhovor s Noskovou čtěte ZDE>>>
Velká senzace se udála na dvorci Suzanne Lenglenové, kde Australan z 97. příčky žebříčku Adam Walton zaskočil šestého nasazeného Daniila Medveděva a triumfoval 6:2, 1:6, 6:1, 1:6, 6:4.
Bohužel, Linda Nosková nezvládá úvodní kolo proti Marie Sakkariové a po nervózním a roztěkaném výkonu prohrává v pařížské výhni 5:7, 6:7 (3). Ve druhé sadě přitom turnajová dvanáctka vedla 5:2, za stavu 5:3 a 40:0 měla na příjmu tři setboly. Na kurtu číslo šest ji potkal stejný osud jako v pondělí na témže místě Jiřího Lehečku, taktéž dvanáctého nasazeného v turnaji.
Středa bude na centrkurtu Phillipa Chatriera patřit Čechům, program v pravé poledne otevře Sára Bejlek proti čtyřnásobné pařížské šampionce Ize Šwiatekové, night session obstarají Tomáš Macháč s nasazenou dvojkou Alexandrem Zverevem.
Středeční program
kurt Philippa Chatriera (začátek 12.00), 1. zápas: BEJLEK - Šwiateková (3-Pol.), od 20.15: MACHÁČ - Zverev (2-Něm.).
Kurt č. 6 - 2. zápas: MENŠÍK (26) - Navone (Arg.).
Kurt č. 13 - 3. zápas: BOUZKOVÁ (27) - Jonesová (Brit.).
Kurt č. 14 - 4. zápas: MUCHOVÁ (10) - Rachimovová (Uzb.).
Světová jednička Aryna Sabalenková v prvním kole Roland Garros porazila 6:4, 6:2 Španělku Jéssicu Bouzasovou. Další soupeřkou běloruské tenistky může být Linda Fruhvirtová, kterou na úvod v Paříži čeká domácí Elsa Jacquemotová.
Linda Nosková již rozehrála zápas s Řekyní Mariou Sakkariovou.
V Paříži panuje další velmi horký den, do akce půjdou obě světové jedničky. Aryna Sabalenková nastoupí proti solidní španělce Jessice Bouzasové, night session obstará favorit favoritů Jannik Sinner proti domácí divoké kartě Clementovi Taburovi. Pro šestadvacetiletého borce ze 171. místa žebříčku půjde asi o drsný zážitek.
Lindu Noskovou čeká hned na úvod kritický test s někdejší semifinalistkou Roland Garros Mariou Sakkariovou. Svalnatá Řekyně má s jednadvacetiletou Češkou vyrovnané skóre 1:1, poslední měsíce se jí však nedaří, prohrála šest ze sedmi zápasů. Nasazená Nosková je favoritkou, to byl však včera Jiří Lehečka také…
Víta Kopřivu čeká nepříjemný střet s domácím Corentinem Moutetem, třicátým nasazeným. Český antukář není favoritem, neřešitelným soupeřem však Moutet rozhodně není.
Proti domácím tribunám bude hrát také kvalifikantka Linda Frhuvirtová. Její třiadvacetiletá soupeřka Elsa Jacquemotová má letos zápasové skóre bídných 2:13. Vítězka si ve 2. kole zahraje s největší pravděpodobností sváteční mač proti jedničce Aryně Sabalenkové.
Kateřina Siniaková si na svůj zápas počká až do čtvrté rundy. Los byl k deblové jedničce shovívavý, čelí až 91. tenistce žebříčku, Švýcarce Simoně Waltertové. Tuhle šanci by neměla pustit.
Právě na vítězku zápasu Waltertová – Siniaková půjde lepší z dvojice Nikola Bartůňková – Victoria Mboková. Devatenáctiletá Kanaďanka a nasazená devítka hrála minulý týden finále ve Štrasburku a bude pod tlakem. Jen o rok starší Bartůňkovou čeká pařížský debut a teprve druhý grandslam kariéry. Při tom prvním v lednu v Austrálii oslnila, když vyřadila světovou desítku Belindu Bencicovou.
Dobrý den z Paříže, čeká nás třetí den Roland Garros, po němž se uzavře první kolo. Přes to včera v nostalgickém pondělí neprošly při posledním startu na turnaji dvě legendy – devětatřicetiletý Gael Monfils a o dva roky starší Stan Wawrinka. Do akce jde dnes pět českých zástupců.
Kurt Simonne Mathieuové – 2. zápas: KOPŘIVA - Moutet (30-Fr.).
Kurt č. 6 - 2. zápas: NOSKOVÁ (12) - Sakkariová (Řec.).
Kurt č. 7 - 2. zápas: FRUHVIRTOVÁ - Jacquemotová (Fr.).
Kurt č. 13 - 4. zápas: SINIAKOVÁ - Waltertová (Švýc.).
Kurt č. 14 - 4. zápas: BARTŮŇKOVÁ - Mboková (9-Kan.).
Zprávy ze dne 25. května 2026
Přes pomalý rozjezd, celkem pochopitelný vzhledem jedinému odehranému zápasu za poslední měsíc, Karolína Muchová vstupní duel s Ruskou Anastasií Zacharovovou (24 let, 80. na WTA) zvládla. První sadu otočila z 2:5 na 7:5, druhou zavřela už v poklidu 6:2. V dalším kole ji ve středu čeká rodačka z ruského Jekatěrinburgu hrající pod vlajkou Uzbekistánu Kamilla Rachimovová (24 let, 89. na WTA). Více čtěte ZDE>>>
Zápas Karolíny Muchové s Anastasií Zacharovovou začne za pár minut.
Zápas Karolíny Muchové pořadatelé přesunuli na dvorec Suzanne Lenglenové.
Jednačtyřicetiletý Stan Wawrinka, pařížský šampion z roku 2015, při svém jednadvacátém a posledním Roland Garros končí v úvodním kole. Nejstaršího muže v pavouku zdolal Nizozemec Jesper de Jong 6:3, 3:6, 6:3, 6:4. Je to odchod s širokým úsměvem a za hlasitého aplausu publika na dvorci Simonne Mathieuové.
Jiří Lehečka o propadáku v 1. kole s Pablem Carreněm: „Dnes se mi nedařilo vůbec nic. Od rána jsem se necítil ve své kůži a tak to vypadalo i na kurtu. Moc ani nevím, co říct. Je potřeba to co nejrychleji hodit za hlavu a těšit se na zbytek sezony, protože dnes ten zápas neměl nic z toho, co jsem se snažil zkoušet v trénincích.„
“Vím, že antuka není úplně můj povrch, ale i tak si myslím, že takové zápasy se občas stanou, i když by nemělo. Zdravotně jsem byl v pohodě, tam bych rozhodně žádný problém nehledal.“ Více čtěte ZDE>>>