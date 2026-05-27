Předplatné

Roland Garros ONLINE: V akci je pětice českých jmen. Bejlek čelí Šwiatekové

Sára Bejlek v akci
Sára Bejlek v akciZdroj: Profimedia.cz
Tenista Vít Kopřiva zaujal na Roland Garros zábavnou hrou
Linda Fruhvirtová během prvního kola Roland Garros
Linda Nosková v prvním kole Roland Garros 2026
Český tenista Vít Kopřiva v akci na Roland Garros
5
Fotogalerie
Jan Jaroch, iSport.cz, ČTK
Roland Garros
Začít diskusi (0)

Pět českých tenistů ve středu zabojuje o postup do 3. kola Roland Garros. Na antukových dvorcích v Paříži se představí Karolína Muchová, Marie Bouzková, Sára Bejlek, Jakub Menšík a Tomáš Macháč. Všechny důležité momenty French Open si projděte i v ONLINE reportáži přímo z dění turnaje.

Roland Garros - Muži - 2026

LIVE
--Tipsport21.86Detail
LIVE
--Tipsport5.841.14Detail

Roland Garros - Ženy - 2026

LIVE
--Tipsport13.91.02Detail
LIVE
--Tipsport3.771.28Detail
LIVE
--Tipsport7.771.09Detail

Online přenos - Roland Garros 2026
Všechny zprávyDůležité momenty
Česko
Jan Jaroch, redaktor iSport.cz v Paříži

Zprávy ze dne 26. května 2026

Jan Jaroch, redaktor iSport.cz v Paříži
26. května 2026 · 21:20

Nikola Bartůňková v 1. kole Roland Garros světovou devítku Victorii Mbokovou z Kanady nepřekvapila a devatenáctileté soupeřce podlehla 1:6, 2:6.

Jan Jaroch, redaktor iSport.cz v Paříži
26. května 2026 · 21:12

Jsme smutní za Corentina, ale umíme ocenit i soupeře, smekla moderátorka před Vítem Kopřivou, vítězem prozatím nejdelšího a nejzábavnějšího utkání letošního Roland Garros. Na kurtu v botanické zahradě, který bičovaly paprsky slunce a kde teplota šplhala přes třicet stupňů, zápasil s Corentinem Moutetem 4 hodiny a 20 minut. Celý rozhovor s Kopřivou čtěte ZDE>>>

Tenista Vít Kopřiva zaujal na Roland Garros zábavnou hrou
Tenista Vít Kopřiva zaujal na Roland Garros zábavnou hrou
Jan Jaroch, redaktor iSport.cz v Paříži
26. května 2026 · 20:43

Byla to víc než dvouhodinová dřina, ale Kateřina Siniaková využila příznivý los a urvala vyrovnaný zápas proti Švýcarce Simoně Waltertové 6:4, 7:6 (4). V dalším kole ji čeká vítězka zápasu Victoria Mboková - Nikola Bartůňková.

Jan Jaroch, redaktor iSport.cz v Paříži
26. května 2026 · 19:49

Linda Fruhvirtová o dvousetové porážce s Elsou Jacquemotovou:„Výborně jsem nastoupila, ale nechala jsem si utéct vedení. Škoda, že jsem v prvním setu nedala na 5:2, tam to bylo blízko. Cítila jsem, že jsem byla nahoře a ona tahala za kratší konec. Pak už byla aktivnější. Míče skákaly vysoko, má nepříjemný styl, hodně toho vrátí, hodně přečte a musíte hrát údery navíc. Navíc bylo vedro, které se podepsalo na hodně lidech. Na konci zápasu už se mi motala hlava, jak jsme hrály dlouhé gemy, proto to ošetření.“

Linda Fruhvirtová
Linda Fruhvirtová
Jan Jaroch, redaktor iSport.cz v Paříži
26. května 2026 · 18:40

Vít Kopřiva vyhrává zatím jeden z nejzábavnějších zápasů letošního Roland Garros a také ten nejdelší. Francouzský svéráz Corentin Moutet, třicátý nasazený, držel Čecha 4 hodiny a 20 minut na špičkách, zásoboval ho kraťasy i podáními spodem, z jednoho zapsal dokonce eso. Antukový pracant však zůstal silný v hlavě a slavil po vyčerpávajícím pětisetovém maratonu 6:3, 5:7, 6:4, 3:6, 6:3. Osmadvacetiletý Kopřiva, 66. na žebříčku, vyhrál třetí grandslamový zápas kariéry a ve 2. kole se střetne s dvacetiletým španělským talentem Martinem Landalucem.

Jan Jaroch, redaktor iSport.cz v Paříži
26. května 2026 · 17:48

Třetí francouzskou soupeřku za sebou úspěšná kvalifikantka Linda Fruhvirtová nepřemohla. S Elsou Jacquemotovou padla po necelých dvou hodinách 4:6, 3:6.

Jan Jaroch, redaktor iSport.cz v Paříži
26. května 2026 · 17:10

Dorazila s životním žebříčkem číslo 12 a po týdnech na neoblíbené oranžové drti, které zvládla velmi dobře. Ono to i na antuce půjde, malovala si Linda Nosková úspěšné tažení při Roland Garros. Život vyvedl jednadvacetiletou tenistku z omylu velmi rychle. Už v 1. kole nezvládla kritický střet s někdejší semifinalistkou Mariou Sakkariovou. Celý rozhovor s Noskovou čtěte ZDE>>>

Linda Nosková v prvním kole Roland Garros 2026
Linda Nosková v prvním kole Roland Garros 2026
Jan Jaroch, redaktor iSport.cz v Paříži
26. května 2026 · 15:15

Velká senzace se udála na dvorci Suzanne Lenglenové, kde Australan z 97. příčky žebříčku Adam Walton zaskočil šestého nasazeného Daniila Medveděva a triumfoval 6:2, 1:6, 6:1, 1:6, 6:4.

Důležitý moment
Jan Jaroch, redaktor iSport.cz v Paříži
26. května 2026 · 15:07

Bohužel, Linda Nosková nezvládá úvodní kolo proti Marie Sakkariové a po nervózním a roztěkaném výkonu prohrává v pařížské výhni 5:7, 6:7 (3). Ve druhé sadě přitom turnajová dvanáctka vedla 5:2, za stavu 5:3 a 40:0 měla na příjmu tři setboly. Na kurtu číslo šest ji potkal stejný osud jako v pondělí na témže místě Jiřího Lehečku, taktéž dvanáctého nasazeného v turnaji.

Jan Jaroch, redaktor iSport.cz v Paříži
26. května 2026 · 13:57

Středa bude na centrkurtu Phillipa Chatriera patřit Čechům, program v pravé poledne otevře Sára Bejlek proti čtyřnásobné pařížské šampionce Ize Šwiatekové, night session obstarají Tomáš Macháč s nasazenou dvojkou Alexandrem Zverevem.


Středeční program
kurt Philippa Chatriera (začátek 12.00), 1. zápas: BEJLEK - Šwiateková (3-Pol.), od 20.15: MACHÁČ - Zverev (2-Něm.).
Kurt č. 6 - 2. zápas: MENŠÍK (26) - Navone (Arg.).
Kurt č. 13 - 3. zápas: BOUZKOVÁ (27) - Jonesová (Brit.).
Kurt č. 14 - 4. zápas: MUCHOVÁ (10) - Rachimovová (Uzb.).

26. května 2026 · 13:54

Světová jednička Aryna Sabalenková v prvním kole Roland Garros porazila 6:4, 6:2 Španělku Jéssicu Bouzasovou. Další soupeřkou běloruské tenistky může být Linda Fruhvirtová, kterou na úvod v Paříži čeká domácí Elsa Jacquemotová.

26. května 2026 · 13:09

Linda Nosková již rozehrála zápas s Řekyní Mariou Sakkariovou.

Linda Nosková již rozehrála zápas s Řekyní Mariou Sakkariovou
Linda Nosková již rozehrála zápas s Řekyní Mariou Sakkariovou
Jan Jaroch, redaktor iSport.cz v Paříži
26. května 2026 · 10:50

V Paříži panuje další velmi horký den, do akce půjdou obě světové jedničky. Aryna Sabalenková nastoupí proti solidní španělce Jessice Bouzasové, night session obstará favorit favoritů Jannik Sinner proti domácí divoké kartě Clementovi Taburovi. Pro šestadvacetiletého borce ze 171. místa žebříčku půjde asi o drsný zážitek.

Jan Jaroch, redaktor iSport.cz v Paříži
26. května 2026 · 10:43

Lindu Noskovou čeká hned na úvod kritický test s někdejší semifinalistkou Roland Garros Mariou Sakkariovou. Svalnatá Řekyně má s jednadvacetiletou Češkou vyrovnané skóre 1:1, poslední měsíce se jí však nedaří, prohrála šest ze sedmi zápasů. Nasazená Nosková je favoritkou, to byl však včera Jiří Lehečka také…

 

Víta Kopřivu čeká nepříjemný střet s domácím Corentinem Moutetem, třicátým nasazeným. Český antukář není favoritem, neřešitelným soupeřem však Moutet rozhodně není.

 

Proti domácím tribunám bude hrát také kvalifikantka Linda Frhuvirtová. Její třiadvacetiletá soupeřka Elsa Jacquemotová má letos zápasové skóre bídných 2:13. Vítězka si ve 2. kole zahraje s největší pravděpodobností sváteční mač proti jedničce Aryně Sabalenkové.

 

Kateřina Siniaková si na svůj zápas počká až do čtvrté rundy. Los byl k deblové jedničce shovívavý, čelí až 91. tenistce žebříčku, Švýcarce Simoně Waltertové. Tuhle šanci by neměla pustit.

 

Právě na vítězku zápasu Waltertová – Siniaková půjde lepší z dvojice Nikola Bartůňková – Victoria Mboková. Devatenáctiletá Kanaďanka a nasazená devítka hrála minulý týden finále ve Štrasburku a bude pod tlakem. Jen o rok starší Bartůňkovou čeká pařížský debut a teprve druhý grandslam kariéry. Při tom prvním v lednu v Austrálii oslnila, když vyřadila světovou desítku Belindu Bencicovou.

Jan Jaroch, redaktor iSport.cz v Paříži
26. května 2026 · 10:20

Dobrý den z Paříže, čeká nás třetí den Roland Garros, po němž se uzavře první kolo. Přes to včera v nostalgickém pondělí neprošly při posledním startu na turnaji dvě legendy – devětatřicetiletý Gael Monfils a o dva roky starší Stan Wawrinka. Do akce jde dnes pět českých zástupců.


Kurt Simonne Mathieuové – 2. zápas: KOPŘIVA - Moutet (30-Fr.).
Kurt č. 6 - 2. zápas: NOSKOVÁ (12) - Sakkariová (Řec.).
Kurt č. 7 - 2. zápas: FRUHVIRTOVÁ - Jacquemotová (Fr.).
Kurt č. 13 - 4. zápas: SINIAKOVÁ - Waltertová (Švýc.).
Kurt č. 14 - 4. zápas: BARTŮŇKOVÁ - Mboková (9-Kan.).

Zprávy ze dne 25. května 2026

Jan Jaroch, redaktor iSport.cz v Paříži
25. května 2026 · 22:15

Přes pomalý rozjezd, celkem pochopitelný vzhledem jedinému odehranému zápasu za poslední měsíc, Karolína Muchová vstupní duel s Ruskou Anastasií Zacharovovou (24 let, 80. na WTA) zvládla. První sadu otočila z 2:5 na 7:5, druhou zavřela už v poklidu 6:2. V dalším kole ji ve středu čeká rodačka z ruského Jekatěrinburgu hrající pod vlajkou Uzbekistánu Kamilla Rachimovová (24 let, 89. na WTA). Více čtěte ZDE>>>

Karolína Muchová na Roland Garros
Karolína Muchová na Roland Garros
Jan Jaroch, redaktor iSport.cz v Paříži
25. května 2026 · 20:50

Zápas Karolíny Muchové s Anastasií Zacharovovou začne za pár minut.

 

Karolína Muchová jde poprvé do akce na letošním Roland Garros
Karolína Muchová jde poprvé do akce na letošním Roland Garros
Jan Jaroch, redaktor iSport.cz v Paříži
25. května 2026 · 20:26

Zápas Karolíny Muchové pořadatelé přesunuli na dvorec Suzanne Lenglenové.

Jan Jaroch, redaktor iSport.cz v Paříži
25. května 2026 · 16:22

Jednačtyřicetiletý Stan Wawrinka, pařížský šampion z roku 2015, při svém jednadvacátém a posledním Roland Garros končí v úvodním kole. Nejstaršího muže v pavouku zdolal Nizozemec Jesper de Jong 6:3, 3:6, 6:3, 6:4. Je to odchod s širokým úsměvem a za hlasitého aplausu publika na dvorci Simonne Mathieuové.

Jan Jaroch, redaktor iSport.cz v Paříži
25. května 2026 · 14:44

Jiří Lehečka o propadáku v 1. kole s Pablem Carreněm: „Dnes se mi nedařilo vůbec nic. Od rána jsem se necítil ve své kůži a tak to vypadalo i na kurtu. Moc ani nevím, co říct. Je potřeba to co nejrychleji hodit za hlavu a těšit se na zbytek sezony, protože dnes ten zápas neměl nic z toho, co jsem se snažil zkoušet v trénincích.„

 

“Vím, že antuka není úplně můj povrch, ale i tak si myslím, že takové zápasy se občas stanou, i když by nemělo. Zdravotně jsem byl v pohodě, tam bych rozhodně žádný problém nehledal.“ Více čtěte ZDE>>>

Český tenista Jiří Lehečka v prvním kole Roland Garros
Český tenista Jiří Lehečka v prvním kole Roland Garros

Začít diskuzi

Tenis 2026

Tenisové grandslamy a turnaje
Australian OpenRoland GarrosWimbledonUS Open

Tenis dnes * Program MS v hokeji * Tenisové míče na Heureka.cz

Doporučujeme

Články z jiných titulů