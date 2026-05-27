Hraju dobře, tak proč je tým nespokojený? divila se Bejlek při svátečním zápase
PŘÍMO Z PAŘÍŽE | V kotli Chatrierova stadionu, jemuž vévodí citát „vítězství patří těm nejhouževnatějším", ukázala maličká česká bojovnice Sára Bejlek, že jí nechybí kuráž. Těšilo ji, jak bez bázně zvládla premiéru na grandslamovém centrkurtu, kde se její soupeřka cítí jak doma v obýváku. Ve 2. kole Roland Garros sice podlehla místní čtyřnásobné šampionce Ize Šwiatekové 2:6, 3:6, vydržela jí však vzdorovat 93 minut.
„Zjistila jsem, že se s ní dá úplně v pohodě hrát. Není to taková mašina, jak jsem si myslela,“ tvrdila dvacetiletá Bejlek, pro níž to byl zápas několika poprvé. Žebříčkově lepší tenistce nikdy nečelila, na tak obrovském dvorci s kapacitou 15 000 diváků ještě nehrála. „Abych byla upřímná, čekala bych, že budu víc vystresovaná. Ten kurt je samozřejmě velký, ale mně se tam hrálo celkem dobře. Měla jsem pocit, že je všude hodně prostoru doběhnout,“ líčila motorová myš, jež vyrostal do výšky pouhých 163 centimetrů a i proti Šwiatekové ukazovala, jak má rychlé nohy.
Senzační vítězka únorové pětistovky v Abú Zabí a dnes především díky tomu 35. tenistka žebříčku nechtěla soudit, zda je pět získaných gemů proti Šwiatekové hodně či málo. „Na kurtu jsem byla celkem spokojená, jak hraju, ale tým úplně spokojený nebyl, i když jsme ještě neměli čas to probrat. Mohla jsem hrát určitě líp. Ale na to, jak tým nebyl spokojený, tak to bylo celkem fajn,“ pokrčila rameny.
Její letitý kouč Jakub Kahoun z hráčského boxu tenistku štiplavě káral, když se po dlouhé výměně schovával u plachty ve stínu a vydýchávala se. „Hrajeme jenom hodinu!“ křikl na ni. Podobných konverzací proběhlo několik. „Emoce tam byly z obou stran, u našeho týmu to je tak vždycky. Jsem na to už zvyklá a spíš mi to pomáhá, jinak by to nedělali,“ vysvětlovala Bejlek.
Do Paříže jí přiletěli fandit nejbližší. Fakt, že si vybojovala cestu až na největší grandslamovou scénu, ji nenechal chladným. „Uvědomila jsem si, že to je zápas, o kterém sní každé dítě. Že nastoupí na centru s jednou z nejlepších hráček světa. Blesklo mi hlavou, že kvůli takovému zápasu jsem celý život trénovala.“