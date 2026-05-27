Sorry Česko, fandím Sašovi! Bouzková bude ve čtvrtfinále přát finskému příteli
PŘÍMO Z PAŘÍŽE | Jako první z českých tenistů na Roland Garros doručila postup do 3. kola. Při antukovém mistrovství Francie se Marie Bouzková už třetí rok po sobě prodrala takto daleko. V rozpálené Paříži zatím neztratila ani set a ve čtvrtek se může zchladit u ledu. Pozorně bude sledovat čtvrtfinále hokejového mistrovství světa, v němž se český tým pokusí vyřadit jejího přítele a kapitána finského týmu Alexandra Barkova.
„Komu budu fandit? Tuhle otázku jsem čekala,“ usmála se na tiskové konferenci poté, co přemohla britskou soupeřku Farncescu Jonesovou 6:0, 7:6 (3). S jasnou odpovědí na ožehavé téma neváhala. „Budu fandit svému příteli! Mrzí mě to, říkala jsem si, že by bylo hezké, aby na sebe nešli, protože Česku fandím taky. Jsem zklamaná z toho, že jeden z týmů půjde ven, ale snad to bude hezký zápas a dobrý hokej,“ přála si Bouzková, jejíž mladší bratr Benjamin sám hokej hraje.
Česká tenistka žije na Floridě a hokej vždy sledovala. Nejprve fandila Tampě, ale poté, co se před několika lety stali s Barkovem partnery, pochopitelně vyměnila oblíbené barvy.
S Barkovem je v denním kontaktu, co jí přítel vzkázal před soubojem s Čechy, ale prozradit nechtěla. „Tak to vám nebudu říkat. To bude tajemství,“ smála se dobře naladěná.
Pokud to jejímu milému bude ve čtvrtek střílet tak jako jí ve 2. kole Roland Garros, má Česko problém. Bouzková, tenisovou náturou spíš obranářka se skvělým pohybem, vypálila na sebe úctyhodných 28 winnerů. „Tolik jsem jich tedy nečekala,“ radovala se Bouzková, jež v zápase s Jonesovou vedla 6:0, 4:1, aby nakonec musela postup ve dvou setech zachraňovat v tiebreaku.
Pro pětadvacetiletou sokyni ze 102. místa žebříčku měla jen slova uznání. Vždyť Britka hraje na tak vysoké úrovni, přestože má na rukách kvůli vrozené vadě jen čtyři prsty. „Je neuvěřitelné, s jakým handicapem hraje. Má to stejně i na nohou, takže i na pohyb to musí být těžké. Vůbec si to nedokážu představit. Mám k ní obrovský respekt!“