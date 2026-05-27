Hororové scény v Paříži. Bezvládného vítěze Menšíka odvezli na kolečkovém křesle
PŘÍMO Z PAŘÍŽE | Po nejdelším zápase letošního Roland Garros postoupil Jakub Menšík do 3. kola. Z kurtu neodcházel jako vítěz, nýbrž ho odváželi na kolečkovém křesle. Dvacetiletý český tenista dřel v pětatřicetistupňovém parnu do sebezničení, ochromovaly ho křeče, nechal se ošetřovat. Nakonec po 4 hodinách a 41 minutách udolal elitního antukáře z Argentiny Mariana Navoneho v supertiebreaku 6:3, 2:6, 6:4, 1:6, 7:6 (11). Když proměnil sedmý mečbol zápasu, padl na antuku a dlouhé chvíle se ochromený zřejmě křečemi nemohl zvednout. Poražený mu přišel potřást rukou, pak už český tenista skončil v péči lékařů a mířil na kolečkovém křesle na ošetřovnu.
Zda bude moci Menšík nastoupit k pátečnímu 3. kolu, není jasné. Jeho další soupeř, Australan Alex de Minaur, však bude plný sil. Do druhého kola ani nemusel nastoupit, Belgičan Alexander Blockx se z turnaje odhlásil ještě před utkáním.