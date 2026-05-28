Šok šoků na Roland Garros! Sinner se uvařil ve výhni. Zasloužil si vyhrát, řekl soupeř
PŘÍMO Z PAŘÍŽE | Žádná senzace na Roland Garros už nemůže být větší než ta, která proběhla v parném čtvrtečním odpoledni na Chatrierově stadionu. Světový vládce Jannik Sinner, snad ještě větší favorit letošního turnaje než Rafael Nadal v dobách největší slávy, končí ve 2. kole. Na raketě čtyřiadvacetiletého Juana Manuela Cerúndola, Argentince z 56. místa žebříčku, který už v zápase prohrával 3:6, 2:6, 1:5. Třicet duelů neporažený Ital však v pařížské výhni po dvou hodinách boje fyzicky zcela odpadl. Od stavu 5:1 ve třetí sadě prohrál Sinner, jehož braly křeče, nevídaných 18 fiftýnů za sebou. Dvakrát podával na vítězství, nevytvořil si jediný mečbol, do konce zápasu už zvládl získat jen dva gamy a senzačně skončil po 3 hodinách a 36 minutách a výsledku 6:3, 6:2, 5:7, 1:6, 1:6.
„Musí to být pro něj těžké, je mi Jannika líto. Nebyl jsem proti němu schopný uhrát tři gamy do setu, pak se mu něco stalo, asi na něj přišly křeče. Měl jsem štěstí, protože si zasloužil vyhrát,“ vyprávěl vítěz, mladší bratr známějšího Francesca Cerúndola.
Na tiskové konferenci Sinner vysvětlil, že se už od rána necítil ve své kůži a nevyspal se dobře. „Při zápase mě najednou opustila energie. Nepamatuji se, kdy jsem se naposledy cítil tak slabý. To je prostě sport, musím to přijmout.“
Tahle zpráva může mít zásadní význam i pro Víta Kopřivu, který míří za postupem do 3. kola a nad Martinem Landalucem vede 2:1 na sety. Pokud ho dokoná, v dalším duelu nenarazí na světovou jedničku nýbrž mnohem hratelnějšího soka.
Končí tak šňůra devíti grandslamů, které si mezi sebe rozdělili Sinner s momentálně zraněným Carlosem Alcarazem. Velmi zbystřit musel Novak Djokovič, jemuž se najednou otevírá příležitost na zisk rekordního 25. grandslamového titulu. Nebo proběhne korunovace nového šampiona, jiný vítěz turnajů velké čtyřky než Srb již v pavouku není.
Je známo, že vyjma Alcaraze je Sinnerovým největším soupeřem vlastní tělo a ve vysokých teplotách chřadne. Je náchylný ke křečím, v dlouhých zápasech přes čtyři hodiny má podprůměrné skóre. Letos při Australian Open ve 3. kole s Italem Eliotem Spizzirrim zle trpěl křečemi a zachránil ho až diskutabilní krok pořadatelů, kteří zatáhli střechu. Totožné problémy měl i v nedávném semifinále v Římě s Daniilem Medveděvem, kdy ho vytáhlo z nesnází přerušení utkání a odložení na druhý den. Další příklad? Loni v říjnu v Šanghaji skrečoval kvůli křečím duel s Tallonem Griekspoorem.
Sinner odehrál bez přestávky celou antukovou sezonu a ovládl všechny tři tisícovky na oranžové drti – Monte Carlo, Madrid a Řím. O tom, zda nepřepálil program, nechtěl spekulovat. „Špatný den, kdy se budu cítit nemocný, mě mohl potkat, i kdybych některý z těch turnajů vynechal,“ zakroutil hlavou.
Zprávy ze dne 28. května 2026
Jakub Menšík měl vypsaný trénink od 15 do 16 hodin na stadionu Jean Bouin. Nedostavil se na něj, celý den se věnuje rekonvalescenci a je v péči svého fyzioterapeuta Saši Jezdiče. Tenistův kouč Tomáš Josefus slíbil pro iSport další informace během dne.
Zdravotně indisponovaný Jannik Sinner ztratil na Roland Garros prakticky vyhraný zápas 2. kola s Juanem Manuelem Cerúndolem a v pěti setech vypadl.
Pozor, Jannik Sinner má po dvou hodinách ve velkém horku na centrkurtu fyzické problémy. Nad Argentincem Juanem Manuelem Cerundolem vedl 6:3, 6:2, 5:1, ale ztratil šest gamů po sobě a jde se do čtvrtého setu.
A jedna horká novinka. Podle britského The Telegraph zažádala Serena Williamsová o volnou karu do travnatého turnaje v Queensu, který startuje za 10 dní. Prozatím jen do čtyřhry po boku devatenáctileté Kanaďanky Victorie Mbokové.
Karolína Muchová odehraje mač s Jil Teichmannovou jako druhý v pořadí na stadionu Suzanne Lenglenové, Marie Bouzková dostala s Mirrou Andrejevovou druhou rundu na centrkurtu.