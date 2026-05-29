Po kolapsu další rodeo. Hrdina Menšík začal kanárem, pak deklasoval svou nemesis
PŘÍMO Z PAŘÍŽE | Nečekané, senzační, báječné. Hrdinný mladík Jakub Menšík je osmifinalistou tenisového Roland Garros. Dva dny po děsivém zážitku, kdy ho po posledním míčku téměř pětihodinovém maratonu paralyzovaly křeče, se dvacetiletý tenista vrátil na antukové kurty v Paříži dominantním výkonem. A na šestý pokus zdolal poprvé Australana Alexe de Minaura (0:6, 6:2, 6:2, 6:3). V Paříži již zbyl z Čechů v singlu sám, Karolína Muchová s Marií Bouzkovou dohrály.
Menšík již za milosrdnějšího podvečerního počasí vstoupil do zápasu s De Minaurem tak, jak končil ten poslední proti Argentinci Marianu Navonemu: v mátohách. Obecenstvo na dvorci Simonne Mathieuové jen soucitně vzdychalo nad zdánlivě bezbranným hráčem, jenž v sobě nemá už žádnou sílu. Za 10 minut prohrával 0:3. Za 19 minut svítilo na tabuli alarmující skóre 0:6. Bleskový debakl či skreč, jiný scénář v tu chvíli vypadal nemyslitelně.
Vždyť De Minaur platil za Menšíkův kryptonit, vyhrál nad ním pět zápasů a deset setů za sebou. A sám sedmadvacetiletý Australan byl odpočatý, do druhého pařížského kola ani nemusel nastoupit, jelikož mu zraněný soupeř vzdal ještě před jeho začátkem.
Letos v Paříži se však dějí extrémně podivuhodné věci. Tažení prostějovského chasníka patří mezi ně. Menšík naprosto povstal z popela a nasazenou osmičku zcela odzbrojil výtečným výkonem.
Publikum mu mocně aplaudovalo již za první získaný game v zápase, to ještě nikdo netušil, že od téhle chvíle to bude De Minaur, kdo bude hráčem, který bude potřebovat soucit a samou frustrací na konci duelu rozmlátí raketu. Po 2 hodinách a 25 minutách bylo hotovo.
Potřebuješ doktora, nebo jsi dneska fajn? vtipkovala s ním moderátorka na kurtu. „Bez legrace, jsem v pohodě. Dneska to bylo zase těžké fyzicky i mentálně vrátit se zase do horka. Neměl jsem snad žádnou energii, když jsem šel na kurt a šel čelit, kterého jsem nikdy neporazil a jenž nedá jediný míč zadarmo. Mentálně jsem to ale zvládnul neskutečně. Jsem nadšený, podruhé jsem v druhém týdnu grandslamu,“ radoval se Menšík.
Ten si vylepšil exkluzivní bilanci proti soupeřům z top 10 na 10:10, podruhé v kariéře se mu nad elitou podařilo zvítězit při grandslamu. Na turnaji velké čtyřky stojí podruhé za sebou v osmifinále. Do toho australského proti Novaku Djokovičovi nenastoupil kvůli zranění břišního svalu. V Paříži ho v neděli čeká Rus Andrej Rubljov, s kterým vyhrál oba předchozí mače.
První dvě kola Roland Garros odehrála Karolína Muchová v přívětivějších večerních podmínkách. Když na to třetí vyšla uprostřed dne, kdy je žár nejsilnější, měla problém. Ten násobila i Jil Teichmannová, nadšeně bojující soupeřka na druhé straně sítě. Levoruká Švýcarka žijící v Barceloně miluje antukový tenis a do forhendů se opírala s nadalovskou vervou. Zatímco jí takřka vše vycházelo, českou favoritku zastihl mač ve špatný den. Výsledek? Překvapivý pád Muchové 1:6, 5:7. „Předvedla jsem zvláštní výkon,“ zkritizovala poražená samu sebe.
Proti Muchové šlo hned několik faktorů. „Když panují tak extrémní teploty, na kurtu s tím mám problém. Fyzicky jsem se necítila dobře,“ nezastírala nasazená desítka, jež prozradila, že byla minulý týden nemocná. Pohyb jí znepříjemňoval puchýř na pravé noze, který si v závěru druhé sady nechala ošetřit.
Po jednostranné první sadě se zdálo, že se Muchová vrací do zápasu. V druhém dějství odskočila na 5:1 a diktovala hru. „Pak se ale všechno seběhlo strašně rychle. Najednou bylo skóre vyrovnané a já nedokázala dotáhnout důležité momenty,“ litovala.
Zprávy ze dne 29. května 2026
Mužský tenis pozná nového grandslamového šampiona. Po Janniku Sinnerovi vypadl ve 3. kole i Novak Djokovič, jehož po pěti setech a pěti hodinách zdolal devatenáctiletý Brazilec Joao Fonseca (4:6, 4:6, 6:3, 7:5, 7:5). V pavouku tak již nezbyl žádný vítěz turnaje velké čtyřky.
Jakub Menšík postoupil poprvé do osmifinále Roland Garros. Osmého nasazeného Australana Alexe de Minaura porazil na antukových dvorcích v Paříži 0:6, 6:2, 6:2, 6:3 a probojoval se i na druhém grandslamu v sezoně mezi nejlepších šestnáct hráčů. V boji o čtvrtfinále narazí na turnajovou jedenáctku Andreje Rubljova z Ruska.
Marie Bouzková o utkání s Mirrou Andrejevovou: „Začátek se mi povedl, vstoupila jsem do zápasu dobře a aktivně. Škoda, byly tam hodně vyrovnané koncovky gamů, hlavně v závěru prvního setu a na začátku druhého. Nevyšlo to a Andrejevová ukázala svoje kvality. Není jednoduché proti ní hrát, je to hodně fyzický tenis. Skvěle se pohybuje, takže těch příležitostí je málo. A já jsem je nevyužila. Jedna z jejích silných stránek je, že když získá vedení, tak je pak hodně nekompromisní. To dělá opravdu dobře. Myslím, že když nevede, umí se hodně rozčilovat, dnes to bylo vidět. Ale paradoxně, i když je negativní nebo naštvaná, pořád hraje dobře. Někdy pak hraje ještě agresivněji a vychází jí to.“
Překvapení na úkor české favoritky. Karolína Muchová prohrává s Jil Teichmannovou 1:6, 5:7. Ve druhém setu vedla Češka již 5:1, přišla ale o dalších šest her v řadě a kapitulovala. Během druhé sady si Muchová nechala ošetřovat kotník, nadšeně a dobře hrající soupeřka, která si nedávno vybrala půlroční pauzu kvůli péči o duševní zdraví, ji převýšila po všech stránkách.
Marie Bouzková prohrává s Mirrou Andrejevovou, nasazenou osmičkou, za 95 minut 4:6, 2:6. Rusku čeká v osmifinále vítězka duelu Karolína Muchová – Jil Teichmannová. V tom se česká favoritka po pasivním začátku postupně zvedá a útočí na vyrovnání na 1:1 na sety.
Třetí kolo čtyřhry přinese peprný souboj – Patrik Rikl po boku Adama Pavláska nastoupí poprvé proti bývalému parťákovi Petru Nouzovi. Ten s Rakušanem Neilem Oberlaitnerem postoupil dál bez boje.
Jsou tenisté nejlepšími atlety na světě? Dá se argumentovat pro i proti. Mají nejtěžší práci ze všech sportů? Dění v antukové peci jménem Roland Garros nechává málo prostoru pro pochyby. Poslední týden jsou v Paříži k vidění drastické scény. Nejlépe trénovaní jedinci z lidského pokolení se mění v chodící zombie a z dostihů o trofej se spíš stává závod o přežití. Text o tom, jak se hráči vyrovnávají s velkým horkem, čtěte ZDE >>>
Velký skalp pro nový český deblový pár Adam Pavlásek - Patrik Rikl. Z turnaje vyřadili nasazené trojky Juliana Cashe s Lloydem Glasspoolem. Brity skolili jednoznačně dvakrát 6:4 a jsou v osmifinále.
Jakub Menšík (26) – Alex de Minaur (8-Aus.), třetí zápas na kurtu Simonne Mathieuové
V Paříži ti dva zažívají extrémně rozdílné příběhy. De Minaur strávil na kurtu zatím jen necelé dvě hodiny v prvním kole, do druhého ani nemusel nastoupit, jeho zraněný soupeř Alexander Blockx se odhlásil. Jakub Menšík má v nohách už sedm hodin antukových galejí a kolaps po posledním utkání s Argentincem Marianem Navonem. S Australanem navíc prohrál všech pět vzájemných zápasů. K premiérovému 3. kolu při Roland Garros může jít s čistou hlavou a radostí, že je ještě vůbec v turnaji.
Karolína Muchová (10) – Jil Teichmannová (Švýc.), druhý zápas na kurtu Suzanne Lenglenové
Karolína Muchová má v sezoně bilanci 11:0 proti soupeřkám mimo elitní padesátku žebříčku. Proti o rok mladší levoruké Švýcarce je velkou favoritkou. Má na ni však i nepříjemnou vzpomínku, ve svém první WTA finále doma v Praze na antuce před sedmi lety s Teichmannovou prohrála ve třech setech. „Je to velmi dobrá antukářka a navíc levačka, takže to bude určitě těžký zápas. Vím, že měla nějakou pauzu od tenisu, ale tady jsem ji ještě neviděla hrát, takže se podívám na její zápasy a připravím se na další boj,“ plánovala Muchová.