Roland Garros ONLINE: Bouzková i Muchová končí ve třetím kole, poslední nadějí je Menšík
Tři čeští tenisté jsou dnes v akci na Roland Garros o postup do osmifinále. Jakub Menšík narazí v Paříži na nasazenou osmičku Alexe de Minaura z Austrálie. Marie Bouzková nestačila na světovou osmičku Rusku Mirru Andrejevovou, prohrála 4:6, 2:6. Ve třetím kole končí také Karolína Muchová, která nestačila na Jil Teichmannovou 1:6, 5:7. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu i s postřehy redaktora Jana Jarocha přímo z Paříže.
Roland Garros - Muži - 2026
Roland Garros - Ženy - 2026
Zprávy ze dne 29. května 2026
Překvapení na úkor české favoritky. Karolína Muchová prohrává s Jil Teichmannovou 1:6, 5:7. Ve druhém setu vedla Češka již 5:1, přišla ale o dalších šest her v řadě a kapitulovala. Během druhé sady si Muchová nechala ošetřovat kotník, nadšeně a dobře hrající soupeřka, která si nedávno vybrala půlroční pauzu kvůli péči o duševní zdraví, ji převýšila po všech stránkách.
Marie Bouzková prohrává s Mirrou Andrejevovou, nasazenou osmičkou, za 95 minut 4:6, 2:6. Rusku čeká v osmifinále vítězka duelu Karolína Muchová – Jil Teichmannová. V tom se česká favoritka po pasivním začátku postupně zvedá a útočí na vyrovnání na 1:1 na sety.
Třetí kolo čtyřhry přinese peprný souboj – Patrik Rikl po boku Adama Pavláska nastoupí poprvé proti bývalému parťákovi Petru Nouzovi. Ten s Rakušanem Neilem Oberlaitnerem postoupil dál bez boje.
Jsou tenisté nejlepšími atlety na světě? Dá se argumentovat pro i proti. Mají nejtěžší práci ze všech sportů? Dění v antukové peci jménem Roland Garros nechává málo prostoru pro pochyby. Poslední týden jsou v Paříži k vidění drastické scény. Nejlépe trénovaní jedinci z lidského pokolení se mění v chodící zombie a z dostihů o trofej se spíš stává závod o přežití. Text o tom, jak se hráči vyrovnávají s velkým horkem, čtěte ZDE >>>
Velký skalp pro nový český deblový pár Adam Pavlásek - Patrik Rikl. Z turnaje vyřadili nasazené trojky Juliana Cashe s Lloydem Glasspoolem. Brity skolili jednoznačně dvakrát 6:4 a jsou v osmifinále.
Jakub Menšík (26) – Alex de Minaur (8-Aus.), třetí zápas na kurtu Simonne Mathieuové
V Paříži ti dva zažívají extrémně rozdílné příběhy. De Minaur strávil na kurtu zatím jen necelé dvě hodiny v prvním kole, do druhého ani nemusel nastoupit, jeho zraněný soupeř Alexander Blockx se odhlásil. Jakub Menšík má v nohách už sedm hodin antukových galejí a kolaps po posledním utkání s Argentincem Marianem Navonem. S Australanem navíc prohrál všech pět vzájemných zápasů. K premiérovému 3. kolu při Roland Garros může jít s čistou hlavou a radostí, že je ještě vůbec v turnaji.
Karolína Muchová (10) – Jil Teichmannová (Švýc.), druhý zápas na kurtu Suzanne Lenglenové
Karolína Muchová má v sezoně bilanci 11:0 proti soupeřkám mimo elitní padesátku žebříčku. Proti o rok mladší levoruké Švýcarce je velkou favoritkou. Má na ni však i nepříjemnou vzpomínku, ve svém první WTA finále doma v Praze na antuce před sedmi lety s Teichmannovou prohrála ve třech setech. „Je to velmi dobrá antukářka a navíc levačka, takže to bude určitě těžký zápas. Vím, že měla nějakou pauzu od tenisu, ale tady jsem ji ještě neviděla hrát, takže se podívám na její zápasy a připravím se na další boj,“ plánovala Muchová.
Marie Bouzková (27) – Mirra Andrejevová (8-Rus.), druhý zápas dne na centrkurtu
Proti předloňské semifinalistce a stále teprve devatenáctileté Rusce Mirře Andrejevové se půjde pokusit překvapit Marie Bouzková. Bude hrát o své první grandslamové osmifinále mimo wimbledonskou trávu. Andrejevová si však do zápasu nese pozitivní skóre ze vzájemných utkání 4:0. „Za posledních dvanáct měsíců jsme spolu hrály dost často. Na antuce si věří ještě víc než na betonu. Budu muset hrát svůj nejlepší tenis, co dokážu a prostě se o výhru poprat,“ pravila Marie k utkání.
Pusťte si aktuální díl podcastu Centrkurt s expertem Dušanem Lojdou a redaktorem iSportu Janem Jarochem, který je přímo v Paříži.
Dobrý den z pařížské výhně, začíná 3. kolo Roland Garros a do akce jde dnes trio posledních českých zástupců. Zpětně ještě velký kredit Katce Siniakové za skvělý noční výkon ve čtvrtek proti Victorii Mbokové. Kanaďanka také udělala velký dojem, na 19 let je neskutečně silná v hlavě, nedává najevo emoce, na kurtu má vystupování jako kdysi Maria Šarapovová. Strašně zajímavá hráčka.