Roland Garros ONLINE: Muchová, Bouzková a Menšík hrají třetí kolo, úspěch českých deblistů
Tři čeští tenisté dnes hrají na Roland Garros o postup do osmifinále. Jakub Menšík narazí v Paříži na nasazenou osmičku Alexe de Minaura z Austrálie, turnajová desítka Karolína Muchová se utká se Švýcarkou Jil Teichmannovou a Marie Bouzková vyzve světovou osmičku Rusku Mirru Andrejevovou. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu i s postřehy redaktora Jana Jarocha přímo z Paříže.
Zprávy ze dne 29. května 2026
Jsou tenisté nejlepšími atlety na světě? Dá se argumentovat pro i proti. Mají nejtěžší práci ze všech sportů? Dění v antukové peci jménem Roland Garros nechává málo prostoru pro pochyby. Poslední týden jsou v Paříži k vidění drastické scény. Nejlépe trénovaní jedinci z lidského pokolení se mění v chodící zombie a z dostihů o trofej se spíš stává závod o přežití. Text o tom, jak se hráči vyrovnávají s velkým horkem, čtěte ZDE >>>
Velký skalp pro nový český deblový pár Adam Pavlásek - Patrik Rikl. Z turnaje vyřadili nasazené trojky Juliana Cashe s Lloydem Glasspoolem. Brity skolili jednoznačně dvakrát 6:4 a jsou v osmifinále.
Jakub Menšík (26) – Alex de Minaur (8-Aus.), třetí zápas na kurtu Simonne Mathieuové
V Paříži ti dva zažívají extrémně rozdílné příběhy. De Minaur strávil na kurtu zatím jen necelé dvě hodiny v prvním kole, do druhého ani nemusel nastoupit, jeho zraněný soupeř Alexander Blockx se odhlásil. Jakub Menšík má v nohách už sedm hodin antukových galejí a kolaps po posledním utkání s Argentincem Marianem Navonem. S Australanem navíc prohrál všech pět vzájemných zápasů. K premiérovému 3. kolu při Roland Garros může jít s čistou hlavou a radostí, že je ještě vůbec v turnaji.
Karolína Muchová (10) – Jil Teichmannová (Švýc.), druhý zápas na kurtu Suzanne Lenglenové
Karolína Muchová má v sezoně bilanci 11:0 proti soupeřkám mimo elitní padesátku žebříčku. Proti o rok mladší levoruké Švýcarce je velkou favoritkou. Má na ni však i nepříjemnou vzpomínku, ve svém první WTA finále doma v Praze na antuce před sedmi lety s Teichmannovou prohrála ve třech setech. „Je to velmi dobrá antukářka a navíc levačka, takže to bude určitě těžký zápas. Vím, že měla nějakou pauzu od tenisu, ale tady jsem ji ještě neviděla hrát, takže se podívám na její zápasy a připravím se na další boj,“ plánovala Muchová.
Marie Bouzková (27) – Mirra Andrejevová (8-Rus.), druhý zápas dne na centrkurtu
Proti předloňské semifinalistce a stále teprve devatenáctileté Rusce Mirře Andrejevové se půjde pokusit překvapit Marie Bouzková. Bude hrát o své první grandslamové osmifinále mimo wimbledonskou trávu. Andrejevová si však do zápasu nese pozitivní skóre ze vzájemných utkání 4:0. „Za posledních dvanáct měsíců jsme spolu hrály dost často. Na antuce si věří ještě víc než na betonu. Budu muset hrát svůj nejlepší tenis, co dokážu a prostě se o výhru poprat,“ pravila Marie k utkání.
Dobrý den z pařížské výhně, začíná 3. kolo Roland Garros a do akce jde dnes trio posledních českých zástupců. Zpětně ještě velký kredit Katce Siniakové za skvělý noční výkon ve čtvrtek proti Victorii Mbokové. Kanaďanka také udělala velký dojem, na 19 let je neskutečně silná v hlavě, nedává najevo emoce, na kurtu má vystupování jako kdysi Maria Šarapovová. Strašně zajímavá hráčka.
Zprávy ze dne 28. května 2026
Kateřina Siniaková končí na Roland Garros před branami šestnáctifinále. V téměř tříhodinovém duelu nestačila na kanadskou tenistku a světovou devítku Victorii Mbokovou 7:5, 4:6, 2:6. Siniaková se od roku 2021 neprobojovala do třetího kola žádného z grandslamů, zůstává ale žhavou kandidátkou na titul ve čtyřhře s americkou kolegyní Taylor Townsendovou.
Důkladnou údržbou celého těla prošel Jakub Menšík. Ze středečního kolapsu po téměř pětihodinovém maratonu se sbíral, jak nejlépe to šlo. Dokonce i na čtyřicetiminutový tenisový trénink došlo. „Fungoval normálně, cítil se dobře,“ prozradil jeho kouč Tomáš Josefus. Vrátil se i k událostem, kdy jeho svěřenec padl po triumfu nad Marianem Navonem v křečích na antuku a dlouhé chvíle ležel bez pomoci. Více čtěte ZDE >>>
Vít Kopřiva prohrál se španělským tenistou Martínem Landalucem 6:1, 6:2, 4:6, 5:7, 0:6 a premiérový postup do 3. kola mu unikl.