Co zahubilo Muchovou? Puchýř, slunce, rozdováděná outsiderka. Zvláštní výkon, vzdychla
PŘÍMO Z PAŘÍŽE | První dvě kola Roland Garros odehrála Karolína Muchová v milosrdných večerních podmínkách. Když na to třetí vyšla uprostřed dne, kdy je žár nejsilnější, měla problém. Ten násobila i Jil Teichmannová, nadšeně bojující soupeřka na druhé straně sítě. Levoruká Švýcarka žijící v Barceloně miluje antukový tenis a do forhendů se opírala s nadalovskou vervou. Zatímco jí takřka vše vycházelo, českou favoritku zastihl mač ve špatný den. Výsledek? Překvapivý pád Muchové 1:6, 5:7. Můžeme se ale v Paříži ještě něčemu po kolapsu Jannika Sinnera vůbec divit?
„Předvedla jsem zvláštní výkon,“ zkritizovala poražená samu sebe. Proti Muchové šlo hned několik faktorů. „Když panují tak extrémní teploty, na kurtu s tím mám problém. Fyzicky jsem se necítila dobře,“ nezastírala nasazená desítka, jež prozradila, že byla minulý týden nemocná. Pohyb jí znepříjemňoval puchýř na pravé noze, který si v závěru druhé sady nechala ošetřit.
Po jednostranné první sadě se zdálo, že se Muchová vrací do zápasu. V druhém dějství odskočila na 5:1 a diktovala hru. „Pak se ale všechno seběhlo strašně rychle. Najednou bylo skóre vyrovnané a já nedokázala dotáhnout důležité momenty,“ litovala.
Teichmannová si nedávno vybrala sedmiměsíční pauzu kvůli péči o duševní zdraví, na kurty se vrátila až letos v dubnu. Proto jí patří až 170. místo v žebříčku, byť kvalitativně patří mnohem výš. Přestávka však Teichmannové evidentně prospěla.
Hrála s širokým úsměvem na tváři. Opakovaně po vítězných výpadech vyzývala publikum na stadionu Suzanne Lenglenové, v němž seděl i její početný fanklub, k ještě většímu aplausu. Její nadšení ostře kontrastovalo s ustaraným výrazem Češky, kterou se snažili z hráčského boxu vybudit kondiční trenér a fyzioterapeut Jaroslav Blažek a kouč Sven Groeneveld. „Musíš do toho jít. Zariskuj,“ burcoval hráčku šedesátiletý Nizozemec v modré kšiltovce.
Ke comebacku z manka 0:1 na sety, kterých letos v zatím parádní sezoně předvedla už pět, to však nevedlo. A mohla jen smutně sledovat, jak Švýcarka euforicky slaví první výhru nad soupeřkou z top 10 za poslední tři roky.
Muchová, letos výsledkově tak vyrovnaná a spolehlivá, naopak ztratila první duel sezony proti tenistce mimo elitní padesátku. „Bolí to, třetí kolo není úplně to, v co jsem doufala. Bohužel se to někdy stane. Prostě špatný den…“