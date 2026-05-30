Do pozoru, z chaosu vzejde nový šampion. Menšík a spol. větří životní šanci. Favorit je...
PŘÍMO Z PAŘÍŽE | Poslední dekády má mužský tenis pevný řád. Po dominanci velké trojky nastoupili Jannik Sinner s Carlosem Alcarazem, vítězové devíti posledních grandslamů. Při letošním rozpáleném Roland Garros se však vlády ujal chaos. Zcela bezprecedentní. Ještě nikdy v dějinách profesionálního tenisu se nepřihodilo, aby na turnaji velké čtyřky už po 3. kole nezbyl v pavouku žádný grandslamový vítěz.
„Turnaj se zcela otevřel. Podle mě je pro všechny docela osvěžující vidět, že zhruba za týden tu bude nový grandslamový šampion. Myslím, že každý hráč si to uvědomuje,“ potvrdil Casper Ruud. Oblíbený Nor patří mezi ty, kteří mohou stále doufat. V posledním mači odvrátil stav 0:2 a dva mečboly Američanovi Tommymu Paulovi.
Ti, kteří již dohráli, opouštěli turnaj s ještě těžším srdcem než normálně. Alex de Minaur byl zcela na dně, když se musel pakovat po zápase s Jakubem Menšíkem. „Taková příležitost přijde jednou za uherský rok a já takhle selžu,“ vyčítal si sedmý tenista žebříčku.
Ve hře zůstali již jen dva příslušníci top 10. A co teď?
Nejvýš postaveným mužem v pavouku je světová trojka Alexander Zverev, devětadvacetiletý korunní princ tenisu všeobecně považovaný za momentálně největšího favorita. „Soustředím se jen na sebe a další zápas, všechno ostatní blokuji,“ volí slova tak, aby se nenechal strhnout k velkým očekáváním. V kariéře prohrál tři grandslamová finále, teď se mu však nabízí životní šance v jeho hájenství. V Paříži už hrál zápas o titul a tři další semifinále, jde o jeho nejsilnější grandslam. „Viděl jsem ho hrát na Laver Cupu a tam nebyl úplně jistý. Tady je ale vidět, že se cítí skvěle. Poslední roky tu pravidelně předvádí nejlepší tenis,“ soudí Tomáš Macháč, Němcův soupeř z 2. kola.
Do titulového boje na grandslamu postoupil třikrát v kariéře také Ruud, dvakrát z toho v Paříži. „Zkusím využít tyhle zkušenosti a uvidíme, kam až mě dovedou,“ plánoval příští soupeř brazilského teenagera Joaa Fonseky. Toho a stejně starého Španěla Rafaela Jódara mají aktuálně bookmakeři za favority číslo tři a čtyři.
Dělat velké předpovědi při letošním Roland Garros, kde jsou šokující výsledky normou, naprosto nelze. Každý ze šestnácti osmifinalistů, tedy i Jakub Menšík, může využít chyby v Matrixu a dojít si pro Pohár mušketýrů. „Tenis je krásný právě v tom, že se může stát úplně cokoliv,“ hlásá prostějovský tenista, jenž v neděli vyrukuje proti Andreji Rubljovovi.
Má se dramaticky ochladit až o deset stupňů, dostihy o nového grandslamového šampiona však budou čím dál žhavější.