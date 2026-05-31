Démoni, vztek a deprese. Menšík míří na rozervaného Rusa, jenž nechce válku
PŘÍMO Z PAŘÍŽE | Jméno Andreje Rubljova vyvolává v Jakubu Menšíkovi příjemné vzpomínky. Když v osmnácti přiletěl na první ATP turnaj do Dauhá, narazil na tehdejší světovou pětku ve čtvrtfinále. Zvítězil a připsal si nečekaně premiérový skalp soupeře z top 10. V neděli vpodvečer nastoupí prostějovský dlouhán poprvé ke grandslamovému osmifinále a na druhé straně sítě se opět zjeví vlasatý Rus.
V aréně Suzanne Lenglenové budou čekat nové podmínky. Do rozpálené antukové Paříže dorazilo ochlazení, což Menšíka těší. Faktu, že s osmadvacetiletým Rubljovem ovládl zatím oba vzájemné zápasy, nepřikládá pražádný význam. „Je jedno, jestli je bilance 0:5, 5:0, nebo 2:0. Nedělní zápas bude úplně nový,“ zakroutil hlavou před střetem s osmadvacetiletým rodákem z Moskvy.
Rubljov, jmenovec slavného malíře pravoslavných ikon, je mužem dvou tváří. Vizáží připomíná ruského šlechtice a na svých dlouhých vlasech si zakládá. „Když jsem ještě nebyl ve špičce, říkali mi: Ostříhej se, vypadáš jako opice. Jakmile jsem se dostal do top 10, najednou jsem prý připomínal rockovou hvězdu. Je vtipné, jak se mínění lidí mění s vaší pozicí,“ vypráví pobaveně tenista, jenž je v soukromí považován za jednoho z nejhodnějších a nejskromnějších hráčů na okruhu.
Po vypuknutí války na Ukrajině také jako první ruský tenista veřejně vyzval k míru, kvůli čemuž se údajně v šatně dostal do konfliktu s krajanem Karenem Chačanovem.
Na kurtu se však tento pacifista mění k nepoznání. Agresivní hru často prokládá výbuchy vzteku, působí neklidně a bojuje s extrémní nervozitou. I to je jedním z důvodů, proč majitel 17 titulů, který si tenisem vydělal přes 33 milionů dolarů, prohrál všech svých deset grandslamových čtvrtfinále.
Chodil v začarovaném kruhu: Proč hraju?
Kdysi prozradil, že ho vnitřní neklid, hodný rozervaných hrdinů z Dostojevského románů, dohnal až na velmi temná místa. „Chodil jsem v začarovaném kruhu a nevěděl, proč vlastně hraju. Nechci znít moc dramaticky, ale přemýšlel jsem, jaký má vůbec smysl, že tu jsem. Dva tři měsíce takový stav zvládnete, ale já se tak cítil několik let,“ popsal Rubljov své tehdejší stavy, během nichž bral antidepresiva, jež mu později úplně přestala zabírat.
K obratu k lepšímu mu podle jeho slov pomohla až promluva s legendárním krajanem Maratem Safinem. „Pomohl mi pochopit sebe sama a krůček po krůčku jsem se dostal na lepší cestu. Netvrdím, že jsem teď permanentně šťastný, ale už nejsem neustále ve stresu a plný obav,“ líčil začátkem loňského roku. Za pár měsíců už Safina přibral do svého týmu a někdejší tenisový bouřlivák a playboy ho doprovází i nyní v Paříži.
Mají toho spoustu společného. Oba se narodili v Moskvě, vyrostli na kurtech tamního Spartaku, později přesunuli tréninkovou základnu do Španělska a oba pocházejí ze sportovních rodin. Rubljovova matka Marina je uznávanou tenisovou trenérkou, pod jejímž vedením trénovala i Anna Kurnikovová. Otec Andrej byl profesionálním boxerem. Z jediného syna sice rohovníka nevychoval, ale Mike Tyson dodnes patří k Rubljovovým velkým vzorům.
Na letošním Roland Garros uštědřil Rubljov soupeřům zatím tři „K.O.“ a prokazuje kvality, které ho kdysi vynesly až na páté místo světového žebříčku. Stále pevně věří, že je jen otázkou času, kdy i na té největší scéně zlomí své prokletí a postoupí dál než do čtvrtfinále. Jakub Menšík je ovšem odhodlaný postarat se o to, aby to v Paříži ještě nevyšlo.