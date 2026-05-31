ONLINE: Menšík v boji o postup do čtvrtfinále Roland Garros. Jakou má s Rubljovem bilanci?

Jakub Menšík postoupil poprvé do osmifinále Roland GarrosZdroj: ALAIN JOCARD / AFP / AFP / Profimedia
Jan Jaroch, ČTK
Tenista Jakub Menšík na Roland Garros hraje o postup do premiérového grandslamového čtvrtfinále. Dvacetiletý rodák z Prostějova narazí na antukových dvorcích v Paříži na nasazenou jedenáctku Andreje Rubljova z Ruska. Zápas, jehož start je naplánován na 16.00, sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.

Online přenos - Roland Garros 2026
Jan Jaroch, redaktor iSport.cz v Paříži

Zprávy ze dne 31. května 2026

Jan Jaroch, redaktor iSport.cz v Paříži
31. května 2026 · 11:43

Hraje se zajímavý debl. Adam Pavlásek s Patrikem Riklem čelí ve třetím kole páru Petr Nouza, Neil Oberleitner. Rikl se před pár měsíci s Nouzou rozešel a zvolil jiného českého spoluhráče. Ten je však momentálně vepředu, s rakouským parťákem právě vyhráli první sadu 6:2.

Jan Jaroch, redaktor iSport.cz v Paříži
31. května 2026 · 11:36

Menšík vyhrál s Rubljovem oba předchozí duely, oba v roce 2024 na tvrdém povrchu. V Dauhá ho zdolal 6:4, 7:6, v Šanghaji 6:7, 6:4, 6:3. Antuka bude zřejmě mírnou výhodou pro nasazenou jedenáctku, duel je však zcela otevřený. Do osmifinále grandslamu postoupil Menšík podruhé za sebou, poprvé k němu však nastoupí. V lednu v Melbourne se odhlásil před duelem s Novakem Djokovičem kvůli natrženému břišnímu svalu.

Jan Jaroch, redaktor iSport.cz v Paříži
31. května 2026 · 11:35

Dobrý den z Paříže, kde se po týdnu nesnesitelných veder příjemně ochladilo. Teploměr ukazuje příjemných 22 stupňů, po dnešku budeme znát první čtvrtfinalisty. Zápas Jakuba Menšíka s Andrejem Rubljovem proběhne na dvorci Suzanne Lenglenové, na programu je coby čtvrtý.

Zprávy ze dne 30. května 2026

30. května 2026 · 11:49

Tomáš Macháč a Matěj Vocel odstoupili ze čtyřhry. Na vině je zranění Macháče, kterého už ve 2. kole dvouhry s Němcem Alexanderem Zverevem trápil zánět v patě. Do osmifinále postoupil místo české dvojice švýcarsko-britský pár Jakub Paul, Marcus Willis.

Zprávy ze dne 29. května 2026

Jan Jaroch, redaktor iSport.cz v Paříži
29. května 2026 · 21:00

Mužský tenis pozná nového grandslamového šampiona. Po Janniku Sinnerovi vypadl ve 3. kole i Novak Djokovič, jehož po pěti setech a pěti hodinách zdolal devatenáctiletý Brazilec Joao Fonseca (4:6, 4:6, 6:3, 7:5, 7:5). V pavouku tak již nezbyl žádný vítěz turnaje velké čtyřky.

29. května 2026 · 20:21

Jakub Menšík postoupil poprvé do osmifinále Roland Garros. Osmého nasazeného Australana Alexe de Minaura porazil na antukových dvorcích v Paříži 0:6, 6:2, 6:2, 6:3 a probojoval se i na druhém grandslamu v sezoně mezi nejlepších šestnáct hráčů. V boji o čtvrtfinále narazí na turnajovou jedenáctku Andreje Rubljova z Ruska.

Jan Jaroch, redaktor iSport.cz v Paříži
29. května 2026 · 17:15

Marie Bouzková o utkání s Mirrou Andrejevovou: „Začátek se mi povedl, vstoupila jsem do zápasu dobře a aktivně. Škoda, byly tam hodně vyrovnané koncovky gamů, hlavně v závěru prvního setu a na začátku druhého. Nevyšlo to a Andrejevová ukázala svoje kvality. Není jednoduché proti ní hrát, je to hodně fyzický tenis. Skvěle se pohybuje, takže těch příležitostí je málo. A já jsem je nevyužila. Jedna z jejích silných stránek je, že když získá vedení, tak je pak hodně nekompromisní. To dělá opravdu dobře. Myslím, že když nevede, umí se hodně rozčilovat, dnes to bylo vidět. Ale paradoxně, i když je negativní nebo naštvaná, pořád hraje dobře. Někdy pak hraje ještě agresivněji a vychází jí to.“

Jan Jaroch, redaktor iSport.cz v Paříži
29. května 2026 · 16:15

Překvapení na úkor české favoritky. Karolína Muchová prohrává s Jil Teichmannovou 1:6, 5:7. Ve druhém setu vedla Češka již 5:1, přišla ale o dalších šest her v řadě a kapitulovala. Během druhé sady si Muchová nechala ošetřovat kotník, nadšeně a dobře hrající soupeřka, která si nedávno vybrala půlroční pauzu kvůli péči o duševní zdraví, ji převýšila po všech stránkách.

Jan Jaroch, redaktor iSport.cz v Paříži
29. května 2026 · 15:38

Marie Bouzková prohrává s Mirrou Andrejevovou, nasazenou osmičkou, za 95 minut 4:6, 2:6. Rusku čeká v osmifinále vítězka duelu Karolína Muchová – Jil Teichmannová. V tom se česká favoritka po pasivním začátku postupně zvedá a útočí na vyrovnání na 1:1 na sety.

Jan Jaroch, redaktor iSport.cz v Paříži
29. května 2026 · 13:20

Třetí kolo čtyřhry přinese peprný souboj – Patrik Rikl po boku Adama Pavláska nastoupí poprvé proti bývalému parťákovi Petru Nouzovi. Ten s Rakušanem Neilem Oberlaitnerem postoupil dál bez boje.

Jan Jaroch, redaktor iSport.cz v Paříži
29. května 2026 · 12:56

Jsou tenisté nejlepšími atlety na světě? Dá se argumentovat pro i proti. Mají nejtěžší práci ze všech sportů? Dění v antukové peci jménem Roland Garros nechává málo prostoru pro pochyby. Poslední týden jsou v Paříži k vidění drastické scény. Nejlépe trénovaní jedinci z lidského pokolení se mění v chodící zombie a z dostihů o trofej se spíš stává závod o přežití. Text o tom, jak se hráči vyrovnávají s velkým horkem, čtěte ZDE >>>

Jan Jaroch, redaktor iSport.cz v Paříži
29. května 2026 · 12:55

Velký skalp pro nový český deblový pár Adam Pavlásek - Patrik Rikl. Z turnaje vyřadili nasazené trojky Juliana Cashe s Lloydem Glasspoolem. Brity skolili jednoznačně dvakrát 6:4 a jsou v osmifinále.

Jan Jaroch, redaktor iSport.cz v Paříži
29. května 2026 · 10:54

Jakub Menšík (26) – Alex de Minaur (8-Aus.), třetí zápas na kurtu Simonne Mathieuové
V Paříži ti dva zažívají extrémně rozdílné příběhy. De Minaur strávil na kurtu zatím jen necelé dvě hodiny v prvním kole, do druhého ani nemusel nastoupit, jeho zraněný soupeř Alexander Blockx se odhlásil. Jakub Menšík má v nohách už sedm hodin antukových galejí a kolaps po posledním utkání s Argentincem Marianem Navonem. S Australanem navíc prohrál všech pět vzájemných zápasů. K premiérovému 3. kolu při Roland Garros může jít s čistou hlavou a radostí, že je ještě vůbec v turnaji.

Jan Jaroch, redaktor iSport.cz v Paříži
29. května 2026 · 10:49

Karolína Muchová (10) – Jil Teichmannová (Švýc.), druhý zápas na kurtu Suzanne Lenglenové
Karolína Muchová má v sezoně bilanci 11:0 proti soupeřkám mimo elitní padesátku žebříčku. Proti o rok mladší levoruké Švýcarce je velkou favoritkou. Má na ni však i nepříjemnou vzpomínku, ve svém první WTA finále doma v Praze na antuce před sedmi lety s Teichmannovou prohrála ve třech setech. „Je to velmi dobrá antukářka a navíc levačka, takže to bude určitě těžký zápas. Vím, že měla nějakou pauzu od tenisu, ale tady jsem ji ještě neviděla hrát, takže se podívám na její zápasy a připravím se na další boj,“ plánovala Muchová.

Jan Jaroch, redaktor iSport.cz v Paříži
29. května 2026 · 10:45

Marie Bouzková (27) – Mirra Andrejevová (8-Rus.), druhý zápas dne na centrkurtu
Proti předloňské semifinalistce a stále teprve devatenáctileté Rusce Mirře Andrejevové se půjde pokusit překvapit Marie Bouzková. Bude hrát o své první grandslamové osmifinále mimo wimbledonskou trávu. Andrejevová si však do zápasu nese pozitivní skóre ze vzájemných utkání 4:0. „Za posledních dvanáct měsíců jsme spolu hrály dost často. Na antuce si věří ještě víc než na betonu. Budu muset hrát svůj nejlepší tenis, co dokážu a prostě se o výhru poprat,“ pravila Marie k utkání.

29. května 2026 · 10:40

Pusťte si aktuální díl podcastu Centrkurt s expertem Dušanem Lojdou a redaktorem iSportu Janem Jarochem, který je přímo v Paříži.

Jan Jaroch, redaktor iSport.cz v Paříži
29. května 2026 · 10:38

Dobrý den z pařížské výhně, začíná 3. kolo Roland Garros a do akce jde dnes trio posledních českých zástupců. Zpětně ještě velký kredit Katce Siniakové za skvělý noční výkon ve čtvrtek proti Victorii Mbokové. Kanaďanka také udělala velký dojem, na 19 let je neskutečně silná v hlavě, nedává najevo emoce, na kurtu má vystupování jako kdysi Maria Šarapovová. Strašně zajímavá hráčka.

28. května 2026 · 22:56

Kateřina Siniaková končí na Roland Garros před branami šestnáctifinále. V téměř tříhodinovém duelu nestačila na kanadskou tenistku a světovou devítku Victorii Mbokovou 7:5, 4:6, 2:6. Siniaková se od roku 2021 neprobojovala do třetího kola žádného z grandslamů, zůstává ale žhavou kandidátkou na titul ve čtyřhře s americkou kolegyní Taylor Townsendovou.

28. května 2026 · 20:07

Důkladnou údržbou celého těla prošel Jakub Menšík. Ze středečního kolapsu po téměř pětihodinovém maratonu se sbíral, jak nejlépe to šlo. Dokonce i na čtyřicetiminutový tenisový trénink došlo. „Fungoval normálně, cítil se dobře,“ prozradil jeho kouč Tomáš Josefus. Vrátil se i k událostem, kdy jeho svěřenec padl po triumfu nad Marianem Navonem v křečích na antuku a dlouhé chvíle ležel bez pomoci. Více čtěte ZDE >>>

28. května 2026 · 18:11

Vít Kopřiva prohrál se španělským tenistou Martínem Landalucem 6:1, 6:2, 4:6, 5:7, 0:6 a premiérový postup do 3. kola mu unikl.

