Úžasný Menšík v Paříži vyřešil další krizi. Slaví první čtvrtfinále a vyrovnal se Lendlovi
PŘÍMO Z PAŘÍŽE | Velká antuková jízda pokračuje. Dvacetiletý Jakub Menšík posunul kariéru do nových dimenzí – premiérového grandslamového čtvrtfinále. Zahraje si ho v úterý na Roland Garros poté, co ve 4. kole eliminoval ruského protivníka Andreje Rubljova 6:3, 7:6 (6), 4:6, 2:6, 6:3. Jeho příštím soupeřem bude devatenáctiletý Brazilec Joao Fonseca, či ostřílený Nor Casper Ruud. Česko má v Paříži svého čtvrtfinalistu poprvé po deseti letech.
Příhodnou chvíli si vybral Jakub Menšík pro průlom na největší scéně. Mužský pavouk na Roland Garros je otevřený jak tuba s novými tenisáky, co zrovna udělala uspokojivé ´pssst´. A český tenista je stále součástí dostihů o nového grandslamového šampiona, který v neděli pozvedne Pohár mušketýrů.
Mezi poslední osmičkou grandslamu je poprvé v kariéře. V pouhých dvaceti letech. V tak mladém věku se v dějinách českého a československého tenisu prosadil do čtvrtfinále jen jediný muž. Ivan Lendl byl v roce 1980 při US Open ještě o pár měsíců mladší.
Do Paříže přišlo po týdenní vlně veder příjemné ochlazení, Menšík na kurt Suzanne Lenglenové nastupoval půl hodiny před osmou večerní za blahodárných dvaceti stupňů. Podpořit ho na zatím největší grandslamový zápas kariéry přiletěli rodiče Kateřina s Michalem i argentinská přítelkyně Josefina.
Předvedl se jim hned na úvod, už v druhém gamu zápasu prolomil Rubljovův servis a výhodu brzkého brejku pronesl až do samého konce úvodního dějství. Podle očekávání předčil dvacetiletý dlouhán z Prostějova nasazenou jedenáctku na servisu, víc však měl i z bitev od základní čáry, v nichž bývá Rus velmi silný. Rubljovův superkouč Marat Safin byl v hráčském boxu čím dál zasmušilejší, jelikož duel ze zajetých kolejí nevybočil ani v druhé sadě.
V ní sebral Menšík soupeři podání na 3:2 a prchlivému Rusovi začaly pomalu pochodovat nervy. Pustil se i do hádky o sporně hlášených autech s hlavním sudím Danielem Dumusoisem a asi zcela vykalkulovaně. Při slovní přestřelce se rozohnil a novou energii použil i v zápase. Za stavu 5:4 podával Menšík na trhák 2:0 na sety, Rubljov ho však poprvé v utkání dokázal brejknout a šlo se do tiebreaku. Ten lépe zvládl Menšík, na druhý setbol propálil Rubljova vítězným bekhendem po lajně a po necelých dvou hodinách měl pod kontrolou mnohoslibný náskok. Vždyť letos vyhrál všech 18 utkání, v nichž získal úvodní sadu. Dokonce dvousetový náskok měl být v dobrých rukách. Jenže…
Rubljov přitlačený zády ke zdi dokázal kontrovat díky časnému brejku ziskem třetí sady 6:4 a opět ožil. Co se mohlo zdát jako přechodný záchvěv světové třináctky, přerostlo do mnohem závažnějších potíží, když i čtvrtou sadu odstartoval Rubljov rychlým brejkem. Byť si český tenista vzal obratem servis zpět, neblahý příklon utkání na ruskou stranu pokračoval. Postupem noci šla teplota dolů, antukový dvorec se začal zpomalovat, což Menšíkovi nenahrávalo. Jeho podání v těchto podmínkách ztratilo o něco na účinnosti, od základní čáry začal mít Rubljov navrch. A prostějovský borec, na němž se začala projevovat únava z předchozího dramatického průběhu turnaje, se v zápase čím dál víc ztrácel. Za hodinu a čtvrt poté, co vedl 2:0, bylo najednou srovnáno.
Bez boje neodejdu, ukázal už Menšík ve 2. kole s Marianem Navonem, po němž skončil na lopatkách v křečích. I v tom dalším, které začal proti Alexi de Minaurovi kanárem. Také v pátém setu ukázal výjimečnou povahu. Hrál se strhující tenis, při kterém se nejlepší formy obou borců konečně protnuly. A Menšík si brejkem na 5:3 vytvořil vítěznou pozici, kterou již nepustil, byť v posledním gamu odvracel dva brejkboly. Zápas zavřel esem a vypukla euforie.
„Úžasný pocit, jsem nadšený, jak jsem se vrátil zase do zápasu. Zvlášť proti takovému bojovníkovi, jako je Andrej,“ líčil šťastný Menšík, jenž se v žebříčku posune minimálně na 21. místo.
Čeští a čs. čtvrtfinalisté Roland Garros v profesionální éře
- Jan Kodeš (1970-73)
- Ivan Lendl (1980, 1983-88)
- Karel Nováček (1987, 1993)
- Petr Korda (1992)
- Tomáš Berdych (2010, 2014, 2016)
- Jakub Menšík (2026)
Zprávy ze dne 31. května 2026
Bravo, Jakub Menšík postoupil poprvé v kariéře do čtvrtfinále grandslamového turnaje! V osmifinále Roland Garros porazil na antuce v Paříži nasazenou jedenáctku Andreje Rubljova z Ruska 6:3, 7:6, 4:6, 2:6, 6:3. Dvacetiletý Menšík, který plní na turnaji roli nasazené šestadvacítky, porazil Rubljova i ve třetím vzájemném utkání. Dnešní duel na dvorci Suzanne Lenglenové vyhrál za tři hodiny a 45 minut. Zaznamenal 69 vítězných míčů, pomohlo mu také 13 es.
Čtyřnásobná šampionka Iga Šwiateková vypadla už v osmifinále. Polskou tenistku, jež na pařížské antuce plnila roli třetí nasazené hráčky, dnes porazila 7:5, 6:1 Ukrajinka Marta Kosťuková. Pětadvacetiletá Šwiateková přitom v předchozích zápasech včetně duelu 2. kola se Sárou Bejlek neztratila set, stejně tak ani ve třech dosavadních utkáních proti Kosťukové. Čtvrté kolo v Paříži nepřešla varšavská rodačka podruhé v kariéře, dosud jedinkrát se jí to stalo při premiérové účasti v roce 2019.
Petr Nouza s Rakušanem Neilem Oberleitnerem porážejí pár Patrik Rikl, Adam Pavlásek 6:2, 6:7 (1), 6:3 a postupují do čtvrtfinále.
Hraje se zajímavý debl. Adam Pavlásek s Patrikem Riklem čelí ve třetím kole páru Petr Nouza, Neil Oberleitner. Rikl se před pár měsíci s Nouzou rozešel a zvolil jiného českého spoluhráče. Ten je však momentálně vepředu, s rakouským parťákem právě vyhráli první sadu 6:2.
Menšík vyhrál s Rubljovem oba předchozí duely, oba v roce 2024 na tvrdém povrchu. V Dauhá ho zdolal 6:4, 7:6, v Šanghaji 6:7, 6:4, 6:3. Antuka bude zřejmě mírnou výhodou pro nasazenou jedenáctku, duel je však zcela otevřený. Do osmifinále grandslamu postoupil Menšík podruhé za sebou, poprvé k němu však nastoupí. V lednu v Melbourne se odhlásil před duelem s Novakem Djokovičem kvůli natrženému břišnímu svalu.
Dobrý den z Paříže, kde se po týdnu nesnesitelných veder příjemně ochladilo. Teploměr ukazuje příjemných 22 stupňů, po dnešku budeme znát první čtvrtfinalisty. Zápas Jakuba Menšíka s Andrejem Rubljovem proběhne na dvorci Suzanne Lenglenové, na programu je coby čtvrtý.
Zprávy ze dne 30. května 2026
Tomáš Macháč a Matěj Vocel odstoupili ze čtyřhry. Na vině je zranění Macháče, kterého už ve 2. kole dvouhry s Němcem Alexanderem Zverevem trápil zánět v patě. Do osmifinále postoupil místo české dvojice švýcarsko-britský pár Jakub Paul, Marcus Willis.
Zprávy ze dne 29. května 2026
Mužský tenis pozná nového grandslamového šampiona. Po Janniku Sinnerovi vypadl ve 3. kole i Novak Djokovič, jehož po pěti setech a pěti hodinách zdolal devatenáctiletý Brazilec Joao Fonseca (4:6, 4:6, 6:3, 7:5, 7:5). V pavouku tak již nezbyl žádný vítěz turnaje velké čtyřky.
Jakub Menšík postoupil poprvé do osmifinále Roland Garros. Osmého nasazeného Australana Alexe de Minaura porazil na antukových dvorcích v Paříži 0:6, 6:2, 6:2, 6:3 a probojoval se i na druhém grandslamu v sezoně mezi nejlepších šestnáct hráčů. V boji o čtvrtfinále narazí na turnajovou jedenáctku Andreje Rubljova z Ruska.
Marie Bouzková o utkání s Mirrou Andrejevovou: „Začátek se mi povedl, vstoupila jsem do zápasu dobře a aktivně. Škoda, byly tam hodně vyrovnané koncovky gamů, hlavně v závěru prvního setu a na začátku druhého. Nevyšlo to a Andrejevová ukázala svoje kvality. Není jednoduché proti ní hrát, je to hodně fyzický tenis. Skvěle se pohybuje, takže těch příležitostí je málo. A já jsem je nevyužila. Jedna z jejích silných stránek je, že když získá vedení, tak je pak hodně nekompromisní. To dělá opravdu dobře. Myslím, že když nevede, umí se hodně rozčilovat, dnes to bylo vidět. Ale paradoxně, i když je negativní nebo naštvaná, pořád hraje dobře. Někdy pak hraje ještě agresivněji a vychází jí to.“
Překvapení na úkor české favoritky. Karolína Muchová prohrává s Jil Teichmannovou 1:6, 5:7. Ve druhém setu vedla Češka již 5:1, přišla ale o dalších šest her v řadě a kapitulovala. Během druhé sady si Muchová nechala ošetřovat kotník, nadšeně a dobře hrající soupeřka, která si nedávno vybrala půlroční pauzu kvůli péči o duševní zdraví, ji převýšila po všech stránkách.
Marie Bouzková prohrává s Mirrou Andrejevovou, nasazenou osmičkou, za 95 minut 4:6, 2:6. Rusku čeká v osmifinále vítězka duelu Karolína Muchová – Jil Teichmannová. V tom se česká favoritka po pasivním začátku postupně zvedá a útočí na vyrovnání na 1:1 na sety.
Třetí kolo čtyřhry přinese peprný souboj – Patrik Rikl po boku Adama Pavláska nastoupí poprvé proti bývalému parťákovi Petru Nouzovi. Ten s Rakušanem Neilem Oberlaitnerem postoupil dál bez boje.
Jsou tenisté nejlepšími atlety na světě? Dá se argumentovat pro i proti. Mají nejtěžší práci ze všech sportů? Dění v antukové peci jménem Roland Garros nechává málo prostoru pro pochyby. Poslední týden jsou v Paříži k vidění drastické scény. Nejlépe trénovaní jedinci z lidského pokolení se mění v chodící zombie a z dostihů o trofej se spíš stává závod o přežití.
Velký skalp pro nový český deblový pár Adam Pavlásek - Patrik Rikl. Z turnaje vyřadili nasazené trojky Juliana Cashe s Lloydem Glasspoolem. Brity skolili jednoznačně dvakrát 6:4 a jsou v osmifinále.
Jakub Menšík (26) – Alex de Minaur (8-Aus.), třetí zápas na kurtu Simonne Mathieuové
V Paříži ti dva zažívají extrémně rozdílné příběhy. De Minaur strávil na kurtu zatím jen necelé dvě hodiny v prvním kole, do druhého ani nemusel nastoupit, jeho zraněný soupeř Alexander Blockx se odhlásil. Jakub Menšík má v nohách už sedm hodin antukových galejí a kolaps po posledním utkání s Argentincem Marianem Navonem. S Australanem navíc prohrál všech pět vzájemných zápasů. K premiérovému 3. kolu při Roland Garros může jít s čistou hlavou a radostí, že je ještě vůbec v turnaji.
Karolína Muchová (10) – Jil Teichmannová (Švýc.), druhý zápas na kurtu Suzanne Lenglenové
Karolína Muchová má v sezoně bilanci 11:0 proti soupeřkám mimo elitní padesátku žebříčku. Proti o rok mladší levoruké Švýcarce je velkou favoritkou. Má na ni však i nepříjemnou vzpomínku, ve svém první WTA finále doma v Praze na antuce před sedmi lety s Teichmannovou prohrála ve třech setech. „Je to velmi dobrá antukářka a navíc levačka, takže to bude určitě těžký zápas. Vím, že měla nějakou pauzu od tenisu, ale tady jsem ji ještě neviděla hrát, takže se podívám na její zápasy a připravím se na další boj,“ plánovala Muchová.
Marie Bouzková (27) – Mirra Andrejevová (8-Rus.), druhý zápas dne na centrkurtu
Proti předloňské semifinalistce a stále teprve devatenáctileté Rusce Mirře Andrejevové se půjde pokusit překvapit Marie Bouzková. Bude hrát o své první grandslamové osmifinále mimo wimbledonskou trávu. Andrejevová si však do zápasu nese pozitivní skóre ze vzájemných utkání 4:0. „Za posledních dvanáct měsíců jsme spolu hrály dost často. Na antuce si věří ještě víc než na betonu. Budu muset hrát svůj nejlepší tenis, co dokážu a prostě se o výhru poprat,“ pravila Marie k utkání.
Dobrý den z pařížské výhně, začíná 3. kolo Roland Garros a do akce jde dnes trio posledních českých zástupců. Zpětně ještě velký kredit Katce Siniakové za skvělý noční výkon ve čtvrtek proti Victorii Mbokové. Kanaďanka také udělala velký dojem, na 19 let je neskutečně silná v hlavě, nedává najevo emoce, na kurtu má vystupování jako kdysi Maria Šarapovová. Strašně zajímavá hráčka.