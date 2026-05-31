U bazénu či za dvojitými okny. Tenisté se v Paříži skrývali před fotbalovými násilnostmi
PŘÍMO Z PAŘÍŽE | Repete fotbalistů Paris St. Germain ve finále Ligy mistrů vzbudilo ve francouzské metropoli po roce opět pozdvižení. Oslavy budapešťského penaltového triumfu nad Arsenalem se v Paříži neobešly bez násilností, hořících aut a střetů s policií. Tentokrát si již dali tenisté, kteří v sousedství domovského stadionu PSG hrají svůj grandslam, dobrý pozor.
„Náš řidič mi vyprávěl historku z loňska, jak při finále fotbalu vezl jiného hráče a přímo na auto jim naskákali tihle blázni. V jednu chvíli to prý vypadalo dost blbě, ale nakonec se jim nějak podařilo ujet. Muselo to být celkem ostré,“ líčil deblista Petr Nouza.
Prozradil, že organizátoři tenisty upozornili na možná rizika a doporučili jim být obezřetní. „Takže my jsme po loňských zkušenostech a historkách v sobotu raději relativně brzy potrénovali a už ve tři odpoledne jsem se z kurtu vrátil na pokoj, abych měl klid. Na hotelu mám navíc dvojitá okna, takže jsem neslyšel žádné ohňostroje a úplně v klidu jsem se vyspal. Prý tu byl zase nepořádek, nás to však nijak nezasáhlo,“ popsal čerstvý čtvrtfinalista Roland Garros.
Opatrná byla i Kateřina Siniaková, které vyšel program náramně, neměla zápasový den a raději zůstala na hotelu. „Chodily e-maily, že budou zácpy, provoz a všude hodně lidí. Sobotu jsem tedy strávila u bazénu s knížkou. Bylo krásné teplo, takže pohodička. Je ale pravda, že ohňostroje byly slyšet. Loni to byl hotový masakr, člověk v ten daný moment zrovna nechce být v centru,“ pravila.
Paříž byla po loňských zkušenostech lépe připravená, přesto francouzský ministr vnitra Laurent Nuñez oznámil, že ve městě policie zadržela přes 480 lidí. Docházelo k násilným činům vůči policistům, zapalování automobilů a popelnic, odpalování pyrotechniky proti policii a na budovy, poškozování policejních vozidel a k rozsáhlému rabování. Hlášena je i jedna oběť, zemřel řidič motocyklu, který narazil do betonového bloku na pařížském okruhu.