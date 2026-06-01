Hrdina Menšík v tunelu. Šetřil energií a opakoval: Doufám, že čtvrtfinále to nekončí
PŘÍMO Z PAŘÍŽE | Žádná euforie, žádné velké rozpravy. Na tiskovou konferenci dorazil Jakub Menšík o půlnoci. Mluvil úsporně, spíš ve frázích. Už byl zavřený v tunelu, na jehož konci čeká třeba Pohár mušketýrů. Čtvrtfinalista Roland Garros šetřil energií, protože jak několikrát zopakoval, věří, že dalším zápasem s Joaem Fonsecou jeho jízda Paříží neskončí. A začal se na něj připravovat už od chvíle, co padl poslední míček pětisetového 4. kola s Andrejev Rubljovem (6:3, 7:6 (6), 4:6, 2:6, 6:3).
Český tenista na Roland Garros nebyl ve čtvrtfinále už deset let. Naposledy to dokázal Tomáš Berdych, na kterého jste navázal již loni triumfem na Masters v Miami. Jak se to poslouchá?
„Je skvělý pocit moci se trochu zapsat do historie. Jsem hrdý na to, že mohu jít touto cestou a že moje jméno zaznívá v takové společnosti. Vždyť Tomáše jsem sledoval nejvíc, když jsem vyrůstal. Turnaj pro mě ale ještě nekončí a pevně doufám, že nezůstanu jen u čtvrtfinále.“
Máte za sebou krásný a dlouhý zápas. Přijela vám rodina, jste ve svém prvním grandslamovém čtvrtfinále. To už asi nemohlo dopadnout lépe, že?
„Jsem za to nesmírně rád, ačkoliv to nebylo vůbec jednoduché po fyzické ani mentální stránce. Jsem vděčný za podporu. Už na zápas s De Minaurem mě přijela podpořit přítelkyně a teď dorazila i rodina. Znamená pro mě hodně mít kolem sebe své nejbližší. Zakončit to vítězstvím je už jen sladká tečka. Ale jak už jsem řekl: doufám, že ve čtvrtfinále má cesta nekončí a půjdu ještě dál.“
Je to průlomový výsledek. Co se vám teď honí hlavou, co prožíváte?
„Jsem samozřejmě nadšený, že jsem došel tak daleko, ale teď už se vidím spíš v posteli. Potřebuji si hlavně odpočinout, protože pozítří mě čeká další utkání. Snažím se na něj už teď sbírat síly a pomalu se připravovat na to, co přijde.“
Zápas s Rubljovem byl extrémně vyrovnaný. Čím jste ho podle vás zlomil?
„V prvním a druhém setu jsem diktoval hru já a cítil jsem se velmi komfortně, ačkoliv podmínky byly odlišné než v předchozích dnech. Kurt byl pomalejší a míče těžší, takže nebylo snadné tomu zcela přizpůsobit styl hry. Andrej je ale skvělý kluk i bojovník. Poté, co prohrával o dva sety, se dokázal vrátit, předváděl neuvěřitelný tenis a momentum přešlo na jeho stranu. Bylo to pro mě nesmírně obtížné. I když jsem vedl 2:0, v určitých chvílích jsem měl pocit, že zápas ztrácím. Jsem rád, že i když vyrovnal na 2:2, našel jsem v sobě síly, dokázal jsem se mentálně zkoncentrovat na to, co potřebuji, a převzal jsem otěže zápasu zpět na svou stranu.“
Vyhrál jste třetí pětisetový zápas v řadě. Jak jste spokojený s progresem v těchto dlouhých bitvách, které vám dříve dělaly potíže? Cítíte se na ně fyzicky lépe připravený, dělá také rozdíl, že s nimi máte už víc zkušeností?
„Určitě ano. Každý zápas přináší novou zkušenost. I když mi pětisetové zápasy dříve spíše nevycházely, teď jsem v dobrém rozpoložení a vidím na sobě zlepšení. Pořád jsem přeci jen ve vývinu. Odvádíme skvělou práci s mým kondičním trenérem Honzou Pospíšilem, takže jsem na tyto situace dobře fyzicky připraven. Výraznou složkou je i psychika. Jsem rád, že díky spolupráci s mentálním koučem Draganem (Vujovičem) dokážu využít zkušenosti z méně povedených momentů a neustále se v této oblasti posouvám.“
Vaším dalším soupeřem bude o rok mladší Brazilec Joao Fonseca. Co od něj čekat?
„Jsme v závěrečných kolech turnaje, takže už vlastně moc nezáleží na jménu soupeře. Všichni tu představují obrovskou kvalitu. Nečekám nic jiného než další těžký zápas.“