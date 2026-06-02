Nizozemec s cigaretou a jiní. Tak proč ne i Menšík? Tažení v Paříži, která se nečekala
PŘÍMO Z PAŘÍŽE | Rafael Nadal, šampion čtrnácti pařížských ročníků, proměnil Roland Garros ve třetím tisíciletí v show jednoho muže. A pod jeho dominancí zmizel jeden dějinný detail. Antukové mistrovství Francie bývalo před érou titána z Mallorky nejméně předvídatelným grandslamem, kde nacházeli podceňovaní tenisté své Eldorádo. Letošní chaos nejen v mužském pavouku dává vzpomenout na staré časy a stojí za to si připomenout, že se v Paříži odehrály i zvláštnější příběhy, než by byl třeba titul Jakuba Menšíka.
Martin Verkerk (Niz.)
rok: 2003
na žebříčku: 46.
výsledek: finále
Finále temperamentního chlapíka proti Juanu Carlosi Ferrerovi vidělo v jeho rodném Nizozemsku víc lidí než wimbledonský titul Richarda Krajiceka. Verkerk kouřil, ve srovnání s dnešními borci nebyl extra fyzicky připravený. Ale svým dělovým podáním a skvělým jednoručným bekhendem si prostřílel cestu až do finále. Při premiéře na Roland Garros a ve svém teprve třetím startu na grandslamu vůbec. Na předchozích dvou vypadl v 1. kole.
Michael Chang (USA)
rok: 1989
na žebříčku: 19.
výsledek: vítěz
Dodnes je nejmladším grandslamovým vítězem historie. Bylo mu 17 let a 3 měsíce, když si americký střízlík podmanil antukovou Paříž a předvedl zápas, jenž patří do pokladnice grandslamového tenisu. Nezapomenutelná pětisetová řež s tehdy nejlepším hráčem planety Ivanem Lendlem zůstává klasikou i díky podání spodem, které Chang na ostravského rodáka vytáhl. Triumf muže s čínskými kořeny v čase, kdy čínská armáda zmasakrovala studentské protesty na Náměstí nebeského klidu v Pekingu, byl obzvlášť emotivní.
Gustavo Kuerten (Braz.)
rok: 1997
na žebříčku: 66.
výsledek: vítěz
S odstupem času nešlo o žádného outsidera, vždyť se oblíbený Guga stal světovou jedničkou a nakonec vyhrál v Paříži třikrát. Jeho první tažení z roku 1997 ale splňovalo všechny náležitosti senzace. Coby 66. muž pořadí ATP je třetím nejhůř postaveným šampionem grandslamu na žebříčku. V pouhých dvaceti letech cestou za titulem vyřadil vítěze tří předchozích ročníků - Thomase Mustera, Jevgenije Kafelnikova i Sergiho Brugueru.
Andrej Medveděv (Ukr.)
rok: 1999
na žebříčku: 100.
výsledek: finále
Coby bývalou světovou čtyřku nešlo brát Medveděva na jaře roku 1999 jako úplného outsidera, jeho tehdejší žebříček, který byl rovných 100, z něj ale dělal hodně nepravděpodobného hrdinu. Přesto rodák z Kyjeva vyřadil Peta Samprase a postoupil až do finále, kde nad Andre Agassim vedl už 2:0 na sety. Američan však průběh utkání zvrátil a titulem z Roland Garros zkompletoval svou grandslamovou sbírku.
Mariano Puerta (Arg.)
rok: 2005
na žebříčku: 37.
výsledek: finále
Levoruký Argentinec je hráčem, na kterého se příliš nevzpomíná. Přitom je to on, proti komu Rafael Nadal v roce 2005 vyhrál svůj první Pohár mušketýrů. Puerta se tehdy vracel po osmiměsíčním trestu za doping a sezonu začínal na 133. místě. Klasickým antukářským tenisem se však dostal až do velkého finále s Nadalem. Později vyšlo najevo, že i při finále Roland Garros měl v těle zakázanou látku – etilefrin – a dostal dvouletý distanc.
Gaston Gaudio (Arg.)
rok: 2004
na žebříčku: 44.
výsledek: vítěz
Pětadvacetiletý Argentinec nebyl nasazený, v prvních dvou kolech svedl dva pětisetové zápasy, v jednom z nich zdolal Jiřího Nováka. Poslední maraton zvládl ve finále, v jednom z nejdramatičtějších a z pohledu poraženého nejtragičtějších titulových bojů grandslamové historie. Gaudio dokázal otočit zápas proti favorizovanému krajanovi Guillermu Coriovi, který vedl již 2:0 na sety a vytvořil si dva mečboly, ale kvůli křečím a obrovské nervozitě zápas ztratil.
Mats Wilander (Švé.)
rok: 1982
na žebříčku: 18.
výsledek: vítěz
Ačkoliv se stal později legendou, v roce 1982 byl oblíbený Švéd Mats Wilander pouhý sedmnáctiletý nenasazený mladík (tehdy bylo nasazených pouze 16 žebříčkově nejlepších). Cestou k titulu porazil Ivana Lendla, Vitase Gerulaitise i Guillerma Vilase a stal se tehdy nejmladším grandslamovým vítězem v historii.