Fonseca je protežovaný, s Brazílií chce kamarádit i Trump, říká Menšíkův manažer
PŘÍMO Z PAŘÍŽE | Z prostějovské továrny na tenisové šampiony vypadl zatím poslední exkluzivní produkt. Jejího šéfa Miroslava Černoška (78) to těší dvojnásob, protože Jakub Menšík je tamním rodákem, jenž žije jen pár minut od kurtů. „S jeho dědou jsme chodili na pivo, takže náš vztah je pro mě o dost osobnější,“ popisuje manažer čtvrtfinalisty Roland Garros.
Prvních pět dní jste v Paříži sledoval Jakubovy zápasy osobně. Jak se vám jevil?
„Viděl jsem osobně první dva. Začal v tom horku a bylo vidět, že ho to zmáhalo. Druhý zápas byl hodně dramatický. Trápil se spíš v těch lehčích zápasech a teď mi připadá, že čím těžšího má soupeře, tím hraje líp. Tenhle grandslam je celkově dost atypický. Přiznám se, že mužský tenis sleduju víc než ženský, ale v šestnáctce byli hráči, jejichž jména jsem skoro neznal. Jsem hodně zvědavý na další zápas s Fonsecou, který je o rok mladší. Bude to těžký boj. Myslím si, že to bude hlavně o hlavě, ne o tom, kdo je lepší nebo horší.“
Hlavu má ale Kuba hodně silnou, ne? Už na ní léta pracuje s mentálním koučem Draganem Vujovičem.
„Myslím, že jo. Jestliže teď porazil De Minaura a v neděli toho Rusa (Andreje Rubljova), nebyly to lehké zápasy. Obával jsem se, když prohrál čtvrtý set, že už se nechytne. Nakonec se chytil, a když se to lámalo, dokázal zápas dorazit.“
Vidíte na Jakubovi, že ho důkladná mentální příprava od dětských let odlišuje od vašich prostějovských hvězd minulosti, jakými byli Petra Kvitová, Lucie Šafářová či Tomáš Berdych? V jejich éře se na psychickou připravenost ještě tolik nedalo.
„Je pravda, že přístup jeho i trenérů je vysoce profesionální. Když jsem začínal jezdit na turnaje s Novčou (Jiří Novák), jezdíval jen s trenérem Honzou Kukalem. Dneska kolem kluků, ať už je to Menšík nebo Jirka Lehečka, fungují celé profesionální týmy: kondičáci, fyzioterapeuti. Kuba má i svého psychologa, což určitě hraje roli. Ten nápor je obrovský a jemu je pořád jen dvacet let.“
Brazílie? Obchodně obrovsky silný trh
Čtvrtfinále sehraje proti Joao Fonsecovi, miláčkovi tenisového světa z Brazílie. Vnímáte nepoměr v globální pozornosti, jaké se těší ve srovnání s Jakubem?
„Vnímám. Takto chodí. Cesta kluků z velkých tenisových zemí, hlavně z těch, které vlastní grandslamy, je mnohem snazší. Grandslamové země si mezi sebou volné karty mění: Francouz ji dostane v Austrálii, Australan v Americe, Američan ve Wimbledonu. A čeští hráči na to jen čekají. Fonseca je sice Brazilec, ale je podle mě taky jasně protežovaný. Brazílie je země s tenisovou minulostí a má 200 milionů obyvatel. Je to úplně jiná kategorie než Česko, obchodně i komerčně obrovsky silná.“
Tomáš Berdych mi na tohle téma loni ve Wimbledonu vyprávěl: Nediv se, Brazílie má 200 milionů lidí, které tenis potřebuje. Jižní Amerika je marketingově strašně zajímavý trh. takže tomu stavu asi rozumíte, že?
„Sám vidíte, že Brazílie se dostala mezi top země i z geopolitického pohledu. Podívejte se, že Trump i Čína chtějí s Brazílií kamarádit, protože je to prostě obrovský trh. Sport je nakonec vždycky o byznyse. V konečné fázi to není o ničem jiném než o točení peněz.“
A v tomhle ohledu nejsou Češi tak zajímaví, což můžete potvrdit z vlastní zkušenosti.
„Jistě, moje zkušenosti v tomhle bohužel nejsou pozitivní. Poprvé jsem to poznal u Honzy Železného, když jsem mu v devětadevadesátém začal dělat manažera. Měl smlouvu s firmou Mizuno. Jako trojnásobný olympijský vítěz bral třetinu peněz toho, co měl japonský kladivář, který byl tou dobou tak pátý na světě. Když jsem seděl s japonskými zástupci Mizuna, jednoduše mi to vysvětlili: je to otázka trhu. Až bude Mizuno prodávat v Česku tolik zboží jako v Japonsku, situace se změní. To samé mi vysvětlovali u Petry Kvitové v souvislosti s německým trhem. Angelique Kerberová měla mnohem lepší smlouvu, i když byla tenisově slabší, ale rozhodla síla německého trhu. Možnost uplatnit tam zboží je prostě obrovská. Dneska se k tomu přidávají ještě počty sledujících na sítích. Kdysi se na to nikdo neptal, ale dneska jsou sociální sítě a influenceři všemocní.“
A bojovat v tomhle ohledu proti 200 milionům Brazilců je těžké…
„Přesně tak. Vzpomínám si, když jsme se bavili se zástupci Nike ohledně Berdycha a Kvitové. Řekli mi: Když v Americe vyrobíme černé ponožky pro Agassiho, koupí si je každý Američan. Kdo si je koupí u vás? Není to jen otázka velikosti země, ale i kupní síly obyvatelstva. Česko má zkrátka pořád menší sílu než obyvatelé Německa nebo Francie.“
Byl jsem překvapený z porážky Muchové
Rozhodovat se bude ale na kurtu. Jak vidíte rozložení sil před zápasem Menšík – Fonseca?
„Fonseca má z forhendu neuvěřitelně rychlý švih, strašně mu to letí. Ale když spojím fandění s tím, co vidím na kurtu, tak věřím, že Kuba může vyhrát.“
Jakub je prvním českým čtvrtfinalistou v Paříži za deset let od éry Tomáše Berdycha. Šanci na něco velkého má ale větší, že?
„Tomáš to měl tenkrát o něco složitější, než Kuba letos. Tehdy vládli Federer, Nadal a Djokovič, takže musel prorážet bariéru těch úplně největších hvězd. Letos je turnaj o něco zvláštnější tím, jak dopadl Sinner a jak chybí Alcaraz. Ani nám Čechům se Paříž úplně nepovedla. Byl jsem třeba velice překvapený z porážky Muchové, protože mi připadalo, že s takovou hráčkou (Jil Teichmannovou) prostě nemůže prohrát. Ale grandslamy jsou hodně specifické, to je fakt.“
Největším mužským favoritem je teď Alexander Zverev, souhlasíte?
„Tentokrát mám pocit, že už to Zverev možná konečně dorazí. Zdá se mi, že je od ostatních trochu odskočený.“
Jakub už teď zapsal nejlepší výsledek na grandslamu. Často mluvíte o tom, že je vaším srdečním hráčem, protože se v Prostějově narodil, žije s rodiči jen pár minut od kurtů.
„Jeho děda Slávek je můj kamarád z dětství. Byl to prominentní právník a generální ředitel firmy Gala. Chodili jsme spolu na pivo, takže ten vztah je pro mě o dost osobnější. Kuba u nás začínal v pěti letech a v šesti už nám vyhrával babytenisy. Celou dobu je to Prostějovák, navíc i jeho maminka k městu hodně přilnula. Je to zkrátka prima kluk. Město si ho oblíbilo a dává mu nemalé peníze na podporu. Hraje s nášivkou Prostějova, což je dneska ve světě tenisu skoro anomálie, málokterý tenista to takhle má. Když mu řeknu, že potřebuju, aby se potkal s panem primátorem nebo se zúčastnil charity, Kuba s tím nemá problém. Pro mě je to opravdu hrozně prima kluk."