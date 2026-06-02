Brazilský miláček vrhá na Menšíka stín. 200 je víc než 10, teď promluví tenis
PŘÍMO Z PAŘÍŽE | Bylo to symbolické až úsměvné. Hodinu poté, co Jakub Menšík postoupil do prvního grandslamového čtvrtfinále, to samé dokázal i Joao Fonseca. Co umíš ty, dokážu i já a lépe, jako by vzkazoval devatenáctiletý Brazilec. Z turnaje vyhnal báječnou otočkou z 0:2 Novaka Djokoviče, pak skolil i dvojnásobného pařížského finalistu Caspera Ruuda. Menšíkovy skalpy Alexe de Minaura a Andreje Rubljova tolik globální pozornosti nebudí.
Ale tak to s těmi dvěma chodí již dlouho. Reprezentant dvousetmilionové Brazílie se těší dramaticky větší popularitě než kluk z desetimilionového Česka. A tahle dynamika dělá z jejich úterního čtvrtfinálového střetu při Roland Garros, kterému pořadatelé vyčlenili prime time od 20:15, ještě třaskavější divadlo.
„Jsme v závěrečných kolech turnaje, takže už vlastně moc nezáleží na jménu soupeře. Všichni tu představují obrovskou kvalitu. Nečekám nic jiného než další těžký zápas,“ prohlásil Menšík, když ještě netušil, komu se příště postaví. Fonseca nebyl o moc výřečnější. „Nejde jen o Jódara, Menšíka či mě, ale je tu Tien, Landaluce, Michelsen. Naše nová generace hraje velmi dobrý tenis, vzájemně se motivujeme, každý chce být nejlepší,“ pravil Brazilec po půlnoci, když už se kalendář přehoupnul na pondělí 1. června, tedy Den dětí.
Ty mají poslední týden v Paříži pré. Devatenáctiletí Rafael Jódar s Fonsecou a o rok starší Menšík obklíčili ve spodní půlce pavouku Alexandra Zvereva, momentálně největšího favorita. První ho otestuje Španěl, pak možná vítěz brazilsko-českého mače.
Utkali se jednou v prakticky jiném sportu
Utkali se spolu jedinkrát. Předloni při Next Gen turnaji mladíků, kde se tenis hraje ve zvláštním formátu na čtyři vítězné gamy do sady, což z něj dělá prakticky jiný sport. Fonseca nad tehdy po nemoci hůř připraveným Menšíkem vyhrál 3:2 na sety.
Jeden druhého registrují, příliš se však neznají. Tvrdý konkurenční boj dvou mladíků, kteří se raketovými vzestupy pasovali do role budoucích arcirivalů a snad i grandslamových šampionů, je již ale cítit ve vzduchu. Situace lehce připomíná NBA z osmdesátých let, kdy proti sobě vnější tlaky poštvaly nastupující hvězdy Larryho Birda s Magicem Johnsonem, ač ti dva proti sobě vlastně nic neměli.
Fonseca má v zádech podporu dvousetmilionové Brazílie. Kam dorazí, najde přívržence ze země kávy, fotbalu a hravých lidí, kteří milují sport. A nejen jich. Pro ATP je Jižní Amerika teritoriem, kam by ráda ještě víc expandovala. A v mladíkovi s kučeravými vlasy k tomu našla extrémně užitečnou páku.
Snažím se být sám sebou na kurtu
Nadšení z Fonsecy je svým dílem i pochopitelné. Nejlepší brazilský hráč od Gugy Kuertena hraje intuitivní a zábavný tenis s jihoamerickou energií. Jeho brutální forhend patří už teď k nejlepším na okruhu. „Snažím se být na kurtu prostě sám sebou. Bavit se, trefovat vítězné míče a přinášet lidem zábavu,“ předkládá vlastní krédo.
Menšík razí analytičtější přístup. Jeho hra stojí na elitním podání, za což ho někteří fanoušci, mnozí z nich Fonsecovi přívrženci, zařadili do škatulky nudných servebotů. Byť tenis českého borce nabízí mnohem víc, tuhle zjednodušující nálepku ze sebe ještě zcela nestrhl.
Ač má Menšík na kontě díky loňskému triumfu na tisícovce v Miami zatím mnohem větší kariérní úspěch než Fonseca a pětkrát tolik skalpů soupeřů z top 10 (10 ku 2), protežovaný oblíbenec Joao strhává téměř veškerou pozornost na sebe.
O to větší se jejich první klasický střet jeví. Bude se při něm tančit samba nebo polka?
|Jakub Menšík (26)
|Joao Fonseca (28-Braz.)
|20
|věk
|19
|196 cm
|výška
|188 cm
|27.
|na žebříčku
|30.
|2
|tituly na ATP
|2
|22:9
|letošní bilance
|14:9
|5:1
|bilance na RG
|6:1
|18:8
|bilance na grandslamech
|10:5
|4:6
|bilance v pětisetových zápasech
|2:1
|5,97
|prize money (v milionech USD)
|3,34
|0
|vzájemné zápasy
|1