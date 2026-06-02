Menšík je na Roland Garros v semifinále! Forma graduje, při párty mladíků dal Brazilci lekci
PŘÍMO Z PAŘÍŽE | Zatajte dech, tohle je skutečné zrození hvězdy a budoucí světové superstar. Nejmladší grandslamový semifinalista v historii českého tenisu se jmenuje Jakub Menšík. Tři měsíce před jednadvacátými narozeninami dokázal dlouhán z Prostějova, že je rozeným šampionem. V jednom z největších zápasů mladé kariéry předvedl klinický výkon a srazil devatenáctiletého Brazilce Joaa Fonsecu 6:4, 6:3, 7:6 (3). V pátečním semifinále čeká Menšíka střet s Němcem Alexandrem Zverevem, aktuálně největším favoritem Roland Garros.
Tažení českého supertalentu jarní Paříži, kam v úterý přišly bouřky a další ochlazení, má historické parametry.
Do grandslamového semifinále se žádný Čech v historii před 21. narozeninami nedostal.
Ani žádný světový player s ročníkem narození 2004 či později.
Česko díky němu má sedmého grandslamového semifinalistu v dějinách a prvního od Tomáše Berdycha a Wimbledonu 2017.
Prozatímní Menšíkova odměna za pět vítězných duelu v Paříži? Posun na minimálně 17. místo žebříčku a 750 000 eur před zdaněním na prize money, tedy asi 18,2 milionu korun. Tady jde však o něco většího – o Pohár mušketýrů, jenž pozná v neděli nového majitele.
Na Roland Garros se hrálo čtvrtfinále s nejmladším obsazením od roku 2006, kdy se střetli jistí Rafael Nadal s Novakem Djokovičem. Show mladíků, jež mají být budoucností tenisu, zvědavě sledovaly vyprodané ochozy.
V kotli Chatrierova stadionu pod zataženou střechou, kde Fonseca odehrála již předchozí dvě kola a on měl premiéru, se Menšík pár gamů rozkoukával. Na nejposvátnějším antukovém dvorci planety, na němž je od loňska zvěčněna i pamětní plaketa se stopou čtrnáctinásobného šampiona Rafaela Nadala, se zabydlel rychle. V pátém gamu si vytvořil první brejkboly a ten druhý využil, když Brazilcův úder skončil v autu.
Dařilo se na podání, úspěšnost prvního servisu držel Menšík nad 70 procenty a do hry ho uváděl průměrnou rychlostí 202 kilometrů. Devatenáctiletému Fonsecovi díky tomu nenabídl ve vstupní sadě jediný brejkbol a dovedl ji do vítězného konce – 6:4. Skvělé znamení, Menšík vyhrál všech 19 letošních mačů, při nichž získal první sadu.
Krocení brazilského teenagera dostalo ještě jásavější kontury, když i v pátém gamu druhé sady přišla další krádež podání. Prakticky odnikud, ze stavu 0:40, se prostějovský dlouhán dostal trpělivým tenisem k šanci a delikátním volejem si přivlastnil náskok 3:2. Soupeře držel Menšík na špičkách častými výpady k síti, kvalita jeho podání nepadala. Ve výměnách si občas se sokem doslova pohrával. Skleslý Fonseca jen po 84 minutách zápasu prchl do šatny za stavu 0:2 na sety, když ten druhý ztratil 3:6. A na tribuně čestných hostů se chmuřil i jeho slavný krajan Gustavo Kuerten, trojnásobný pařížský šampion.
Zády ke zdi se rodákovi z Ria, jenž měl v hledišti masivní podporu brazilských vlajek i hrdel, podařilo dát utkání zápletku. Hned na startu třetí sady prolomil Menšíkovo podání a brejk stvrdil následnou čistou hrou. Netěšil se z něj dlouho. Čech sice bleskově otočil na 3:2, řeč jeho těla i fakt, že úspěšnost jeho prvního servisu v třetí sadě dramaticky padla až pod 50 procent, vypovídaly o krizových chvílích. Svěřenec Tomáše Josefuse v nich ukázal další vlastnost - výjimečnou odolnost.
Za stavu 5:4 servíroval Fonseca na sadu, o game se strhla desetiminutová bitva. Během ní Menšík odvrátil setbol a vytvořil si pět dalších brejkbolů, z nichž poslední už dopadl vítězně. Ve třetí hodině utkání se hrál tenis, jenž zvedal diváky ze sedadel kvalitou i dramatem. Za stavu 6:5 ve svůj prospěch nevyužil při Brazilcově podání Menšík šest mečbolů, na ten druhý a nejbolestivější vyhodil do autu ne tak těžkou smeč. Nepropadl však malomyslnosti a makal dál. Odměna přišla rychle – vyhraný tiebreak 7:3 a tím i celý zápas.
Ve dvaceti jsi hrál jako veterán, Jakube, gratuloval vítězi na kurtu spíkr Alex Corretja. „Joao je skvělý kluk i soupeř. Oba jsme začali trochu nervózně, ale na konci jsme už předvedli velké výměny. Poslední gamy a tiebreak jsem tu ukázal jeden z nejlepších výkonů,“ radoval se Menšík.
Se semifinálovým protivníkem Zverevem se Menšík utkal zatím jedinkrát. Před pár týdny v Madridu vytáhlého Němce zmáčkl, ve třetím setu vedl ještě s brejkem 2:1, aby nakonec těsně padl 4:6, 7:6 (4), 3:6. Do utkání se světovou trojkou v pátek ale také půjde s na svůj věk unikátní bilancí 10:10 proti hráčům z elitní desítky žebříčku a vědomím, že jeho pařížská forma graduje zápas od zápasu a k Poháru mušketýrů chybí již jen dva kroky.
Čeští a čs. semifinalisté Roland Garros v profesionální éře
- Ivan Lendl - 5x (1981, 1984-87)
- Jan Kodeš - 2x (1970-71)
- Petr Korda - 1x (1992)
- Tomáš Berdych - 1x (2010)
- Jakub Menšík - 1x (2026)
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