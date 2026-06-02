Roland Garros ONLINE: Menšík - Fonseca, bitva o semifinále. Vybojuje Čech postup?
Jakub Menšík absolvuje na pařížské antuce premiéru ve čtvrtfinále grandslamu. Dvacetiletý rodák z Prostějova bojuje o postup mezi čtyři nejlepší tenisty Roland Garros v duelu s o rok mladším Joaem Fonsecou z Brazílie. Menšíkův zápas s osmadvacátým nasazeným hráčem uzavírá program na největším kurtu Philippea Chatriera v rámci tzv. night session a začne nejdříve ve 20:15. Sledujte ONLINE přenos a postřehy redaktora Jana Jarocha přímo z Paříže na webu iSport.
Zprávy ze dne 2. června 2026
Petr Nouza do semifinále čtyřhry nepostoupil. S Neilem Oberleitnerem prohráli s párem Vavassori, Bolelli 7:6, 1:6, 6:7.
Kateřina Siniaková prozradila zajímavou příhodu. Dostala nabídku být přímo u ostře sledovaného comebacku Sereny Williamsové k tenisu. Čtyřiačtyřicetiletá Američanka vyzvala nejlepší deblistku planety, zda s ní nechce spojit síly příští týden v londýnském Queensu, který bude dějištěm jejího návratu. Více čtěte ZDE >>>
Pokud Jakub Menšík postoupí do semifinále Roland Garros, bude jeho soupeřem Alexander Zverev. Německý tenista porazil 7:6, 6:1, 6:3 Rafaela Jódara.
Ukrajinské čtvrtfinále vyhrála Marta Kosťuková. Elinu Svitolinovou zdolala 6:3, 2:6, 6:2 a na antuce vyhrála 17. zápas v řadě.
Rafael Nadal, šampion čtrnácti pařížských ročníků, proměnil Roland Garros ve třetím tisíciletí v show jednoho muže. A pod jeho dominancí zmizel jeden dějinný detail. Antukové mistrovství Francie bývalo před érou titána z Mallorky nejméně předvídatelným grandslamem, kde nacházeli podceňovaní tenisté své Eldorádo. Letošní chaos nejen v mužském pavouku dává vzpomenout na staré časy a stojí za to si připomenout, že se v Paříži odehrály i zvláštnější příběhy, než by byl třeba titul Jakuba Menšíka. Více čtěte ZDE>>>
Kateřina Siniaková postoupila na Roland Garros do semifinále čtyřhry. S Taylor Townsendovou porazily dvojici Kempenová, Klepačová 6:1, 6:3.
Mirra Andrejevová je podruhé v semifinále Roland Garros. Devatenáctiletá Ruska porazila Rumunku Soranu Cirsteaovou 6:0, 6:3.
Ráda se vrací na místo činu, kde prožila nejopojnější okamžiky kariéry. V sezoně 2015 se Lucie Šafářová utkala o pohár Suzanne Lenglenové se Serenou Williamsovou. I letos při Roland Garros startuje na pozvání v turnaji legend a pozorně sleduje senzační jízdu Jakuba Menšíka. Více čtěte ZDE>>>
Bylo to symbolické až úsměvné. Hodinu poté, co Jakub Menšík postoupil do prvního grandslamového čtvrtfinále, to samé dokázal i Joao Fonseca. Co umíš ty, dokážu i já a lépe, jako by vzkazoval devatenáctiletý Brazilec. Z turnaje vyhnal báječnou otočkou z 0:2 Novaka Djokoviče, pak skolil i dvojnásobného pařížského finalistu Caspera Ruuda. Menšíkovy skalpy Alexe de Minaura a Andreje Rubljova tolik globální pozornosti nebudí. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 31. května 2026
Bravo, Jakub Menšík postoupil poprvé v kariéře do čtvrtfinále grandslamového turnaje! V osmifinále Roland Garros porazil na antuce v Paříži nasazenou jedenáctku Andreje Rubljova z Ruska 6:3, 7:6, 4:6, 2:6, 6:3. Dvacetiletý Menšík, který plní na turnaji roli nasazené šestadvacítky, porazil Rubljova i ve třetím vzájemném utkání. Dnešní duel na dvorci Suzanne Lenglenové vyhrál za tři hodiny a 45 minut. Zaznamenal 69 vítězných míčů, pomohlo mu také 13 es.
Čtyřnásobná šampionka Iga Šwiateková vypadla už v osmifinále. Polskou tenistku, jež na pařížské antuce plnila roli třetí nasazené hráčky, dnes porazila 7:5, 6:1 Ukrajinka Marta Kosťuková. Pětadvacetiletá Šwiateková přitom v předchozích zápasech včetně duelu 2. kola se Sárou Bejlek neztratila set, stejně tak ani ve třech dosavadních utkáních proti Kosťukové. Čtvrté kolo v Paříži nepřešla varšavská rodačka podruhé v kariéře, dosud jedinkrát se jí to stalo při premiérové účasti v roce 2019.
Petr Nouza s Rakušanem Neilem Oberleitnerem porážejí pár Patrik Rikl, Adam Pavlásek 6:2, 6:7 (1), 6:3 a postupují do čtvrtfinále.
Hraje se zajímavý debl. Adam Pavlásek s Patrikem Riklem čelí ve třetím kole páru Petr Nouza, Neil Oberleitner. Rikl se před pár měsíci s Nouzou rozešel a zvolil jiného českého spoluhráče. Ten je však momentálně vepředu, s rakouským parťákem právě vyhráli první sadu 6:2.
Menšík vyhrál s Rubljovem oba předchozí duely, oba v roce 2024 na tvrdém povrchu. V Dauhá ho zdolal 6:4, 7:6, v Šanghaji 6:7, 6:4, 6:3. Antuka bude zřejmě mírnou výhodou pro nasazenou jedenáctku, duel je však zcela otevřený. Do osmifinále grandslamu postoupil Menšík podruhé za sebou, poprvé k němu však nastoupí. V lednu v Melbourne se odhlásil před duelem s Novakem Djokovičem kvůli natrženému břišnímu svalu.
Dobrý den z Paříže, kde se po týdnu nesnesitelných veder příjemně ochladilo. Teploměr ukazuje příjemných 22 stupňů, po dnešku budeme znát první čtvrtfinalisty. Zápas Jakuba Menšíka s Andrejem Rubljovem proběhne na dvorci Suzanne Lenglenové, na programu je coby čtvrtý.