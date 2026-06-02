Roland Garros ONLINE: Menšík - Fonseca. Český tenista hraje o životní semifinále
Jakuba Menšíka čeká na pařížské antuce premiéra ve čtvrtfinále grandslamu. Dvacetiletý rodák z Prostějova zabojuje o postup mezi čtyři nejlepší tenisty Roland Garros v duelu s o rok mladším Joaem Fonsecou z Brazílie. Menšíkův zápas s osmadvacátým nasazeným hráčem uzavře program na největším kurtu Philippea Chatriera v rámci tzv. night session a začne nejdříve ve 20:15. Sledujte ONLINE přenos a postřehy redaktora Jana Jarocha přímo z Paříže na webu iSport.
Zprávy ze dne 31. května 2026
Bravo, Jakub Menšík postoupil poprvé v kariéře do čtvrtfinále grandslamového turnaje! V osmifinále Roland Garros porazil na antuce v Paříži nasazenou jedenáctku Andreje Rubljova z Ruska 6:3, 7:6, 4:6, 2:6, 6:3. Dvacetiletý Menšík, který plní na turnaji roli nasazené šestadvacítky, porazil Rubljova i ve třetím vzájemném utkání. Dnešní duel na dvorci Suzanne Lenglenové vyhrál za tři hodiny a 45 minut. Zaznamenal 69 vítězných míčů, pomohlo mu také 13 es.
Čtyřnásobná šampionka Iga Šwiateková vypadla už v osmifinále. Polskou tenistku, jež na pařížské antuce plnila roli třetí nasazené hráčky, dnes porazila 7:5, 6:1 Ukrajinka Marta Kosťuková. Pětadvacetiletá Šwiateková přitom v předchozích zápasech včetně duelu 2. kola se Sárou Bejlek neztratila set, stejně tak ani ve třech dosavadních utkáních proti Kosťukové. Čtvrté kolo v Paříži nepřešla varšavská rodačka podruhé v kariéře, dosud jedinkrát se jí to stalo při premiérové účasti v roce 2019.
Petr Nouza s Rakušanem Neilem Oberleitnerem porážejí pár Patrik Rikl, Adam Pavlásek 6:2, 6:7 (1), 6:3 a postupují do čtvrtfinále.
Hraje se zajímavý debl. Adam Pavlásek s Patrikem Riklem čelí ve třetím kole páru Petr Nouza, Neil Oberleitner. Rikl se před pár měsíci s Nouzou rozešel a zvolil jiného českého spoluhráče. Ten je však momentálně vepředu, s rakouským parťákem právě vyhráli první sadu 6:2.
Menšík vyhrál s Rubljovem oba předchozí duely, oba v roce 2024 na tvrdém povrchu. V Dauhá ho zdolal 6:4, 7:6, v Šanghaji 6:7, 6:4, 6:3. Antuka bude zřejmě mírnou výhodou pro nasazenou jedenáctku, duel je však zcela otevřený. Do osmifinále grandslamu postoupil Menšík podruhé za sebou, poprvé k němu však nastoupí. V lednu v Melbourne se odhlásil před duelem s Novakem Djokovičem kvůli natrženému břišnímu svalu.
Dobrý den z Paříže, kde se po týdnu nesnesitelných veder příjemně ochladilo. Teploměr ukazuje příjemných 22 stupňů, po dnešku budeme znát první čtvrtfinalisty. Zápas Jakuba Menšíka s Andrejem Rubljovem proběhne na dvorci Suzanne Lenglenové, na programu je coby čtvrtý.
Zprávy ze dne 30. května 2026
Tomáš Macháč a Matěj Vocel odstoupili ze čtyřhry. Na vině je zranění Macháče, kterého už ve 2. kole dvouhry s Němcem Alexanderem Zverevem trápil zánět v patě. Do osmifinále postoupil místo české dvojice švýcarsko-britský pár Jakub Paul, Marcus Willis.
Zprávy ze dne 29. května 2026
Mužský tenis pozná nového grandslamového šampiona. Po Janniku Sinnerovi vypadl ve 3. kole i Novak Djokovič, jehož po pěti setech a pěti hodinách zdolal devatenáctiletý Brazilec Joao Fonseca (4:6, 4:6, 6:3, 7:5, 7:5). V pavouku tak již nezbyl žádný vítěz turnaje velké čtyřky.
Jakub Menšík postoupil poprvé do osmifinále Roland Garros. Osmého nasazeného Australana Alexe de Minaura porazil na antukových dvorcích v Paříži 0:6, 6:2, 6:2, 6:3 a probojoval se i na druhém grandslamu v sezoně mezi nejlepších šestnáct hráčů. V boji o čtvrtfinále narazí na turnajovou jedenáctku Andreje Rubljova z Ruska.
Marie Bouzková o utkání s Mirrou Andrejevovou: „Začátek se mi povedl, vstoupila jsem do zápasu dobře a aktivně. Škoda, byly tam hodně vyrovnané koncovky gamů, hlavně v závěru prvního setu a na začátku druhého. Nevyšlo to a Andrejevová ukázala svoje kvality. Není jednoduché proti ní hrát, je to hodně fyzický tenis. Skvěle se pohybuje, takže těch příležitostí je málo. A já jsem je nevyužila. Jedna z jejích silných stránek je, že když získá vedení, tak je pak hodně nekompromisní. To dělá opravdu dobře. Myslím, že když nevede, umí se hodně rozčilovat, dnes to bylo vidět. Ale paradoxně, i když je negativní nebo naštvaná, pořád hraje dobře. Někdy pak hraje ještě agresivněji a vychází jí to.“
Překvapení na úkor české favoritky. Karolína Muchová prohrává s Jil Teichmannovou 1:6, 5:7. Ve druhém setu vedla Češka již 5:1, přišla ale o dalších šest her v řadě a kapitulovala. Během druhé sady si Muchová nechala ošetřovat kotník, nadšeně a dobře hrající soupeřka, která si nedávno vybrala půlroční pauzu kvůli péči o duševní zdraví, ji převýšila po všech stránkách.
Marie Bouzková prohrává s Mirrou Andrejevovou, nasazenou osmičkou, za 95 minut 4:6, 2:6. Rusku čeká v osmifinále vítězka duelu Karolína Muchová – Jil Teichmannová. V tom se česká favoritka po pasivním začátku postupně zvedá a útočí na vyrovnání na 1:1 na sety.
Třetí kolo čtyřhry přinese peprný souboj – Patrik Rikl po boku Adama Pavláska nastoupí poprvé proti bývalému parťákovi Petru Nouzovi. Ten s Rakušanem Neilem Oberlaitnerem postoupil dál bez boje.
Jsou tenisté nejlepšími atlety na světě? Dá se argumentovat pro i proti. Mají nejtěžší práci ze všech sportů? Dění v antukové peci jménem Roland Garros nechává málo prostoru pro pochyby. Poslední týden jsou v Paříži k vidění drastické scény. Nejlépe trénovaní jedinci z lidského pokolení se mění v chodící zombie a z dostihů o trofej se spíš stává závod o přežití. Text o tom, jak se hráči vyrovnávají s velkým horkem, čtěte ZDE >>>
Velký skalp pro nový český deblový pár Adam Pavlásek - Patrik Rikl. Z turnaje vyřadili nasazené trojky Juliana Cashe s Lloydem Glasspoolem. Brity skolili jednoznačně dvakrát 6:4 a jsou v osmifinále.