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Roland Garros ONLINE: Menšík si proti Fonsecovi vede dobře, získal i druhý set

Jakub Menšík v akci na Roland Garros
Jakub Menšík v akci na Roland GarrosZdroj: ČTK / AP / Emma Da Silva
Jakub Menšík v akci na Roland Garros
Jakub Menšík v akci na Roland Garros
Jakub Menšík ve čtvrtfinále Roland Garros
Čtvrtfinálový soupeř Jakuba Menšíka Joao Fonseca
Jakub Menšík si na Roland Garros zahraje čtvrtfinále
Jakub Menšík si na Roland Garros zahraje čtvrtfinále
Jakub Menšík postoupil do čtvrtfinále Roland Garros
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Jan Jaroch, ČTK
Roland Garros
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Jakub Menšík absolvuje na pařížské antuce premiéru ve čtvrtfinále grandslamu. Dvacetiletý rodák z Prostějova bojuje o postup mezi čtyři nejlepší tenisty Roland Garros v duelu s o rok mladším Joaem Fonsecou z Brazílie. Menšíkův zápas s osmadvacátým nasazeným hráčem uzavírá program na největším kurtu Philippea Chatriera v rámci tzv. night session a začne nejdříve ve 20:15. Sledujte ONLINE přenos a postřehy redaktora Jana Jarocha přímo z Paříže na webu iSport.

Sledujte on-lineLIVE 3. set
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Online přenos - Roland Garros 2026
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Česko
Jan Jaroch, redaktor iSport.cz v Paříži

Zprávy ze dne 2. června 2026

Česko
2. června 2026 · 18:08

Petr Nouza do semifinále čtyřhry nepostoupil. S Neilem Oberleitnerem prohráli s párem Vavassori, Bolelli 7:6, 1:6, 6:7.

2. června 2026 · 17:24

Kateřina Siniaková prozradila zajímavou příhodu. Dostala nabídku být přímo u ostře sledovaného comebacku Sereny Williamsové k tenisu. Čtyřiačtyřicetiletá Američanka vyzvala nejlepší deblistku planety, zda s ní nechce spojit síly příští týden v londýnském Queensu, který bude dějištěm jejího návratu. Více čtěte ZDE >>>

2. června 2026 · 17:22

Pokud Jakub Menšík postoupí do semifinále Roland Garros, bude jeho soupeřem Alexander Zverev. Německý tenista porazil 7:6, 6:1, 6:3 Rafaela Jódara.

2. června 2026 · 15:08

Ukrajinské čtvrtfinále vyhrála Marta Kosťuková. Elinu Svitolinovou zdolala 6:3, 2:6, 6:2 a na antuce vyhrála 17. zápas v řadě.

Jan Jaroch, redaktor iSport.cz v Paříži
2. června 2026 · 14:38

Rafael Nadal, šampion čtrnácti pařížských ročníků, proměnil Roland Garros ve třetím tisíciletí v show jednoho muže. A pod jeho dominancí zmizel jeden dějinný detail. Antukové mistrovství Francie bývalo před érou titána z Mallorky nejméně předvídatelným grandslamem, kde nacházeli podceňovaní tenisté své Eldorádo. Letošní chaos nejen v mužském pavouku dává vzpomenout na staré časy a stojí za to si připomenout, že se v Paříži odehrály i zvláštnější příběhy, než by byl třeba titul Jakuba Menšíka. Více čtěte ZDE>>>

Napodobí Jakub Menšík jedno z nečekaných pařížských tažení?
Napodobí Jakub Menšík jedno z nečekaných pařížských tažení?
Česko
2. června 2026 · 12:37

Kateřina Siniaková postoupila na Roland Garros do semifinále čtyřhry. S Taylor Townsendovou porazily dvojici Kempenová, Klepačová 6:1, 6:3.

2. června 2026 · 12:17

Mirra Andrejevová je podruhé v semifinále Roland Garros. Devatenáctiletá Ruska porazila Rumunku Soranu Cirsteaovou 6:0, 6:3.

2. června 2026 · 11:53

Ráda se vrací na místo činu, kde prožila nejopojnější okamžiky kariéry. V sezoně 2015 se Lucie Šafářová utkala o pohár Suzanne Lenglenové se Serenou Williamsovou. I letos při Roland Garros startuje na pozvání v turnaji legend a pozorně sleduje senzační jízdu Jakuba Menšíka. Více čtěte ZDE>>> 

Lucie Šafářová je ohromena jízdou Jakuba Menšíka na Roland Garros
Lucie Šafářová je ohromena jízdou Jakuba Menšíka na Roland Garros
Jan Jaroch, redaktor iSport.cz v Paříži
2. června 2026 · 10:16

Bylo to symbolické až úsměvné. Hodinu poté, co Jakub Menšík postoupil do prvního grandslamového čtvrtfinále, to samé dokázal i Joao Fonseca. Co umíš ty, dokážu i já a lépe, jako by vzkazoval devatenáctiletý Brazilec. Z turnaje vyhnal báječnou otočkou z 0:2 Novaka Djokoviče, pak skolil i dvojnásobného pařížského finalistu Caspera Ruuda. Menšíkovy skalpy Alexe de Minaura a Andreje Rubljova tolik globální pozornosti nebudí. Více čtěte ZDE>>>

Joao Fonseca překvapivě vyřadil Novaka Djokoviče
Joao Fonseca překvapivě vyřadil Novaka Djokoviče

Zprávy ze dne 31. května 2026

Důležitý moment
Česko
31. května 2026 · 23:19

Bravo, Jakub Menšík postoupil poprvé v kariéře do čtvrtfinále grandslamového turnaje! V osmifinále Roland Garros porazil na antuce v Paříži nasazenou jedenáctku Andreje Rubljova z Ruska 6:3, 7:6, 4:6, 2:6, 6:3. Dvacetiletý Menšík, který plní na turnaji roli nasazené šestadvacítky, porazil Rubljova i ve třetím vzájemném utkání. Dnešní duel na dvorci Suzanne Lenglenové vyhrál za tři hodiny a 45 minut. Zaznamenal 69 vítězných míčů, pomohlo mu také 13 es.

 

Jakub Menšík v zápase s Andrejem Rubljovem
Jakub Menšík v zápase s Andrejem Rubljovem
31. května 2026 · 13:14

Čtyřnásobná šampionka Iga Šwiateková vypadla už v osmifinále. Polskou tenistku, jež na pařížské antuce plnila roli třetí nasazené hráčky, dnes porazila 7:5, 6:1 Ukrajinka Marta Kosťuková. Pětadvacetiletá Šwiateková přitom v předchozích zápasech včetně duelu 2. kola se Sárou Bejlek neztratila set, stejně tak ani ve třech dosavadních utkáních proti Kosťukové. Čtvrté kolo v Paříži nepřešla varšavská rodačka podruhé v kariéře, dosud jedinkrát se jí to stalo při premiérové účasti v roce 2019.

Iga Šwiateková na Roland Garros končí
Iga Šwiateková na Roland Garros končí
Jan Jaroch, redaktor iSport.cz v Paříži
31. května 2026 · 13:01

Petr Nouza s Rakušanem Neilem Oberleitnerem porážejí pár Patrik Rikl, Adam Pavlásek 6:2, 6:7 (1), 6:3 a postupují do čtvrtfinále.

Jan Jaroch, redaktor iSport.cz v Paříži
31. května 2026 · 11:43

Hraje se zajímavý debl. Adam Pavlásek s Patrikem Riklem čelí ve třetím kole páru Petr Nouza, Neil Oberleitner. Rikl se před pár měsíci s Nouzou rozešel a zvolil jiného českého spoluhráče. Ten je však momentálně vepředu, s rakouským parťákem právě vyhráli první sadu 6:2.

Jan Jaroch, redaktor iSport.cz v Paříži
31. května 2026 · 11:36

Menšík vyhrál s Rubljovem oba předchozí duely, oba v roce 2024 na tvrdém povrchu. V Dauhá ho zdolal 6:4, 7:6, v Šanghaji 6:7, 6:4, 6:3. Antuka bude zřejmě mírnou výhodou pro nasazenou jedenáctku, duel je však zcela otevřený. Do osmifinále grandslamu postoupil Menšík podruhé za sebou, poprvé k němu však nastoupí. V lednu v Melbourne se odhlásil před duelem s Novakem Djokovičem kvůli natrženému břišnímu svalu.

Jan Jaroch, redaktor iSport.cz v Paříži
31. května 2026 · 11:35

Dobrý den z Paříže, kde se po týdnu nesnesitelných veder příjemně ochladilo. Teploměr ukazuje příjemných 22 stupňů, po dnešku budeme znát první čtvrtfinalisty. Zápas Jakuba Menšíka s Andrejem Rubljovem proběhne na dvorci Suzanne Lenglenové, na programu je coby čtvrtý.

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